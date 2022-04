Kommentar

Nå er det verste over

Av Astrid Meland

INGEN TILTAK IGJEN: Bildet er fra Oslo tirsdag hvor Carmen Alexandra Rasch hoppet i havet i Sørenga sjøbad.

Bak oss har vi den tøffeste covid-sesongen av dem alle. Tirsdag kommer corona-evalueringen.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Coronasmitten toppet seg i slutten av februar i Norge. I begynnelsen av mars begynte innleggelsene å gå ned.

Nå er flere lagt inn for influensa om vi ser på dem under 45 år.

Men vi har en tøff vinter bak oss, med harde tiltak og overdødelighet i flere uker. Aldri tidligere i pandemien har så mange dødd av covid-19.

Og midt i den største dødsbølgen fjernet Norge de siste, strenge tiltakene.

FHI har i ettertid likevel sagt at noen av tiltakene mot omikron ble for harde.

Det var ikke dødsfall – overveiende blant eldre – som skremte mest. Det var muligheten for sykehuskollaps.

Er det nye muligheter for det?

– Det er fortsatt en risiko for nye bølger av covid-19 med omikronliknende varianter eller med helt nye, mer virulente varianter som kanskje også unndrar seg dagens vaksiner, skriver FHI i sin siste ukesrapport.

Torsdag varslet svenske helsemyndigheter en mulig vårbølge med en topp midt i mai.

Svenskene understreker at dette er svært usikkert, men at det kan skje fordi vaksinens effekt blekner og fordi den nye varianten av omikron er mer smittsom.

Likevel ser de ikke for seg nye tiltak. Årsaken er at de antar at presset på sykehusene ikke blir særlig stort.

SKJENKESTOPPEN BARE ET FJERNT MINNE: I Oslo skåler folk i utepils. Hovedstaden har vært hardest rammet av nedstenging de siste to årene, og har hatt lange perioder med skjenkestopp.

Det er en del som taler for at vi ikke skal tilbake til mars 2020 og nedstenging.

Terskelen for å innføre strenge tiltak er blitt høyere. Vi aksepterer at flere dør av viruset.

Vi har dessuten hurtigtester liggende, vaksiner klare og ekspertene følger med på nye varianter.

Fremover kan det være nok å hoste for å teste seg. Det nyeste er en app som tar opp lyden av hosten din og som sies å kunne påvise smitte med 92 prosent sikkerhet.

Folk i risikogrupper som smittes kan også få covid-pillen, som virker godt.

LOVENDE NY VAKSINE: Moderna slapp denne uken nyheten om at en kombivaksine kan se ut til å gi god beskyttelse mot smitte.

Og vi har vaksiner. Og den voksne befolkningen vil sikkert få tilbud om en fjerde dose i høst.

Israel har tilbudt dette lenge. USA gikk nylig ut med en anbefaling om en fjerde dose for alle over 50 år.

I Norge får 80-åringer og eldre tilbud om en fjerde dose. Og myndighetene går nok ned i alder fremover.

Det kan også være at din neste vaksine kan bli av en helt ny type.

Moderna offentliggjorde nylig at de har utviklet en vaksine basert på en kombinasjon av ulike corona-varianter som ser ut til å fungere bedre til å hindre smitte.

Andre produsenter har også jobbet lenge med å videreutvikle vaksinene. Disse kan vi forvente kommer i høst.

VALGKAMPEN 2021: Erna Solberg og Bent Høie varslet hevelse av tiltakene i en sofa på The Hub.

En del tyder også på at corona på sikt vil bli et mindre problem enn influensa. For mot influensa må vi lage oppdaterte vaksiner hvert år.

De mer enn to år gamle vaksinene mot corona, derimot, virker fortsatt svært godt mot alvorlig sykdom. Og det selv om viruset har forandret seg mye.

Vi har lært mye de siste årene. Og tirsdag kommer Koronakommisjonen med rapport nummer to om håndteringen her hjemme.

En svakhet er at den bare ser på tiden frem til 31. oktober 2021, antagelig fordi man først trodde pandemien hadde ebbet ut innen den tid.

Men vi fikk en ny bølge høsten 2021. Den skal derfor granskes senere.

Dermed kan vi gå glipp av noen sammenhenger.

Var det for eksempel klokt da Solberg-regjeringen i valgkampen 2021 varslet i VG at tiltakene skulle oppheves, for senere å foreta en symbolsk og følelsesladet gravlegging av den forhatte meteren?

Det gjorde regjeringen med brask og bram selv om FHIs modellmiljø mente det ville bli behov for tiltak raskt den høsten.

De fikk rett. Støre-regjeringen hadde knapt fått bestilt visittkort før det ble snakk om innstramminger. Og i november startet rekken av stadig strengere tiltak.

MÅTTE STRAMME TIL: Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) innførte i desember full skjenkestopp og en rekke andre harde tiltak.

Om valgkampens virusvariant med navnet delta hadde dominert også denne høstbølgen, kunne det blitt verre.

Men heldigvis var det omikron.

For den store «game changer» i håndteringen av pandemien skulle vise seg å komme med omikron.

Da myndighetene endelig våget å stole på det ikke var fare for overfylte intensivavdelinger, var krisen i realiteten over.

Men diskusjonen om Støre-regjeringen holdt på disse tiltakene for lenge, den får vi ikke før i neste kommisjonsrapport.

Noen av det mest sentrale i rapporten som kommer tirsdag, bør derimot være kapasiteten i norske intensivavdelinger.

Det bør være uaktuelt med en ny nedstenging i fremtiden fordi et av landets største sykehus ikke har mer enn 11 intensivsengeplasser.

Regjeringen får ta det i lunsjpausen mellom reverseringen. For mot sånt hjelper ikke Akershus, Østfold, Buskerud eller sorenskriver i butikk.