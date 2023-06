REAGERER: – Vær så snill, VG. Vi trenger ikke flere forsider som forteller hvordan vi skal bli slanke, pene og perfekte, skriver Kaveh Rashidi.

Slankehysteri på VG-forsiden

«Trening som gjør deg SLANK», blåses det opp med store bokstaver på forsiden til VGs papiravis. Men hvorfor er det så viktig at vi skal bli slankere, VG? Og handler trening egentlig om vektnedgang?

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her

KAVEH RASHIDI, lege

«Slank» er ikke ensbetydende med verken bedre helse eller et lykkeligere liv. Det burde ikke være et mål i seg selv å bli slankere. Tvert imot kan man bli syk av det uendelige maset fra ulike hold om at man skal endre på utseendet sitt.

Det siste vi trenger er enda en påminnelse fra landets største avis om å gå ned et par kilo.

Trening er selvfølgelig noe av det beste man gjør for både den fysiske og psykiske helsen. Men helsegevinstene av trening oppnår du selv om du ikke blir slankere. Vekt er et dårlig mål for helse, og det er helt unødvendig med en baderomsvekt for å leve et sunt liv.

VG kan godt maskere slike forsideoppslag som at de ønsker å hjelpe nordmenn med å oppnå sine mål, men sannheten er at de vil selge aviser.

Problemet oppstår når de prøver å selge aviser ved å spre et budskap som forsterker et kroppsideal som ingen har godt av.

Å ha et dårlig forhold til egen kropp er faktisk blitt et folkehelseproblem. 1 av 10 ungdommer på videregående skole har spiseforstyrrelser i Norge, og langt flere har et problematisk forhold til sitt eget utseende. Samtidig vet vi at bare det å være misfornøyd med egen kropp øker risikoen for psykiske lidelser senere i livet.

Jeg forstår at en slank kropp er viktig for mange. Enten det er for helsen, eller fordi man trives best i en lettere kropp. Det er ikke galt eller irrasjonelt å ønske seg en slankere kropp.

Men dette ønsket kan fort bli så sterkt at det fjerner gleden fra sunne aktiviteter som spising og trening.

Og akkurat det bidrar slike forsider til – ved å spre den skadelige myten om at en slankere kropp er en bedre kropp, og at trening skal gjøre deg sunnere ved å ta ned vekten din.

Forsiden som angivelig skulle gjøre oss friskere, ender opp med å gjøre oss sykere.

Så vær så snill, VG: Vi trenger ikke flere forsider som forteller hvordan vi skal bli slanke, pene og perfekte. Slutt å selge avviser ved å sikte dere inn på folks usikkerhet.

La oss ha kroppene våre i fred, og snakk heller om trening som noe lystbetont man kan gjøre for helsen.

Ta et snev av ansvar, ikke ta del i å spre den skadelige helsepropagandaen.

Hjelp heller det norske folk med å få et sunnere forhold til vekt, kropp og trening.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post