GODT VALG! – Da Arbeiderpartiet for noen år siden gikk til valg under mottoet «Alle skal med», var de nærmere definisjonen på hva Norge handler om enn de fikk ære for. Alle skal nemlig være med, skriver Anne Holt.

Debatt

Anne Holt: − Vår type demokrati forutsetter uenighet

I kveld, når dørene stenges i valglokalene, har alle som stemte avlagt en implisitt erklæring: Det er dette systemet vi vil ha, i dag og i alle andre dager som kommer. Og så får vi heller diskutere videre i morgen.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

ANNE HOLT, forfatter

På rusletur en ettermiddagstime i forrige uke måtte jeg stanse foran en av de provisoriske forhåndsstemmelokalene i Oslo. Køen var lang. Der sto de, menneskene, disiplinert av halvannet års pandemi til å holde god avstand seg i mellom, og ventet tålmodige på å få lagt sin seddel i urnen.

Synet beveget meg. Slik det alltid gjør, annet hvert år på disse tider, når landets borgere, bråsikre og tvilende, håpefulle og desillusjonerte, høy og lav og alle midt imellom går til sine valglokaler for å være med på å bestemme. Det er høytid over valgdagen. Du ser det på dem alle: førstegangsvelgeren, med ekornblikk i stemmelokalet, redd for å røpe hvor nytt dette er. Småbarnsforeldre, som tross masende unger på armen og notorisk dårlig tid, bare SKAL være med på den store avgjørelsen. Og den ordentlig gamle velgeren, stolprende mot båsen, men stø i sitt forsett om også denne gangen å være det ørlille tannhjulet i vårt dyrebare demokrati.

Selv i Norge er det mange som kjenner seg overkjørt. For noen av dem er det dessverre reelt. Også i vårt samfunn er det individer som ikke kommer til orde. Som ikke får sin rett, ikke blir hørt eller sett. Det er leit, og i noen tilfeller tragisk. Trøsten, om ikke for den enkelte, så i alle fall for oss alle som et hele, er at systemet ikke legger opp til det.

Det følger av at vi er et liberalt demokrati: Flertallet skal ikke blindt bestemme. Hensyn skal tas til mindretallet. Respekten for det avvikende er avgjørende. Kanskje er det den liberale tradisjonen som gjennom de siste tiårene har svekket det tidligere så forutsigbare kartet over norsk politikk: Høyre og Arbeiderpartiet som tungt nav i midten, med sine satellitter av støttepartier på hver sin side av det lilla skillet. Vi skal nemlig alle få mene vårt. Særinteresser, motsetninger og større mangfold; det liberale prinsipp er også uenighetens drivhus.

les også VG MENER: Slå ring om demokratiet

Det er ikke godt å vite om fragmenteringen er positiv eller negativ for den videre ferden inn i det 21. århundre. Ikke spiller vurderingen særlig rolle heller; slik er det bare. Av alle de partiene som realistisk kan havne på Stortinget, er det så i alle fall bare Rødt som ikke er tuftet på en grunnleggende tro på de verdier som ligger i liberaldemokratiet. At de er et parti i framgang, burde derfor være egnet til å forbause. At forundringen, for ikke å si forskrekkelsen, synes bare å ramme de få, kan ha flere årsaker. Den mest åpenbare er at partiets ledelse og talspersoner løper fra sitt eget partiprogram. Gjemmer det bort, så å si. De har ikledd seg liberale klær, og tar seg bare råd til «å være kommunister på fredagene», som kandidaten Mímir Kristjánsson sa for en tid tilbake. En annen og ganske mye farligere grunn, ville være om det er slik at mange ikke lenger helt forstår forskjellen på det liberale og det illiberale. På enøyd flertallsstyre og komplisert, reelt demokrati.

Jeg håper ikke det. Tror det ikke heller. Et grunnleggende trekk ved liberaldemokratiet er sterke, pålitelige samfunnsinstitusjoner, som befolkningen kan ha tillit til. Det siste halvannet året har vist oss at dette er på plass. Pandemien har vært en katastrofe, en sorg og en vederstyggelighet for hele verden. Også for Norge. Paradoksalt nok har den likevel også vist oss hvilken styrke som ligger i åpenhet, debatt og til dels ren krangel.

For vi er et kranglevorent folk, vi nordmenn. I 1997 hadde VGs tegner Roar Hagen en uforglemmelig tegning på trykk i VG. Den fremstiller hans faste nisse-Ola, feit og god, liggende på rygg på en sjeselong, mens han nærmest stønner: «Nå er jeg så mett at jeg begynner å bli alvorlig irritert ...».

Kommentaren var til et annet valg, i en annen tid, men for meg har den blitt stående som er evig påminnelse om noe viktig: Uansett hvor privilegerte vi er i denne utenforliggende, stutte tarmen av et land langs Norskehavet; krangle vil vi!

les også Mangfold sikrer stabilitet

Og krangle skal vi. Vår type demokrati forutsetter uenighet. Det fremelsker det. Uenighet nærer det liberale, og det liberale krever åpenhet for motsetninger. Der andre land falt i grøfta ved bokstavelig talt livsfarlig politisk polarisering gjennom pandemien, sluttet man i andre områder stille og lydig rekkene. Så ikke her. Diskusjonene var åpne og til dels harde. Fagfolk, myndigheter og menigmann var ikke bare uenige seg imellom og på kryss og tvers, men ga også uttrykk for det. Uten at det svekket den reelle oppsluttingen om det vi til slutt ble bedt om å ofre. Når det helt store regnskapet skal gjøres opp etter uårene 2020 og 2021, vil det vise seg at vi besto prøven. Ikke bare medisinsk, men også som liberalt demokrati.

Når en rapport fra tankesmien Civita nylig indikerte at nordmenn i alderen 15-20 mangler forståelse for viktigheten av for eksempel minoritetsbeskyttelse, er dette likevel ikke så rart. At «flertallet bestemmer», står for mange som selve definisjonen på et demokrati. Det liberale elementet kompliserer det hele.

Som historikeren Bård Larsen skrev for noen år siden: «Det er paradoksalt at det liberale demokratiets største styrke også er dets største svakhet: toleransen for dem som ønsker å ødelegge det». I en stadig mer høylytt offentlighet, særlig på sosiale medier, kan tanken på også å ville garantere sine argeste motstandere respekt og plass i ordskiftet, titt og ofte være utålelig.

Da Arbeiderpartiet for noen år siden gikk til valg under mottoet «Alle skal med», var de nærmere definisjonen på hva Norge handler om enn de fikk ære for. Alle skal nemlig være med. I samfunnsliv og ordskifte, i velferd og vekst. På mange vis er det denne ideen vi feirer og markerer hver eneste valgdag.

Utviklingen i verden, og til dels ganske nær oss, viser tragisk nok at det liberale demokratiet trenger mer omsorg, pleie og forsvar enn vi lenge trodde. Hver dag og hele tiden. Sånn sett er det å sammenlikne med et ekteskap. Å ta det for gitt kan føre lukt i ulykka. I kveld, når dørene stenges i valglokalene, har alle som stemte avlagt en implisitt erklæring: Det er dette systemet vi vil ha, i dag og i alle andre dager som kommer.

Og så får vi heller diskutere videre i morgen.

Godt valg, alle sammen.