DOBBEL STRAFF? – Vi er nå mange skeive muslimer som blir straffet dobbelt opp med både hatet mot skeive, men også rasisme og islamofobi, skriver Omar Orhan Akhtar.

Ingen er fri før alle er fri!

Jeg er sint på dem som nå forsøker å vaske hendene sine.

OMAR ORHAN AKHTAR, leder for Salam Norge - organisasjonen for skeive med muslimsk bakgrunn

«Homolobbyen». «Radikal kjønnsideologi». «Ubudne gjester og uintegrerbare».

Har du vært innom kommentarfeltet til en nettavis de siste ukene, eller lest debattinnlegg og kronikker i de samme mediene, er disse ordene neppe ukjente.

Det sies stadig oftere at det er noe spesielt som har skjedd med det offentlige ordskiftet rundt minoriteter og deres rettigheter – at retorikken som i dag brukes mot de av oss som tilhører minoritetsgrupper, er påfallende lik retorikken som ble brukt mot minoriteter i mellomkrigstiden.

Det skremmer meg.

Det skremmer meg at transpersoners rett til et trygt og forsvarlig helsetilbud, og beskyttelse mot mer stigmatisering og farlig retorikk, reduseres til ideologi. At medier og samfunnsdebatter reduserer menneskers identitet og livserfaringer til en «kjønnsdebatt», og at «partene» i denne «debatten» fremstilles som likestilte.

At de som ønsker å frata transpersoner grunnleggende menneskerettigheter blir fremstilt som en likestilt «debattpartner» med de som bare ønsker representasjon og trygghet, i en diskurs som gir førstnevnte mest sendetid og spalteplass til å argumentere for en innskrenking av rettigheter vi vet av erfaring at kommer til å ødelegge liv.

Det skremmer meg at vi var mange, særlig skeive muslimer, som stod opp tidlig på lørdag og bad om at gjerningsmannen var hvit i huden, kristen og etnisk norsk.

At klumpen i magen vokste betraktelig da vi så at han som angrep oss kom fra Kurdistan og lignet på oss, for vi klarer ikke mer rasisme og islamofobi nå, i tillegg til all homofobien, bifobien og transfobien vi kjenner på kroppen hver dag.

Det skremmer meg at medie-Norge ikke har lært av de to siste tiårene om hvordan de er delaktige i å bygge opp fiendebilder og farlig retorikk – og at mens temperaturen stiger i kommentarfeltene på Facebook, mener hver andre nordmann at muslimer selv har hovedansvaret for hatet vi utsettes for.

Vi er nå mange skeive muslimer som blir straffet dobbelt opp med både hatet mot skeive, men også rasisme og islamofobi.

Etter helgens angrep har mange vært gjennom hele følelsesregisteret, og nå er vi også mange som er fryktelig sinte. Jeg er sint på politikere, religiøse ledere og medier som i månedsvis har argumentert for at Pride og vår felles, skeive kamp for rettigheter og representasjon er helt unødvendig – at vi tar for mye plass, at vår identitet er ideologi, og at vi indoktrinerer barn.

Jeg er sint på medier, politikere og samfunnsdebattanter som umiddelbart hev seg rundt på lørdag for å skrive om at angrepet på oss og min skeive storfamilie var et angrep på demokratiet fra vår muslimske minoritet.

Dere støttet ikke Pride på fredag, og den støtten dere har klart å skrape sammen nå er ikke verdt fem flate øre. Jeg er sint på de som nå forsøker å vaske hendene sine, etter å ha brukt månedsvis på å piske opp hatet mot skeive.

Jeg er også sint på alle som nå forsøker å spille stigmatiserte og utsatte minoriteter opp mot hverandre.

Det er det mange som tjener på, men ikke minoritetene selv.

Salam deler den bunnløse sorgen den skeive storfamilien befinner seg i, og takker alle som nå tar et oppgjør med den blomstrende islamofobien og rasismen som vi har et kollektivt ansvar for å bekjempe.

Pride er fortsatt nødvendig, og kampen fortsetter. Mot homofobi og transfobi, men også antisemittisme, rasisme, islamofobi, kvinnehat, funkofobi, og alle andre former for intoleranse som vår og andre minoritetsgrupper alt for godt vet at avler hat og vold.

Ingen er fri før alle er fri!