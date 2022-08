Leder

En vond merkedag

Når ukrainerne i dag markerer sin nasjonaldag, er det med det med det verst tenkelige bakteppet. Seks måneder inn i krigen må vi ikke gi slipp. Norge må gi mest av alle i Europa.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Et halvt år kjennes lenge. Men mye tyder på at disse månedene bare er en begynnelse på en lang krig.

Russland viser ingen nåde. Byer bombes, sivile dør. Ukraina kjemper i mot, med all den kraften og forsvarsviljen et folk mobiliserer når landet deres angripes av en fremmed militærmakt.

I økende grad merker også resten av Europa krigens konsekvenser. Strømprisene vi opplever i store deler av Norge, er ille. I andre europeiske land er det enda verre. Det eneste vi vet sikkert, er at vinteren blir usedvanlig tøff.

I en særstilling

Prisene vil etter alt å dømme øke enda mer, både på energi, mat og andre varer. Vi risikerer uro og protester - særlig i land der myndighetene ikke har de samme muligheter som Norge til å hjelpe sine innbyggere økonomisk gjennom vinteren.

Russlands president Vladimir Putin viser ingen nåde overfor Ukrainas befolkning.

Norge er i en særstilling. Ikke bare har vi solide statsfinanser og et gigantisk oljefond. Vi er også i den situasjonen at vi får store ekstrainntekter som følge av krigen.

Gassprisen har gått til himmels, og selskaper på norsk sokkel produserer alt de klarer. Europa trenger vår gass - og vi selger til full pris.

Trenger massiv hjelp

Energiredaktør David Shepphard i avisen Financial Times utfordret nylig Norge til å kutte gassprisen, og på den måten bidra til å dempe den europeiske energikrisen.

Det er i utgangspunktet en sympatisk tanke.

Men effekten av et slikt tiltak er i beste fall tvilsomt. I verste fall kan det føre til en uro i gassmarkedet som samlet fører til høyere priser, ikke lavere.

Norge må stå i fremste rekke av giverlandene for å hjelpe Ukrainas president Volodymyr Zelensky, både til å vinne krigen, og til å gjenoppbygge landet når krigen en dag er over.

Sheppard peker uansett på noe viktig. Som et av de ytterst få landene i Europa som tjener på energikrisen, påhviler det oss et stort ansvar for å bidra. Ukraina trenger massiv hjelp.

Vi må gjøre det vi kan for at Ukraina vinner krigen.

Behovet vil bli enda mye større den dagen krigen er over, og landet skal gjenoppbygges.

Norge må stå i fremste rekke blant giverlandene. Sørge for at verden ikke glemmer Ukraina, og at pengene kommer frem dit de skal. Jo lenger krigen varer, jo større blir behovet for hjelp.

Det er lov å håpe at dagen i dag blir den siste nasjonaldagen ukrainerne markerer mens bombene faller. Selv om det er stadig mindre grunn til å tro på det.

