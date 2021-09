Kommentar

Ronaldos drømmeretur: Kan gå for gullet

Av Leif Welhaven

TAKK FOR INNSATSEN: Ole Gunnar Solskjær har grunn til å være fornøyd med returen til sin tidligere lagkamerat.

Hvis 1985-årgangen fra Madeira holder seg så edel, er det blitt nær umulig å skille mellom fire Premier League-klubber. Ole Gunnar Solskjær har en reell gullmulighet nå.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Her i Norge har interessen for Manchester United naturligvis vært enda mer eksplosiv enn normalt, etter at en nordmann overtok roret på Old Trafford. For mange andre har nok Manchester United, om vi skal være brutalt ærlige, minnet mer om en parentes på den store scenen over tid.

Rent kvalitativt har jo de røde over tid vært godt bak de nærmeste konkurrentene i et temmelig betydelig tidsrom. Det er mer enn 3000 døgn siden Alex Ferguson annonserte at han skulle gi seg.

Men det er et stadig mer relevant spørsmål om ørkenvandringen «post-Fergie» snart er over. Reisen under Ole Gunnar Solskjær har vært som en byggeplass, der del for del gradvis har kommet på plass, parallelt med at resultatene har svingt.

Før denne sesongen så Manchester United sterkere ut enn på lenge. Overgangsvinduet måtte kunne kalles vellykket etter at Jadon Sancho og Raphaël Varane ble hentet inn.

Likevel fremsto det som et lite stykke opp til regjerende ligamester Manchester City, regjerende Champions League-vinner Chelsea og et Liverpool som ikke lenger må leke stolleken i forsvar hele tiden.

Men nå er det faktisk helt umulig å avskrive Manchester United som en gullkandidat. Den uvirkelige returen til Cristiano Ronaldo, som forlot klubben i 2009, ble plutselig aldri så virkelig hjemme mot Newcastle denne septemberlørdagen.

Om noen skulle være bekymret for alderen til den 36 år gamle portugiseren, var det han viste frem ikke akkurat et tegn på at geriatrien er i anmarsj.

Fasiten: To scoringer i «debuten», en selvtillit som ikke har krympet en millimeter siden glansdagene – og en potensiell smitteeffekt på resten av gjengen du ikke skal kimse av.

Bruno Fernandes viste dessuten at han ikke har tenkt å slutte å skinne scoringsmessig, selv om landsmannen er på plass. Summen av spillere i rødt gjør at trofépresset fra fansen kommer til å øke markant.

Vi er bare fire runder inn i sesongen. Selvsagt er det både dumt og meningsløst å trekke noen konklusjoner før noe som helst har satt seg. Men at vi kan få et rotterace mellom et firkløver, fremstår forholdsvis sannsynlig.

Manchester City vant en vanskelig bortekamp mot Leicester, etter at Bernardo Silva scoret.

Pep Guardiolas menn tapte premieren mot Tottenham, men har deretter tre strake triumfer og 11–0 i målforskjell. Et stort spørsmål er hvor mye det vil påvirke at en ellers kruttsterk stall ikke er blitt forsterket med hverken Harry Kane, Cristiano Ronaldo eller en spiss med rødt pass helt på topp.

Men bortsett fra akkurat der, er jo valgmulighetene til City spinnville.

I Chelsea har Thomas Tuchel til de grader bevist hva et managerskifte kan innebære. London-klubben er ubeseiret i sesongstarten, fremstår som et ekstremt sterkt kollektiv og ser ut til å ha truffet blink med å hente Romelu Lukaku tilbake til England.

Liverpool har heller ikke tapt ennå, og har selvsagt fått tilbake mye ro og trygghet med å få forsvaret gjenkjennelig igjen. Klubben har ikke hentet nye på samme måte som konkurrentene. Men gitt hvordan det gikk før Virgil van Dijk ble skadet, kompletterer de en kvartett som ser neste skremmende tett ut for øyeblikket.

Tottenham var serieleder før denne runden, men det er vanskelig å se at det er nok kvalitet til å holde tritt, selv etter at Kane-sagaen fikk sin løsning. Mot et Crystal Palace som har skiftet ham under Patrick Vieira, kom de hvite brutalt ned på jorden etter 1-0-bonanzaen i de tre første rundene.

Én ting fremstår sikkert fire runder inn i denne sesongen. At 2021/22 kan bli en skikkelig snakkisårgang av Premier League. Og at det for første gang på lenge kan bli aller mest snakk om Manchester United, også blant folk som mangler en ekstra interesse for Ole Gunnar Solskjærs ve og vel.

Det kan en 36 år gammel herremann bli en garantist for.