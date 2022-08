Kommentar

En boligbrems kan være sunt

Usikkerheten i økonomien kan skape muligheter for en del som har slitt med å få kjøpt seg en bolig. Men det er neimen ikke lett å ta store valg i så uforutsigbare tider.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Et krakk ville vært en katastrofe for en befolkning med for mye gjeld, etter en lang periode der boligspiralen har blitt heftigere og heftigere.

Men så lenge bunnen ikke faller ut av markedet, kan en viss reduksjon fra et skyhøyt prisnivå være positivt i det store bildet.

Faktisk kan vi trenge en boligbrems, ikke minst med tanke på dem som kjemper for å komme seg inn i markedet.

Så langt i år har det vært lite trøst å hente for potensielle kjøpere. Men mye tyder på at trenden kan være i ferd med å snu denne høsten.

PÅ BOLIGJAKT: Etter en lang sommerferie skal mange nå selge eller kjøpe bolig, eller begge deler. (Illustrasjonsfoto).

I første halvår fremstod boligmarkedet nærmest vaksinert mot faresignalene rundt oss.

Det ble ropt høyt om hvilken vei renten skal, strømkrisen ble verre og den generelle økonomiske uroen skapte stadig større overskrifter.

Likevel fortsatte boligprisene til værs i rakettfart.

Særlig i Oslo har ville tilstander blitt rent surrealistiske.

I praksis er markedet lukket og låst for mange med en vanlig privatøkonomi.

Slikt måles gjerne gjennom den såkalte «sykepleierindeksen», som handler om hvor stor andel av boligmassen en singel sykepleier har mulighet for å kjøpe.

Da Eiendom Norge la frem tallene på Arendalsuken denne uken, var den brutale fasiten at «egen eiet bolig aldri har vært dyrere i Norge enn nå». Mellom 1 og 3,5 prosent av boligmassen i Oslo kan det være realistisk å skaffe seg for en sykepleier. Det er betydelig lavere enn andre steder i landet, men det totalbildet forblir krevende.

Det er mange grunner til at prispresset er så voldsomt. I og rundt hovedstaden bygges det rett og slett for lite nytt til å holde tritt med etterspørselen.

Dessuten er det et stridstema om kravene til bankene for å låne ut penger er for lite fleksible. Så langt i år er boligprisene alt i alt 7,1 prosent opp i turbulente tider.

Men hva skjer fremover?

Det er ikke unormalt at prisene synker med gradestokken om høsten, men nå opplever vi en unormalt rask renteoppgang.

Tusenkronersspørsmålet blir da når rentevåpenet virkelig rammer evnen og viljen til å kline til i budrunder.

Ofte har vi jo kunnet miste hodet litt om budkampen brått havnet noen desimaler, altså hundretusener, over det vi hadde sett for oss å bruke.

Boligkjøp har jo liksom «alltid» lønt seg i nyere tid.

Slik vil det ikke nødvendigvis forbli.

Sentralbanksjefens doble renteheving blir trolig fulgt opp av enda en økning i september. Selv om vi fortsatt har et lavt rentenivå historisk sett og det tar tid før vi merker det rett på boliglånene, er det vanskelig å lukke øynene for forandringen.

Det ligger avkjøling i luften.

Selv om det stadig tas feil hva gjelder spådommer om boligmarkedet, er det vanskelig å se for seg annet enn at den mest ekstreme budiveren vil roe seg noe.

Det skaper muligheter for en del som har ventet med å kjøpe seg bolig, samtidig som den usikre økonomien stiller mulige kjøpere overfor vanskelige avveininger.

Her er det ekstra interessant å lese rådene til Norges Eiendomsmeglerforbund om hvordan kjøpere bør forholde seg.

Fra en bransje som ofte (tidvis litt ufortjent) blir forbundet med mest mulig oppjazzing, fremstår tonen nøktern og edruelig.

Kjøpekraften vil avta hos mange hvis prisene øker kraftigere enn lønningene, og da er det ekstra viktig å ikke miste hodet i boligjakten. Er du tålmodig kan det åpne seg opp gode muligheter, men tilstrekkelige risikovurderinger blir usedvanlig viktige.

Det er jo ikke lenger et teoretisk scenario at vi kanskje må leve med høyere renter igjen. Nå må vi faktisk tilpasse oss en tid der boliglånet blir betydelig dyrere enn det har vært.

Vi vet at vi må tenke bedre gjennom pengebruk til ferier og forbruksvarer. Da er det naturligvis nødvendig å kvalitetssikre hvor mye vi kan bruke på den største investeringen vi foretar oss.

Både pandemien og krigen i Ukraina er gode eksempler på at forutsetningene kan forandre seg faderlig fort, i det som fremstår mer og mer som en samfunnsmessig krisestafett.

Hvor vanskelig det vil bli å få kontroll over inflasjonen, og hvor hardt sentralbanksjefen blir nødt til å benytte seg av rente som virkemiddel for å dempe prispresset, kan vi ikke si noe brennsikkert om.

Men at boligmarkedet vil forbli immunt i en tid der fokuset på kostnadsbevissthet øker dramatisk, er verken sannsynlig eller fornuftig.