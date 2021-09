OLJENS FREMTID: – Vi hadde fått ein betre debatt om fleire hadde bidratt til å opplyse om at dette ikkje er så enkelt, skriv Jo Heinum.

Debatt

Oljefornektarane og verdas fattige

Om verda slutta med all fossil energi i dag, hadde millionar døydd av svolt. La oss hugse dette, før vi ropar om moral i vår heimlege oljedebatt.

JO HEINUM, rådgiver i Arbeiderpartiet

Klimakampen handlar om å dempe bieffekten av det beste som har skjedd oss: den fossile epoken. Den starta i ei tid som får alt vi i dag kallar krise til å bleikne.

Fram til midten av 1700-talet var det knapt merkbar folketalsvekst på jorda. Det hadde si årsak: Folk levde korte, slitsame liv. Mødrene gjekk gravide og fødde dei ungane naturen tilsa, og gravla nesten like mange døtrer og søner som dei fødde. Ikkje stor stas.

Så skjedde det noko. Mennesket oppdaga korleis fossil energi kunne utnyttast til velstandsskapande industri og transport. Frå eit anslått folketal på 800 millionar i 1750, er vi no ti gonger så mange.

Det ligg eit drama i dette, fordi den fossile energien er ikkje-fornybar, og derfor tar slutt ein dag. Og fordi 80 prosent av verdas energitilførsel framleis er fossil – over 30 år etter at klimaalarmen gjekk for alvor. Dagens menneske lever av fossil energi, og døyr utan. La oss likevel sjå litt meir på kva den fossile epoken har vore.

Folks liv i 1750 er nemnt. Situasjonen i dag er himmerik i forhold, av to grunnar. Den er eine er at ti gonger så mange menneske kan leve samtidig. Alle som har livet kjært, bør unne andre det. Det at verda kan brødfø nær 8 milliardar menneske framfor 800 millionar, er noko vi skal gle oss over. Den andre er at livet for dei aller fleste er så mykje betre i dag enn for nokre hundreår sidan.

Ein av ti er framleis underernærte, men knapt nokon døyr av svolt direkte. Svært få døyr som følgje av orkanar, tørke og flaum, samanlikna med tidlegare tider. Avdøde Hans Rosling kunne ha lessa på med gladtal for det meste som måler menneskeleg framgang. Og i vår del av verda har mengda gode, frie liv eksplodert i løpet av menneskets fossile epoke. Folk flest her lever ikkje lenger «liv», der ein må hakke i jorda frå tidleg til seint for så vidt å overleve.

I tid fell den fossile epoken saman med menneskets store frigjeringsprosjekt. Årsak-verknad-samanhengen har nyansar, men er like fullt openberr. Den fossilbaserte produktivitetseksplosjonen frigjorde enorme, menneskelege ressursar til anna bruk enn matauk: naturvitskap og teknologiutvikling, samfunnsvitskap og politisk organisering.

Den fossile epoken har altså ikkje handla om umoral eller unødvendig fråtseri som vi i dag skal gå rundt med dårleg samvit for. Tvert imot: Den fossile epoken er det beste som har skjedd oss sidan arten oppstod. Og oppfinnarane, entreprenørane, ingeniørane, geologane og den jamne oljearbeidar fortener ikkje berre djup takk frå oss alle. Dei fortener å få høyre at vi treng dei i mange år framover, om ikkje det verste skal skje.

For då er vi tilbake til dramaet. Takka vere dei nemnte gevinstane frå den fossile epoken, kan mennesket gå over i ein post-fossil fase utan at verdas folketal hamnar heilt tilbake på 1750-nivå. Men då hadde vi snakka om at ni av ti skulle døy. Berre noko i nærleiken av dette, ville ha vore ein langt større katastrofe enn det dei seriøse forskarane snakkar om i klimasamanheng.

«Bør verda slutte å bruke fossil energi i dag?» Mange hadde svart eit spontant ja. Ikkje minst mange av dei som vil vi skal bry oss meir om fattige menneske rundt om i verda. Eit stort paradoks, ettersom det er eit ja til massedød og menneskeleg liding – med dei fattige i første rekke.

Matproduksjonen er det mest openberre. Med rekordhøgt folketal produserer verda meir mat per innbyggar enn nokon gong. Denne produksjonen kviler i dag på fossil energi.

Skjøner vi denne samanhengen, skjøner vi at det hastar å få opp den globale produksjonen av fornybar energi. Men vi burde òg skjøne at det er det som må kome først. Skulle Noreg skru igjen kranene, og leiarane i Saudi-Arabia, Russland og Venezuela tenkje at «oi, då bør vi gjere det òg», så vil det vere katastrofalt. Og skulle dei ikkje tenke slik, står vi berre att med masochismen.

Verda står like fullt overfor ei enorm utfordring. Dels fordi den unike, fossile energikjelda – konsentrasjonen av solstrålar som trefte jorda gjennom millionar av år – i all hovudsak skal erstattast av det vi klarer å få ut av den løpande solstråleinngangen. Men òg fordi det er to – ikkje eitt – skrekkscenario vi skal unngå: det som handlar om klima, og det som hadde skjedd om vi kutta ut all fossil energi i dag.

Eg påstår ikkje at vi har norske politikarar som eksplisitt argumenterer for det sistnemnte. Vi hadde likevel fått ein betre debatt om fleire hadde bidratt til å opplyse om at dette ikkje er så enkelt.

Og at det av den grunn bør vere nokon vaksne heime.