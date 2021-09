INTERESSEPARTI: – «Vanlige folks tur» er mer enn et slagord. Det er et linjeskift. Det er noe annerledes med Arbeiderpartiet når bredsiden så tydelig legges på å være et interesseparti for vanlige arbeidstakere, skriver Trygve Svensson.

Debatt

Hva pokker betyr «vanlige folk»?

Noe er annerledes fra Arbeiderpartiet nå. Det vil prege de neste årene i norsk politikk.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

TRYGVE SVENSSON, leder i sentrum/venstre-tankesmien Agenda

Etter stortingsvalget har vi for første gang på mer enn 20 år sosialdemokratisk statsminister i Norge, Sverige, Danmark og Finland. I USA styrer Joe Biden på en ambisiøs sentrum-venstre-plattform. I Tyskland ligger sosialdemokraten Olaf Scholz an til å ta over kanslerstolen fra Angela Merkel i slutten av september.

Sosialdemokrater har vært flinke til å snakke om hvor dårlig stilt sosialdemokratiet er i mange land. Det har åpnet for viktige refleksjoner. Men det har også vært noe litt typisk venstresiden over det. Vi er flinke til å piske oss selv.

2020-tallet ser faktisk ut til å bli det mest sosialdemokratiske på lenge.

Valgnatten 2021 ga store og små overraskelser. Et av valgresultatene har blitt så vanlig at vi det for gitt: Arbeiderpartiet ble største parti. Men stopp en hal, du som leser – er ikke dette tvert imot oppsiktsvekkende? Hvilke andre land kan vise til ett parti som har blitt størst hvert eneste valg, hvert andre år, siden 1927?

Altså, selv er jeg fra Bergen og heier selvsagt på Brann. Men til og med jeg synes det ville blitt litt vel mye om vi hadde vunnet serien hvert eneste år. Noen andre kunne fått seieren et par ganger etter krigen.

les også Tre kjemper om Merkels jobb

Da Tysklands største tv-kanal skulle oppsummere det norske valget var inngangspørsmålet: «Hvorfor er sosialdemokratene så sterke i Norge? Den sentrale sosialdemokratiske danske forfatteren Lars Olsen skriver om «det folkelige knockout». Og da lederskribenten i Sveriges største avis, Aftonbladet, skrev med begeistring om det norske valgkampen, var ingressen «Jeg tittel lengselsfullt på Arbeiderpartiets valgkamp»

Konklusjonen gjør seg best på svensk: «Ibland talar vi om Tyskland som ett Sverige för vuxna. När jag följer den norska valrörelsen får jag känslan av att vi kanske borde leta förebilder västerut istället.»

Sverige for voksne der altså. Not bad fra söta bror.

Men hva betyr det at et får parti velgernes tillit hver eneste gang?

Først og fremst hvor sterkt velferdssamfunnet står. Men det forteller også om en evne til å ta opp i de sentrale konfliktene, i 1961, 1981 og 2021-utgavene av Norge.

Det går en tydelig linje: Arbeiderpartiet ble grunnlagt som interesseparti for vanlige lønnsmottakere. Dette er kjernen. Akkurat som Senterpartiet har kjerne som interesseparti for landbruket og Høyre som interesseparti for kapitalsterke og bedriftseiere. Det er flere arbeidstakere i ordinære jobber enn bedriftseiere og bønder i Norge. I underkant av tre millioner nordmenn er arbeidstakere i dag. Denne helt tørre observasjonen er nok en viktig årsak til at Arbeiderpartiet systematisk har blitt største parti.

les også Varsler strømpris-tiltak fra en Ap-ledet regjering

I 2005 var slagordet «Alle skal med». Mange mente det var den perfekte oppsummering av velferdssamfunnet. Det var et slagord av typen som går inn i dagligtalen. Jeg har, før corona, hørt det både når jeg prøver å rekke heisen og når kompiser skal på heisatur.

Men «vanlige folks tur» er bedre.

For det er en tydeliggjøring av interessepartiet. Det er sannsynligvis den viktigste årsaken til at valgresultatet for Arbeiderpartiet ble langt bedre enn de 17 prosentene de målte i januar.

«Vanlige folks tur» er mer enn et slagord. Det er et linjeskift. Det har bare tatt lang tid å formidle det.

For egentlig ble dette utformet i krysningspunktet mellom Jonas Gahr Støre og LO-leder Hans-Christian Gabrielsen for flere år siden. Gabrielsen fikk tragisk nok ikke oppleve seieren. Men Peggy Hessen Følsvik har stått for akkurat samme linje. Og Arbeiderpartiet har vært mer disiplinert enn på lenge med budskap og politikk i valgkampen.

Inntektsskatten for vanlige lønnsmottakere skal ligge fast eller gå ned, skatten på formue skal opp. Det skal bli billigere å være fagorganisert. Det skal bli lettere å bli fast ansatt. Lønns-galoppen for statlige direktører skal stoppe. Strengere tak mot privatisering. Og en lokalpolitisk sak, som i realiteten er en ganske stor velferdsreform: Hele skoledagen blir gratis for barn frem til 3. klasse i Oslo. Altså, det som kalles SFO eller AKS blir gratis. Det er mange, mange tusen kroner for en vanlig familie, og det er egentlig en skam om ikke hele det rød-grønne Norge klarer å levere det samme i årene som kommer.

En sosialdemokrat vil si at direktørsønnen så vel som minstepensjonisten tjener på et samfunn med små forskjeller. Men statsviteren Tor Bjørklund har poengtert at et parti som forsøker å til for alle på en gang, risikerer å bli et parti for ingen. I noen valgkamper har Aps inngang vært å være det beste partiet for absolutt alle.

Hva er vanlige folks tur-tilnærmingen? Jo det betyr at veien fram mot disse konklusjonene starter ved å spørre: hva er vanlige lønnsmottakere tjent med? Det er å ta tydelig side i den grunnleggende konflikten mellom arbeid og kapital som den norske modellen er bygd opp for å håndtere i organiserte former.

Betyr dette farvel, til noen? For eksempel de ti prosent av oss som har master eller doktorgrad, en type velgere som vil øke i årene som kommer? At man blir et mindre bredt parti? Det ville selvfølgelig være hoderystende dumt. Og veldig unorsk. Oppgaven blir å forklare at hvis du stemmer på interessepartiet for vanlige folk, da får du et samfunn i retur som et bra for alle.

TV-kanalenes valgstudio har knapt rukket å skru av lyskasterne etter valgnatten. Men dette synes å ha gått litt under radaren for kommentariatet: Det er noe annerledes med Arbeiderpartiet når bredsiden så tydelig legges på å være et interesseparti for vanlige arbeidstakere.