Leder

Pride viktigere enn noen gang

DET BLE MARKERING: Pride-markeringen foran Rådhuset mandag kveld ble avlyst. Likevel dukket mange opp.

Skuffelsen er stor etter avlysninger av Pride-markeringer. Det er fullt forståelig. Men politiet er ikke fienden.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

Mandag kom anbefalingen fra politiet om at alle Pride-arrangement i hele landet utsettes. Begrunnelsen er at det skeive miljøet er en del av fiendebildet til ekstreme islamister.

Noe mange naturlig nok reagerte med stor skuffelse på.

For nå er det ekstra viktig å møtes, dele sorgen og stå opp mot hatet. Etter det grufulle angrepet i Oslo natt til lørdag der to ble drept og over 20 skadd, er instinktene helt riktige: Vi skal ikke la terror skremme oss tilbake i skapet.

Avlysningen har ikke overraskende ført til mye kritikk mot politiet. Flere steder velger man også å gå videre med arrangementene.

Og vi mener en del av kritikken treffer her. For kommunikasjonen fra myndighetene har ikke vært god. Byrådslederen i Oslo og likestillingsministeren anbefalte først folk å gå, mens politiet senere rådet til det motsatte. PST var også sent ute med å si mer konkret hva de fryktet i Oslo.

Men det er et stykke derfra til å hevde at politiet har noe imot Pride, som vi ser en del kritikere sier. Det å fremstille politiet som fienden er å krysse en grense.

PRIDE ETTER ANGREPET: Pride-paraden skulle etter planen gå 25. juni i Oslo. Men natten før ble to utesteder angrepet av en gjerningsmann med automatgevær. Bildet er fra Rådhusplassen mandag.

For det er noe annet å la musikkfestivaler på lukkede områder med sikkerhetsopplegg fortsette. Og det at folk fra SIAN tidligere har fått demonstrere med beskyttelse fra politiet, virker ikke så relevant. Det handler om en håndfull islammotstandere som det neppe er noen stor utfordring å sikre selv med trusler.

Pride er derimot en folkebevegelse med hundretusenvis av deltagere og støttespillere som også når langt utover de skeive miljøene. Det er noe annet om alle disse samles i uoversiktlige bykjerner når trusselsituasjonen er satt til «ekstraordinær».

Vi har ikke tro på at politiet har noe imot Pride, eller sans for argumenter som at politiet er villig til å passe på tryggheten til islammotstandere, men ikke til Pride.

Med uavklarte trusler som PST snakker om, har vi forståelse for at politiet må være forsiktige. Det er nok også en god del de ikke kan si.

De må bygge tillitt ved å si så mye de kan. Og politiet gjøre det de kan for å beskytte folks ytringsfrihet.

Sjelden har det vært viktigere å demonstrere for retten til å være den man er og elske den man vil.

Pride må arrangeres igjen over hele Norge så raskt som mulig.