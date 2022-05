I KLASSEROMMET: – I Norge har vi 2538 offentlige grunnskoler rundt om i landet. Det er en veldig god løsning for de fleste elever. Likevel er det en del elever som ikke trives på offentlig skole, påpeker Brikt Sunde (14).

Debatt

«25 under 25:» Ny privatskolelov er et stort skritt i feil retning

Regjeringens forslag til ny privatskolelov må stoppes. Ellers vil mange elever som ikke trives på offentlig skole få det vanskeligere, fordi de ikke får muligheten til å få en god skolehverdag på en skole som passer deres behov, skriver 14 år gamle Brikt Sunde.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

BRIKT SUNDE (14), skoleelev

Fredag 8. april holdt kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) en pressekonferanse der hun la frem regjeringens forslag til ny privatskolelov. Den skal erstatte friskoleloven, og vil gjøre det umulig å opprette nye, eller utvide eksisterende, profilskoler.

Det mener jeg at er et stort skritt i feil retning.

I Norge har vi 2538 offentlige grunnskoler rundt om i landet. Det er en veldig god løsning for de fleste elever.

Likevel er det en del elever som ikke trives på offentlig skole. Det kan blant annet komme av mobbing, dårlig tilrettelegging eller en følelse av å være annerledes.

Så lenge den offentlige skolen ikke klarer å løse disse problemene, er det viktig for elevene at det finnes et alternativ.

Selv om politikerne ønsker å styrke den offentlige skolen, er dette noe de har sagt lenge, og det er lite sannsynlig at det vil skje noe med det første. Det er her og nå det er et behov for de private skolene.

Jeg er enig med regjeringen i at det er viktig å unngå at noen profiterer på skoledrift, men løsningen er ikke å fjerne muligheten for å opprette eller utvide profilskoler.

Jeg tenker at løsningen heller kan være å sikre at pengene går til god skoledrift for elevene. Brenna sier at det største problemet med profilskolene, er at de offentlige skolene blir mindre mangfoldige.

Hun mener altså at det er bedre at de som har det dårlig på offentlig skole skal tvinges til å bli, slik at de andre elevene skal lære hvilket mangfold vi har i Norge.

Det er helt forferdelig! Skal de som har det vanskelig få det enda vanskeligere for å stå på utstilling for de andre elevene?

Er det slik vi vil ha det i Norge? Skolen jeg går på, Nyskolen i Oslo, er en profilskole med fokus på demokrati og demokratisk deltagelse.

Info Profilskoler I 2015 ble Høyre, Frp, KrF og Venstre enige om å myke opp privatskoleloven. De ga klarsignal for slik støtte også til profilskoler. Profilskoler må enten ha spesiell faglig oppmerksomhet rettet mot et emne eller en spesiell pedagogikk. De må dokumentere at de representerer noe som er vesentlig annerledes enn normal praksis i offentlige skoler. Nå har regjeringen lagt frem forslag til ny privatskolelov, der de foreslår å erstatte den eksisterende friskoleloven med en ny privatskolelov. I det nye lovforslaget blir muligheten for å opprette privatskoler i Norge strammet inn. Vis mer

Det er også høy lærertetthet og engasjerte lærere som tilrettelegger på en veldig god måte. Jeg vet ikke hvilken kjennskap Brenna har til profilskoler, men jeg kjenner meg overhodet ikke igjen i hennes karakteristikk av profilskoler som et sted hvor alle er like i motsetning til den offentlige skolen.

På Nyskolen er det stort mangfold i religioner, legninger og holdninger, der møtes elever fra alle samfunnslag og alle deler av byen.

Det er også stort rom for mangfold og for at alle er ulike. Hvis lovforslaget blir vedtatt, vil ikke skoler som Nyskolen kunne opprettes eller utvides.

Det betyr at flere elever som ikke trives på offentlig skole, blir nødt til å holde ut i en skolehverdag hvor de verken trives eller lærer.

Jeg synes at det er er merkelig at ikke barneombudet har hatt en tydeligere stemme i denne saken. Dette er en sak som i høyeste grad påvirker mange elevers mulighet til å ha en god skolehverdag.

Tonje Brenna varsler også at det vil komme flere innskrenkninger i friskoleloven. De vil antakelig også gjøre det verre for de skolene som allerede eksisterer, som for eksempel Nyskolen.

Det vil føre til at mange av elevene som har fått en mye bedre skolehverdag på profilskole, blir tvunget tilbake på den offentlige skolen. Og da vil resultatet bli det motsatte av det statsråden sier at hun ønsker, nemlig at flere elever får en verre skolehverdag.

Dette lovforslaget må stoppes, ellers vil mange barn og ungdommer få det vanskeligere fordi de ikke får muligheten til å få en god skolehverdag på en skole som passer deres behov.

Hvis dette går gjennom, kan det neste bli at hun stikker kjepper i hjulene for eksisterende profilskoler. Disse utsiktene er svært skremmende.