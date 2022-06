Kommentar

Dette er innafor!

Av Astrid Meland

DUREK, PETERSON, DEPP: Den ene ble forlovet med Märtha Louise denne uken, han i midten er stor fortsatt i Norge, mens Johnny Depp nylig vant frem i en amerikansk rettssal.

Tonje Brenna var innafor. Ole Paus derimot, er ikke det. Her er dagens «woke-o-meter» hvor du kjapt finner ut hva som er trygt å mene om de små og store sakene.

Sak 1: Tonje Brennas vits etter forlovelsen mellom sjaman Durek og prinsesse Märtha Louise

Kort oppsummert: Dette er helt innafor

Aktualitet: Kunnskapsministeren fleipet på Agendas sommerfest tirsdag om at en tittel for en prinsesse som forlover seg med en sjaman kan være heks.

Begrunnelse: Sjamanen har kalt seg selv reptil. Å kalle noen «heks» er fremsnakk i slike kretser.

Anbefalt straff: De som reagerte på dette, må justere woke-o-meteret sitt to hakk ned.

KUNNSKAPSMINISTER BRENNA: Tonje Brenna vitset med prinsesseforlovelsen, til terningkast fire, helt innafor.

Sak 2: Ole Paus’ kommentarer om homofile på TV

Kort oppsummert: Dette er ikke innafor.

Aktualitet: Den folkekjære musikeren sa følgende i et intervju med Dagbladet: – Det at folk har en legning er ikke nok til å gjøre dem til gode underholdere eller artister.

Begrunnelse: Det er mange folk som ikke burde vært på TV, uavhengig av legning. Paus fordom er at han legger mest merke til de talentløse skeive. De er i mindretall.

Anbefalt straff: Se en sesong Paradise Hotel.

SÅ LAVKVALITET BLANT SKEIVE: Den folkekjære musikeren og vanligvis så homovennlige Ole Paus tråkket litt uti det da han irriterte seg over lav kvalitet i underholdningsbransjen og pekte særlig på skeive.

Sak 3: Amber Heard vs. Johnny Depp

Kort oppsummert: Johnny Depp var mest innafor

Aktualitet: – I sum tyder det meste på at Depp er overgriper og Heard offer, skrev for eksempel Frank Rossavik i Aftenposten, som en av mange.

Begrunnelse: De som fulgte med i retten så at Heard hadde en svakere sak. De påståtte fysiske overgrepene hun anklaget Depp for, og som han saksøkte henne for å ha skrevet om, var vanskelig å bevise. Samtidig var det klart at Heard hadde slått Depp, noe hun selv også innrømmet.

Anbefalt straff: Skrive hundre ganger «jeg skal ikke bestemme meg på forhånd ut fra kjønn».

AMBER VS JOHNNY: Det fraskilte ekteparet fikk i søksmålet avslørt noen av sine mest pinlige og ondskapsfulle sider. Men Johnny Depp kom best ut av det.

Sak 5: Jordan Peterson i Oslo

Kort oppsummert: Han er innafor

Aktualitet: Denne uken fyltes Oslo Spektrum opp da kjendispsykologen kom til byen.

Begrunnelse: Peterson er en harmløs, konservativ psykolog som har snusfornuftige og gode råd til unge menn. Hans guffer opp sin kjendisstatus ved å poste provoserende tweets som halvparten elsker, resten hater. Men han treffer ikke lenger like godt og er i ferd med å bli passé.

Anbefalt straff: Alle som har bitt på agnene han legger ut i sosiale medier bør skjerpe seg og slutte å bry seg.

ERTER PÅ SEG FOLK: Kjendispsykologen Jordan Peterson er bare vanlig konservativ og har vært nyttig for mange unge menn. Denne uken gjestet han Oslo, og det var helt innafor.

