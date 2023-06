Kommentar

Finnes det en tredje mann?

Er amerikanerne dømt til å gjenoppleve presidentvalget i 2020? Ellers finnes det et tredje alternativ? Det republikanske parti er paralysert av frykt for Donald Trump. Det demokratiske parti satser på at Joe Biden kan vinne, selv om bare fire av ti velgere synes at han gjør en god jobb.

Den tredje mann var en britisk film noir fra 1949, med Orson Welles i hovedrollen. Handlingen utspiller seg i et mørkt, utbombet og oppsplittet Wien i 1947.

Også amerikansk politikk er mørk og dyster. Folket er dypt splittet. Det oppildnes til kulturkrig. Konfrontasjon og mistenkeliggjøring har fortrengt toleranse og kompromiss. To aldrende menn, Trump (77) og Biden (80), har hovedrollene i tidens største politiske drama. Men flere håpefulle kandidater prøvespiller for å få en større rolle i den amerikanske valgkampen.

Nesten et dusin republikanere har meldt seg som presidentkandidater. Nesten alle er livredde for å tråkke Trump på tærne. Biden har to utfordrere på demokratisk side, men han trenger ikke å se seg over skulderen.Samtidig har et flertall i folket i mange meningsmålinger sagt at de ønsker andre kandidater enn Trump og Biden. Det kan komme en tredje mann eller kvinne inn i bildet.

REPRISE?: President Donald Trump i TV-sendt debatt mot presidentkandidat Joe Biden i Ohio 29. september 2020. Neste år kan amerikanerne komme til å få en reprise på duellen mellom de to.

Den uavhengige politiske organisasjonen “No Labels” (ingen merkelapper) har samlet inn flere hundre millioner kroner for å stille med en alternativ kandidat i 2024. No Labels henvender seg til moderate sentrumsvelgere som er lei av polariseringen og kranglingen mellom demokrater og republikanere.

Nancy Jacobson, som leder No Labels, sier målet er å ha et alternativ i tilfelle begge de to store partiene nominerer kandidater som det store flertallet av amerikanere ikke støtter.

Den som oftest nevnes som en mulig presidentkandidat er den konservative demokratiske senatoren Joe Manchin fra West Virginia. Han har ikke kommentert ryktene. En annen mulighet er senator Kyrsten Sinema fra Arizona, som har gått fra å representere demokratene til å bli uavhengig.

En uavhengig kandidat fra det politiske sentrum vil ødelegge mest for Joe Biden. Trump har en stor tilhengerskare som støtter ham, uansett hva han gjør. For å vinne må Biden klare å mobilisere demokratiske velgere. Men han trenger også støtte fra uavhengige velgere som ikke vil ha Trump tilbake.

PÅ BESØK: Natos generalsekretær Jens Stoltenberg var på besøk hos president Joe Biden, samme dag som Donald Trump ble tiltalt i en føderal domstol i Miami.

Kandidater fra et tredje parti vinner ikke amerikanske presidentvalg. Men iblant kan de få avgjørende innflytelse på hvem som vinner.

At Ross Perot fikk stor oppslutning i 1992 hindret George H.W. Bush i å bli gjenvalgt. Hadde det ikke vært for at De Grønnes Ralph Nader fikk nesten tre millioner stemmer i 2000 ville ganske sikkert Al Gore, og ikke George W. Bush, blitt president.

Denne uken ble Trump anklaget for å ha satt USAs nasjonale sikkerhet i fare. Han ble tiltalt for å ha beholdt og skjult graderte dokumenter, delt sensitiv informasjon og avgitt falsk forklaring. Det kan bli tatt ut flere tiltalebeslutninger mot ham, for hans rolle i forkant av stormingen av Kongressen og for påstått innblanding i stemmetellingen i Georgia i 2020.

Den alvorlige tiltalen i Miami stanser ikke Trumps valgkamp. Så langt har det heller ikke påvirket hans popularitet blant republikanerne. De fleste har kjøpt Trumps bortforklaringer om at dette bare er en politisk motivert prosess. Det er åpenbart at det ikke finnes noen grense for deres lojalitet.

MOTANGREP: Etter at Donald Trump var blitt tiltalt reiste han til sin golfklubb i New Jersey der han i harde ordelag kritiserte president Joe Biden og justisdepartementet.

Trump leder klart når republikanere blir spurt om hvem som bør bli president. At flere melder seg på i kappløpet om nominasjonen er bare en fordel for ham. Det er i dag ikke én samlende kandidat som kan utfordre ham.

Bare Florida-guvernør Ron DeSantis ser ut til å ha en sjanse, men han går på gummisåler for ikke å vekke Trump-tilhengernes vrede. Tidligere visepresident Mike Pence ligger på en svak tredjeplass blant republikanske presidentkandidater, med kun fem prosent oppslutning. Oppslutningen om de andre er knapt målbar.

Republikanerne er grepet av frykt for Trump. De andre kandidatene er særdeles varsomme med å kritisere den tidligere presidenten. De forsøker å fremstille seg som kandidater for fremtiden, uten å ta et oppgjør med Trump. Bare den politiske sluggeren Chris Christie, tidligere guvernør i New Jersey, våger å tale Trump midt imot.

Biden blir utfordret av Marianne Williamson som har skrevet selvhjelpsbøker og tidligere var Oprah Winfreys åndelig rådgiver. Også Robert Kennedy jr., nevø av tidligere president John F. Kennedy, lanserte sitt kandidatur. Han er mest kjent som vaksinemotstander.

MULIG KANDIDAT: Senator Joe Manchin er blitt nevnt som en mulig presidentkandidat, men han har selv ikke kommentert ryktene.

Kampen om presidentembetet er som en lang føljetong med et innviklet plot. Ingen vet hva som skjer i neste episode og langt mindre hvordan det går til slutt. Men vi kjenner handlingen. Det står om nasjonens- og demokratiets fremtid.

Det som virket utenkelig etter stormingen av Kongressen, og angrepet på det amerikanske demokratiet, kan likevel skje: Trump kan bli republikanernes kandidat. Han kan vinne mot Biden.

Det gjør valget til det viktigste i nyere amerikansk historie.