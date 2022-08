KONSERVATIVT FORBILDE: – Ingen republikaner har de siste årene gjort mer for å redde det amerikanske demokratiet enn Liz Cheney, skriver kronikkforfatteren.

Demokratihelten Liz Cheney

Liz Cheneys kritikk av Donald Trump har kostet henne dypt, og vil i natt medføre en foreløpig slutt på hennes politiske karriere i Kongressen. Men Cheney mener alvor med «country before party».

EIRIK LØKKE, rådgiver i den liberale tankesmien Civita

Som temperaturmåler på Donald Trumps innflytelse i det republikanske partiet, har det vært stor spenning knyttet til primærvalgene. Mange av kandidatene har søkt Trumps støtte, som har vært betinget av en vilje til å forfekte «den store løgnen» om at det egentlig var Trump som vant forrige presidentvalg.

Så langt har et stort antall av Trumps kandidater vunnet frem.

En som har nektet å støtte Trumps løgner, er Elizabeth Lynne ( «Liz») Cheney, datter av tidligere visepresident Dick Cheney, konservativ representant fra Wyoming.

Hun (og faren) har vært en knallhard kritiker av USAs 45. president. Kritikken har kostet henne dypt, og vil i natt medføre en foreløpig slutt på hennes politiske karriere i Kongressen.

Dette fordi hun mest sannsynlig kommer til å tape for Trumps foretrukne kandidat, Harriet Hageman.

Selv om man ikke skal utelate lokale forhold i Wyoming, er Cheneys Trump-motstand den viktigste årsaken til at hun taper valget. Det har seg nemlig slik at Liz Cheney har formulert i klartekst det alle amerikanere kan observere med egne øyne: Donald Trump er en trussel mot demokratiet. Problemet er at i dagens republikanske parti straffes man for å fortelle sannheten.

Prosessen mot Cheney begynte i mai 2021, da hun ble fjernet fra ledelsen i den republikanske gruppen i Representantenes hus. Trump-lojalistene understreket at det var uakseptabelt å gå mot USAs tidligere president.

BITRE FIENDER: Donald Trump omtaler nå Liz Cheney som «en bitter, grufull person». Her fra mer et forsonlig møte i Det hvite hus i 2019.

Donald Trump benyttet anledningen til å omtale henne som «person uten noen form for personlighet eller hjerte». Og understreket at hun var «en bitter, grufull person».

Intet mindre.

I amerikansk politikk har utsagnet «country before party» blitt en god lakmustest på ens patriotisme. Dette sinnelaget demonstrerte det republikanske partiet under Watergate.

Konservative storheter som Barry Goldwater, George H. W. Bush m.fl. var ikke villig til å redde Nixon-administrasjonen på bekostning av det amerikanske demokratiet.

Tvert imot fikk Richard Nixon tydelig beskjed om at republikanerne ikke lenger ville godta løgnene til administrasjonen. For dagens konservative er det motsatt; lojalitet og støtte til Donald Trump er viktigere enn hensynet til demokratiet.

Liz Cheney er unntaket.

For Cheney mener alvor med «country before party». For henne er hensynet til folkestyret viktigst. Nettopp derfor har hun ikke latt seg skremme. Snarere tvert imot har hun intensivert sin kamp mot det autoritære gjennom å akseptere rollen som nestleder i 6. januar-komiteen, hvor Representantenes hus forsøker å komme til bunns i hva som skjedde før og under angrepet på Kongressen.

Og ikke minst rollen til Donald Trump.

HØRINGENE: – Jeg er en av dem som har blitt overrasket over hvor vellykkede de åpne høringene så langt har vært, skriver kronikkforfatteren.

Jeg er en av dem som har blitt overrasket over hvor vellykkede de åpne høringene så langt har vært. En av årsakene til at komiteen har greid å sette dagsorden, har vært valget av vitner. Det store flertallet av vitnemålene har kommet fra Trump-allierte som i tur og orden har forklart at den tidligere presidenten lider av et problematisk forhold til virkeligheten.

Eksempelvis tidligere justisminister Bill Barr, som karakteriserte Trumps bisarre forestillinger som «virkelighetsfjerne».

En annen årsak til suksessen er Liz Cheney. Foran millioner av seere har hun formidlet en tydelig advarsel mot Trump og det autoritære. Det forklarer også hvorfor mange republikanere reagerer med sinne. Det er hennes kritikk av Trump, og ikke partipolitiske saker, som gjør henne upopulær.

Liz Cheneys konservative synspunkter er det knapt noe i veien med; hun er mot abort. Hun er for lavere skatter, og mot Bidens agenda om å utvide statens ansvar.

Samtidig er hun en sterk forkjemper for rettsstaten og demokratiet, noe som tradisjonelt har definert det republikanske partiet, men som i dag er ganske fraværende. Kritikken mot Cheney er et eklatant eksempel på det manglende demokratiske sinnelaget som dagens republikanske parti utviser.

I natt kommer antagelig Liz Cheney til å tape sitt forsøk på å bli renominert til Kongressen. Ikke desto mindre kommer hennes arv til å bli knyttet til kampen mot det autoritære.

Ingen republikaner har de siste årene gjort mer for å redde det amerikanske demokratiet enn Liz Cheney.

For som hun selv minnet sine partikamerater om: «There will come a day when Donald Trump is gone, but your dishonor will remain».