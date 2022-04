Kommentar

En seier for Europa

Av Per Olav Ødegård

KLAR SEIER: Emmanuel Macron ankommer valgvaken på Champ de Mars.

PARIS (VG) På Champ de Mars, ved foten til Eiffeltårnet, var det ingen i den store folkemengden med franske flagg og Macron-plakater som brydde seg om at deres kandidat gjør et dårligere valg enn for fem år siden.

Da prognosen ble kunngjort kl. 20 oppsto det et samstemt og øredøvende jubelkor av pur glede. Først og fremst var det et uttrykk for enorm lettelse. Det er en følelse som deles av politiske ledere i Berlin, Madrid og mange andre vestlige hovedsteder, og ikke minst i Washington, D.C.

Lettelse over solidariteten med Ukraina består. Lettelse over at Frankrike ikke forlater Natos militære kommando. Lettelse over at EUs nest største økonomi ikke får en leder som vil rive ned mye av det som er blitt bygget opp. I stedet gjenvelges en leder som vil styrke samarbeidet mellom demokratiene. Dette var en seier for Europa og for vestlig samhold.

TAPTE IGJEN: Marine Le Pen taler til sine tilhengere etter valgnederlaget.

Macron er den første franske president siden 2002 som blir gjenvalgt. Det er en prestasjon etter fem krevende år ved makten, med sosial uro, landsomfattende demonstrasjoner og den verste pandemien på 100 år.

Selv om avstanden mellom Macron og Le Pen er mindre enn for fem år siden, vinner presidenten med klar margin. Større en meningsmålingene viste. Han har fått den tillitserklæring han ønsket seg. Det gir ham politisk autoritet og handlekraft. Den neste viktige oppgave for Macron blir å sikre et flertall for hans parti i parlamentsvalgene i juni.

Le Pen har lagt bak seg en vellykket valgkamp. Hun fokuserte på folks kjøpekraft og den økonomiske usikkerhet mange opplever i en tid med høy inflasjon. Le Pen klarte å utnytte denne misnøyen til egen fordel. Hun klarte nesten å fordoble oppslutningen fra første valgrunde. Det er også urovekkende at nær 30 prosent velger ikke å stemme. Det er også en form for protest.

LETTELSE: I valgkampen advarte Emmanuel Macron om faren for en ny overraskelse, slik Brexit eller Donald Trumps valgseier. Det skjedde ikke.

Valgresultatet er det klart beste Le Pens parti, Nasjonal samling, har oppnådd noensinne. Som Macron vil hun nå fokusere på parlamentsvalgene, i et håp om å kunne blokkere for presidentens politikk.

Det er oppsiktsvekkende at et høyreradikalt parti får støtte fra over 40 prosent av de som avla stemme i en europeisk stormakt. Det er et varsel president Macron må merke seg. I den andre presidentperioden må han i større grad enn i den første forsøke å dempe den sosiale spenningen og de store økonomiske forskjellene i landet.

Etter at mørket hadde senket seg ankom president Macron Champ de Mars til tonene fra Europahymnen. For et par uker siden kunne han ikke være trygg på at han ville oppleve dette. Le Pen var på offensiven og nærmet seg i meningsmålingene. Men når det kom til stykket fikk han det tillitsvotum han søkte.

Jeg husker det samme øyeblikket for fem år siden. Da triumferte Macron etter å ha snudd opp ned på alt i fransk politikk. Nå var det en mer alvorstynget tale. Han var alvorstynget når han snakket om det ansvar han nå har fått.

Macron la vekt på at han forsto at mange var sinte. At de som avsto fra å stemme også må bli hørt. Han tok opp at mange har tvil og at det er store skillelinjer i samfunnet. Og han ba sine tilhengere slutte å bue når han nevnte Le Pens navn. Jeg er presidenten for alle, sa Macron.

Han har en stor jobb foran seg hvis han skal klare å lege de motsetninger som så tydelig kom frem i valgkampen.