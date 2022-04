Leder

Tre kritiske uker i krigen

Soldater ved en en ødelagt skole nær en politistasjoni Kramatorsk i Donbas, 5. april. Nå forventes en større russisk offensiv.

Ukraina forbereder seg på en russisk storoffensiv i krigen de nærmeste dagene. Vladimir Putins mål er å nedkjempe all motstand i det sørøstlige Ukraina og okkupere større landområder.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

Til nå har ikke Putin oppnådd sine mål i Ukraina. Hvis han lykkes med et stormløp i øst og sør kan 9. mai være en anledning for ham til å erklære seier. Den dagen markerer Russland nazi-Tysklands kapitulasjon i andre verdenskrig. Det har siden Sovjetunionens tid vært en offisiell høytidsdag med parader og taler. I Putins nasjonalistiske prosjekt er dagen viktig, og i år mer enn noensinne.

Putin trekker linjer fra andre verdenskrig til det han beskriver som en spesiell militæroperasjon i Ukraina, som han tidligere i år gjorde under et nasjonalistisk propagandashow i Moskva i forbindelse med markeringen av årsdagen for annekteringen av Krim.

VENTER ANGREP: Ukrainske soldater på en pansret kjøretøy i Severodonesk i Donbas-regionen 7. april. Ukraina venter et russisk stormløp.

Krigen i Ukraina blir begrunnet med at Russland må bekjempe nynazismen i Kyiv. Det er en absurd og grunnløs påstand. Men det er denne propaganda russere mottar hver eneste dag. Det er ikke tillatt å ytre seg kritisk mot krigen, hverken i gatene eller i mediene. Da Putin gikk til krig erklærte han at målet var å demilitarisere og avnazifisere Ukraina. Men Putins forsøk på regimeskifte i Kyiv og en hurtig militær seier over en underlegen motstander ble i stedet en gedigen fiasko. Etter en måned endret Kreml fokus og sa at hovedmålet med operasjonen var “frigjøringen av Donbas”, som består av fylkene Luhansk og Donetsk.

Hvis en russisk storoffensiv mot øst og sør fører frem kan det gi Putin en mulighet til å påstå at han har nådd sine mål. Derfor blir de neste tre ukene, frem mot 9. mai, kritisk viktige. En russisk general som tidligere ledet de brutale kampene i Syria har fått kommando over krigen i Ukraina. Russland har omgruppert sine styrker etter retretten fra nord. Det er dessverre grunn til å frykte en kraftig intensivering av krigen, særlig i sør og øst, de kommende ukene. Det haster med å evakuere sivile, men det må stadig utsettes når rutene ut ikke er trygge.

ALENEGANG: Vladimir Putin på vei til å holde en tale på Vostochny kosmodromen 12. april.

Krigen er ikke begrenset til en region. Mandag morgen ble den vestlige byen Lviv rammet av minst fem missilangrep som krevde flere menneskeliv. Påskeaften var det også rakettangrep mot Kyiv. I Kharkiv har mange blitt drept under daglige angrep i påsken.

Snart har krigen i Ukraina vart i to måneder. Da Putin startet krigen sa han at det ikke var planen å okkupere ukrainsk territorium, eller påtvinge noe på noen med makt. I dag kan alle se hva Putins “frigjøring” innebærer av menneskelige lidelser og materielle ødeleggelser.

Putin kan bare få kontroll gjennom brutal undertrykkelse og militær okkupasjon. Det er ingen seier. Moralsk, politisk og økonomisk er krigen et sviende nederlag for Putin.