SANKSJONER: – Vi må alle huske på at prisen Norge, EU og andre land betaler for krigen i Ukraina er i kroner og øre. For Ukraina kan prisen måles i tapte liv, hver eneste dag, skriver Venstre-leder Guri Melby.

Debatt

Hvorfor beskytter regjeringen russiske milliardærer?

Så lenge Russland blokkerer ukrainske havner, må russiske supertrålere kastes ut av Norge.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her

GURI MELBY, partileder i Venstre

Venstre har helt siden april prøvd å overbevise regjeringen om å stenge norske havner for russiske skip, med minimal støtte fra de andre partiene. Etter noe tid kom det på plass et havneforbud.

Det mange ikke tenkte over da, var konsekvensene av at regjeringen samtidig hadde gitt et unntak for russiske supertrålere til å fortsette med sine oppdrag langs norskekysten.

Regjeringen skrøt stolt av at de gjorde det samme som EU og stengte havnene, men ga unntak for fiskefartøy. Problemet var bare at EU slett ikke hadde gitt unntak for de fiskefartøyene som regjeringen snakket om.

I ettertid har fiskeriministeren fortsatt med sin villedning, på tross av gjentatte påpekninger om faktiske feil fra Venstre.

Nå er argumentet til regjeringen at Russland må få holde på som før, av hensyn til det norsk-russiske fiskerisamarbeidet. Et samarbeid som har klart seg gjennom kriser og kriger før.

Jeg tror ikke på at Russland ikke vil ha samme interesse som Norge av å ivareta det samarbeidet, til tross for sanksjoner. Norge har for øvrig vært bannlyst fra russiske havner siden 2014.

Det er rart at det sitter så langt inne for regjeringen å svare med samme mynt, til og med når det er krig i Europa.

Enorme supertrålere fra Russland får nå ferdes langs norskekysten uten at jeg tror regjeringen egentlig tar inn over seg hva som skjer, og potensielt kan skje. For å tydeliggjøre, kan vi se litt nærmere på hva denne ekstraordinære tilgangen Russland har til norske havner egentlig betyr:

Milliardverdier som kan settes rett inn på Putins krigskonto.

Vitaly Orlov, den største russiske fiskeoligarken, fanger sin fisk langs norskekysten. Orlov står bak en femtedel av skipene som har landet fisk i Norge etter Russlands invasjon.

Han har donert millioner til Putins parti og tjener rikelig på å ikke bli jaget ut av Norge. Når han ikke donerer penger direkte til Putin, så sørger den norske fisken hans for enorme inntekter til den russiske stat, som akkurat nå fører krig i Ukraina.

Fri tilgang til å drive business som før, og et smutthull fra EUs sanksjoner som Putin nok setter pris på.

Russlands nye maritime doktrine omtaler de russiske fiskefartøyene som en del av Russlands militære kapasiteter, og vil bli brukt mer og mer fremover for å legge til rette for Putins krigføring. Det er urovekkende at dette i seg selv ikke er nok til at regjeringen tenker seg om igjen.

Null kontroll over hva som befinner seg på supertrålerne til enhver tid.

Vi snakker om enorme skip som ikke bare har kapasitet til å bære flere tonn fisk, men også store mengder overvåkningsutstyr og militær satellitt-, drone- og undervannsteknologi. Ifølge en forsker på Sjøkrigsskolen har flere av trålerne også kapasitet til å kappe av viktige gassrør i Nordsjøen. Disse trålerne får altså ferdes fritt i et viktig havneområde for NATO.

Svarene fra regjeringen så langt kan tyde på at de heller ikke har planer om å utføre nødvendig kontroll av skipene for å finne ut hva og hvem som befinner seg langs kysten vår.

FISKERIGIGANT: Vitaly Orlov står bak en femtedel av skipene som har landet fisk i Norge etter Russlands invasjon.

Det er helt uforståelig at regjeringen sitter stille i båten og lar dette skje. Enten så har ikke regjeringen sjekket hvem som eier de russiske supertrålerne, og hvilke konsekvenser det har for krigen i Ukraina at de får fortsette som før, eller så har de visst nøyaktig hva som foregår, men valgt å ikke gjøre noe med det. Begge deler er minst like ille.

Dette er en sikkerhetspolitisk skandale, uansett hvordan man vrir og vender på det.

Partier på Stortinget som støtter regjeringens unntak har delansvar for dette så lenge de gir regjeringen blankofullmakt til å fortsette. Frp og Høyre har sagt at de støtter regjeringens smutthull i denne saken, SV har tatt fiskeriministeren i forsvar og sagt at Norge ikke kan ta risikoen å irritere Russland. Rødt, som vanligvis er daglig ute i alle anledninger for å kritisere milliardærer, har ikke sagt et ord om saken. De mener kanskje at det er greit med milliardærer, så lenge de er russiske. Før sommeren foreslo vi at Stortinget skulle hastebehandle å få fjernet unntaket. Det fikk kun støtte fra KrF og MDG. Nå skal forslaget vårt behandles når Stortinget åpner igjen, og jeg håper de andre partiene på Stortinget vil snu og få fjernet dette absurde smutthullet en gang for alle.

Det er nå vår rolle som politikere, å ta side med det ukrainske folk, som kjemper for friheten til å leve i sitt eget land, og presse regjeringen til å gjøre det som er riktig for vår alles frihet, nemlig å gjøre alt i vår makt for å stanse Putins krigsmaskin.

Vi må ikke glemme hva dette faktisk handler om: å stanse en krig som truer friheten til alle på det europeiske kontinentet. Det handler om at Norge må stå sammen med våre naboer, stå sammen med EU, stå sammen opp mot en krigsgal diktator som må bli møtt med militær makt og de sterkeste økonomiske sanksjonene vi kan påføre regimet. Uten unntak.

Dersom alle land lager unntak på de sanksjonene som har en kostnad for dem, vil de miste sin kraft. Vi kan ikke lage unntak når det er snakk om krig. Norge kan ikke uthule EUs sanksjoner på denne måten.

Vi må alle huske på at prisen Norge, EU og andre land betaler for krigen i Ukraina er i kroner og øre. For Ukraina kan prisen måles i tapte liv, hver eneste dag.

Økonomiske sanksjoner gjør vondt, men det er prisen vi må betale for å sikre fred og stabilitet på vårt kontinent.