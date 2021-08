REPLIKK: – Hvorfor nevner ikke SVs Kari Elisabeth Kaski med ett ord hva vår artikkel i VG dreide seg om, spør Civita-leder Kristin Clemet.

Debatt

Usaklig av SV-Kaski

I VG 30.8. kaller stortingsrepresentant Kari Elisabeth Kaski (SV) meg for en «bløffmaker». Innlegget er et godt eksempel på hvordan politikken av og til totalt opphører å være en arena for noenlunde saklig diskusjon.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

KRISTIN CLEMET, leder i Civita

Kaski påstår at min kollega Marius Doksheim og jeg har ment at SV ikke er opptatt av skole eller arbeid for å redusere ulikhet. Deretter retter hun skytset mot Høyre, som jeg antar kan svare for seg selv.

Kaski nevner ikke med ett ord hva vår artikkel (27.8.) dreide seg om.

Det vi skrev om, var en landsrepresentativ undersøkelse der følgende spørsmål ble stilt: «Hvor viktig syns du følgende løsninger er for å redusere økonomiske og sosiale forskjeller i Norge?»

Det ble det listet opp 13 svaralternativer, der de spurte kunne rangere dem etter viktig og mindre viktig.

les også Kari Elisabeth Kaski: – Bløffmakeren Kristin Clemet

Resultatet av undersøkelsen er at det som veldig mange vil betrakte som typiske løsninger som høyresiden legger vekt på, for eksempel en god skole og et velfungerende næringsliv som kan skape arbeidsplasser, ble ansett som viktigere enn typiske løsninger som venstresiden legger vekt på, som for eksempel økt skatt for de rikeste.

Dette betyr selvsagt ikke at venstresiden ikke er opptatt av skole, eller at høyresiden ikke er opptatt av skatt. Alle partier i Norge er opptatt av alle typer tiltak, men de vektlegger betydningen av dem forskjellig. Hvis ikke de gjorde det, ville de neppe vært forskjellige partier.

Og siden Kaski nå selv har gjort dette til en debatt om forskjellene på partiene i synet på skolens betydning for ulikhet, kan jeg legge til følgende:

les også Arbeid og skole er viktigere enn skatt

Jeg har deltatt i debatten om sosiale og økonomiske forskjeller i mange år. Jeg har også, slik Kaski nevner, vært utdannings- og forskningsminister. Jeg vet derfor utmerket godt at det er forskjell på høyre- og venstresiden i synet på hva som bør være skolens viktigste oppgaver og hvordan oppgavene bør løses.

Når jeg og andre har trukket frem god utdanning som det kanskje viktigste langsiktige virkemiddelet for å forebygge og dempe ulikhet, har representanter for venstresiden ofte ment at det betyr lite sammenlignet med for eksempel økt skatt for de rikeste. Det samme fremkommer i grunnen av SVs siste ulikhetsrapport, der svært mange tiltak dreier seg om høyere skatt eller lavere inntekt for de rikeste, mens bare ett tiltak så vidt dreier seg om skole, og det gjelder gratis SFO.

Vår fremstilling av løsninger som er typiske for høyre- og venstresiden, er altså ikke grepet helt ut av luften.