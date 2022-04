De varslede drapene

* Kontaktforbud med elektronisk kontroll (strl § 57), også kalt omvendt voldsalarm (OVA), ble innført i 2013.

* Omvendt voldsalarm kan ilegges ved dom i retten.

*Dette er et beskyttelsestiltak som innebærer at hvis det er grunn til å tro at domfelte vil begå visse typer handlinger i fremtiden, kan vedkommende forbys å oppholde seg i bestemte områder, eller å forfølge, besøke eller på annet vis kontakte en annen person.

*I tilfeller hvor det anses nødvendig for at et kontaktforbud skal bli overholdt, kan det suppleres med elektronisk kontroll.

*Den domfelte må ha på seg en fotlenke, som vil utløse en alarm hos politiet dersom domfelte beveger seg inn i forbudssonen.

* Formålet med omvendt voldsalarm er å bedre beskyttelsen av personer som utsettes for vold i nære relasjoner, og å flytte belastningen ved elektronisk kontroll fra den voldsutsatte til den som truer eller utøver vold.

* 67 personer er blitt idømt omvendt voldsalarm siden ordningen ble innført i 2013.

Kilde: NRK, Velferdsforskningsinstituttet NOVA Rapport 15/2020