Litt av en debatt!

Kjendisinvestor Øystein Spetalen og energiminister Terje Aasland kranglet på NRK.

– Vi har rota oss bort i et system med børser og spekulanter, sa kjendisinvestor Øystein Stray Spetalen i Debatten på NRK tirsdag.

Sånt kan han jo. Og det var kanskje derfor det var han som møtte energiminister Terje Aasland for å diskutere om «norske politikere gjør oss til energislaver».

For akkurat det var faktisk NRKs heldrøye tittel på programmet. Likevel ble det en opplysende og underholdende debatt.

Her fikk investoren energiministerens hjelp til å oppklare en del misforståelser Spetalen og hans meningsfeller sprer.

ENERGISLAVER? NRK inviterte tirsdag til debatt om hvorvidt norske politikere har gjort oss til energislaver. Kun to deltok: Energiminister Terje Aasland og kjendisinvestor Øystein Spetalen.

Spetalen sa for eksempel at alt vannet under Trolltunga har Statkraft solgt til Tyskland via kabel.

Han er altså ikke mer til investor, enn at han sliter med å skille en finansiell deal fra en fysisk.

Ministeren kunne avkrefte at tyskerne har kjøpt vannet i denne dammen.

Samtidig er det vel i ettertid liten tvil om at Statkraft har gjort en dårlig avtale. For prisen ble alt for lav.

– Kraften de rapper av oss betyr ingenting i strømnettet for dem, sa Spetalen videre. Poenget hans er at norsk kraft utgjør så lite av EUs totale behov.

Men den betyr noe.

Både Sverige, Finland og Danmark klage på norske planer om å strupe eksporten.

Finland sier de frykter blackout. Små mengder norsk kraft kan være avgjørende for å få systemet til å gå rundt.

KRAFTIG UENIG: Programleder Fredrik Solvang i NRK fikk ikke debattantene Spetalen og Aasland til å bli enige om stort på Debatten tirsdag.

Spetalen sammenlignet det norske kraftsystemet med et badekar hvor proppen er dratt ut. Men heller ikke det er spesielt treffende.

Han har rett i at utenlandskablene til Tyskland og Storbritannia er kraftige. Det blir litt som å sette opp mange Hydro-verft på motsatt side av grensen.

Men selv om kraftbehovet i Tyskland og Storbritannia er enormt, har ikke kablene ubegrenset kapasitet.

Hadde vi hatt et vindkraftanlegg ekstra slik som det vi har på Fosen, ville prisene gått ned. Hadde det regnet som i 2020 ville de også gjort det.

Samtidig har Spetalen rett i at kablene har ført til mye høyere priser enn det Statnett i sin tid regnet seg frem til.

Og energiminister Aasland står i en skvis når han er imot nye utenlandskabler, mens han samtidig må forsvare dem som alt er bygget.

Derfor vektlegger Aasland andre forklaringer enn kablene. For eksempel alt regnet i Nord-Norge.

Men kabelmangelen i nord er også sentral for at de har lave priser.

Spetalen har også rett i at vi har gitt fra oss noe av kontrollen.

Frem til 1990 satte vi strømprisene selv.

Ved å bygge kabler og knytte oss tettere til nabolandene, har vi økt forsyningssikkerheten og inntekten på overskuddskraften.

Det vi tapte, var makten over strømprisen.

Og prissmitten øker med stadig nye kabler. Men det skjer ikke på grunn av Acer, som er den store skurken i Spetalens fortelling. For slik har det vært i tiår.

Rovdyrkapitalisten Spetalen er blitt en yndling på ytterste venstre fløy, hvor han elskes for sin EU-motstand og for å «bevise» at norske politikere har sviktet.

For politikerne burde som ham, hevdes det, skjønt at prisene ville bli skyhøye og stoppet kablene.

Det pussige er at Spetalen heller ikke ser ut til å ha brukt sitt fremsyn.

Hos NRK klaget han på de høye strømutgiftene i et medisinselskap i Kragerø hvor han sitter i styret.

Han fortalte at de ikke har sikret strømprisen.

Med en Spetalen på eiersiden, som i årevis har spådd skyhøye priser, må man jo spørre: Hvorfor sørget han ikke for en god fastprisavtale på strøm i sitt eget selskap for lenge siden?

Men det spurte ikke Fredrik Solvang om.