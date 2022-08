Leder

En unik mulighet for Norden

2022 er virkelig blitt et historisk år for nordisk samarbeid. I Oslo møttes de fem nordiske statsministre for første gang siden Finland og Sverige ble tatt opp som søkerland i Nato. Og Jonas Gahr Støre, Mette Frederiksen, Sanna Marin, Magdalena Andersson og Katrín Jakobsdóttir fikk selskap av tungvekteren i Nord-Europa, Tysklands forbundskansler Olaf Scholz.

Publisert: Nå nettopp

Årsaken til at møtet fant sted i Oslo er at Norge i år har formannskapet i Nordisk ministerråd. Sikkerhet- og forsvarssamarbeid ble et sentralt tema, i tillegg til energisikkerhet.

Tydeligere enn noen gang ser vi at energipolitikk også er sikkerhetspolitikk. Den viktigste årsak til energikrisen i Europa er Vladimir Putins angrepskrig i Ukraina.

Tyskland og andre land på kontinentet forsøker å avvenne seg fra avhengigheten av russisk gass og olje.

Samtidig satser EU-landene på en grønn omstilling. Begge deler er nødvendig.

Europa må frigjøre seg fra russisk energi. Europa trenger mer fornybar energi. På kort sikt vil det bli særdeles krevende å dekke behovet.

TOPPMØTE: Jonas Gahr Støre tok imot de andre nordiske statsministrene på Munch-museet, fra venstre Katrín Jakobsdóttir, Magdalena Andersson, Sanna Marin og Mette Frederiksen.

Norge er en stor eksportør av energi, særlig når det gjelder olje og gass. Tyskland er avhengig av import. Norge har økt gassproduksjonen, blant annet for å dekke mer av Tysklands behov.

Tyskerne kan oppleve en kald og mørk høst, som kan utløse sosial uro. Situasjonen er prekær i Tyskland. Men også norske forbrukere har fått merke energikrisen i Europa i form av ekstremt høye strømpriser.

Vi kan ikke skru klokken tilbake til tiden før Russland angrep Ukraina. Den sikkerhetspolitiske situasjon i Europa er dramatisk forverret. Endringene blir varige.

Finland og Sverige er på vei inn i Nato, fremskyndet av Putins krig. Tyskland forsterker og fornyer sitt militære forsvar av samme årsak.

Tyskland og Norden har felles interesser i å styrke det kollektive forsvaret i Østersjøen og Nordområdene. Både når det gjelder forsvar og økonomi er Tyskland en særdeles viktig partner for de nordiske landene.

TYSK BESØK: Forbundskansler Olaf Scholz deltok på det nordiske statsministermøtet i Oslo.

Når alle de fem nordiske landene blir med i Nato vil det gjøre oss bedre i stand til å stå opp mot sikkerhetspolitiske trusler og utfordringer, enten de kommer fra Russland eller Kina.

Det er verdt å merke seg at Australias tidligere statsminister, Kevin Rudd, snakket om Kinas rolle på statsministermøtet i Oslo.

Krigen i Ukraina dannet et dystert bakteppe for møtet i Oslo. Konsekvensene av Putins krig er dramatiske. Men i en internasjonal krise har de nordiske landene fått en unik mulighet.

Som medlemmer av den samme forsvarsallianse vil samarbeidet mellom fem nordiske land få en helt ny dimensjon.

Stilt overfor ytre farer og utfordringer er det viktig at likesinnede og sterke demokratier finner sammen i et nært og fortrolig samarbeid.