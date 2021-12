Leder

Nærmer seg en skandale

Tålmodigheten med politikere som heller vil bruke tid på fylkesgrenser enn på innbyggernes beste er slutt. Vi bør for alvor diskutere om fylkeskommunen heller bør avvikles.

Langsiktighet og brede kompromisser har vært en styrke i det norske demokratiet. At en ny regjering i all hovedsak viderefører reformer en annen regjering har igangsatt, selv om de ikke er enige i absolutt alt, har skapt forutsigbarhet. Jo mer overordnede sakene er, jo viktigere er det at politikerne finner sammen over partigrenser.

Når det kommer til den ulykksalige fylkeskommunen, har politikerne feilet på alle punkter. Regionreformen må være det dårligste politiske håndverket levert fra Erna Solbergs regjering.

Det eneste som var bra, var begrunnelsen. Større regioner med mer makt og oppgaver skulle styrke lokaldemokratiet. Det er det nesten tverrpolitisk enighet om. Men prosessen var dårlig, sammenslåingene vilkårlige, legitimiteten svak og oppfølgingen med nye oppgaver så godt som fraværende.

Det er likevel ikke et argument for å bruke mye penger og krefter på å dele opp fylkene igjen, som dagens regjering både åpner for og oppfordrer til. Hverken sist de styrte landet, eller i opposisjon, har de lagt to pinner i kors for å styrke fylkene.

Denne uken vedtok Troms og Finnmark formelt å starte opp prosessen med oppløsning. Fredag anbefalte fylkesrådet i Viken å oppløses tilbake til de tre fylkene Buskerud, Akershus og Østfold. Også på Innlandet blir det folkeavstemning om Hedmark og Oppland skal gå fra hverandre.

Som om det løser noe som helst av de utfordringene Norge har. I Finnmark står utfordringene i kø. Fylket har ikke råd til å opprettholde dagens tjenestetilbud, og i Alta ønsker mange å forbli i Troms. Folketallsutviklingen er kritisk. Det trengs langt sterkere lut enn noen flere fylkeskommunale arbeidsplasser for å skape vekst i landsdelen.

I Viken er det anslått en kostnad opp mot 440 millioner kroner for å dele opp fylkene. I tillegg kom prislappen på sammenslåingen på 336 millioner kroner. Dette er en regning staten må ta, sier fylkesrådet i Viken sorgløst. Som om det ikke er fellesskapets penger.

I den faglige utredningen pekes det på mange ulemper ved å dele opp Viken. Mot alle odds har Viken fylkeskommune klart å skape en organisasjon som er samlet og enhetlig. De oppleves mer som en likeverdig samarbeidsaktør for nasjonale myndigheter og forskningsmiljøer, og blir i større grad lyttet til. Det advares mot at oppløsning vil ta mye kapasitet, fokus og at alt ikke kan være på plass i de gamle fylkene innen 2024.

Det gjør ikke inntrykk på politikerne: – En deling av Viken vil på lang sikt styrke den demokratiske legitimiteten til fylkeskommunen som folkevalgt organ, uttaler fylkesråd Olav Skinnes (Sp) til VG. Det forteller ikke lite om hvilket selvbilde mange fylkespolitikere har.

At fylkeskommunen har svak legitimitet, handler minst av alt om fylkesgrenser. Det er komplett uforståelig at våre politikere vil bruke flere år på å tilbakestille gamle fylker heller enn å bruke kreftene på å utvikle tjenester og ta landet ut av krisene vi nå står i.

Det er på høy tid med en reell debatt om ikke fylkeskommunen heller bør avvikles. Det blir stadig vanskeligere å finne gode argumenter for å bevare den.