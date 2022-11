Kommentar

Skammelig og uverdig barselomsorg

Shazia Majid

FULL ALARM: Fødselsomsorgen kuttes ned til beinet. Færre jordmødre må ta i mot flere barn. Jordmødre er så overarbeidet at halvparten vil slutte. Dette er et illustrasjonsbilde.

Den offentlige barselomsorgen er så stemoderlig behandlet at en nesten skulle tro det ikke var viktig at kvinner føder barn i Norge.

Lag flere barn, sa tidligere statsminister Erna Solberg i sin nyttårstale i 2019. For «Det fødes for få barn her i landet til at den norske velferdsmodellen kan videreføres».

Lage barna er ikke problemet. Å føde dem i Norge er blitt et problem.

Mødrene deres har blitt en salderingspost på sykehusenes budsjetter. Som om barnefødsler kun handler om å overleve prosessen rent medisinsk. En form for førstehjelp for fødende.

I 1967 var det 182 fødeinstitusjoner i Norge. I dag er det 45. Og færre skal det bli.

Nylig ble det kjent at ABC-klinikken på Ullevål sykehus stenges i helgen, fordi Oslo universitetssykehus mangler jordmødre. Også fødemottaket stenger om natten på fredag, lørdag og søndag.

Mange hundre mødre må nå gå rundt og håpe på at riene ikke starter på en fredag.

Det er en respektløs og uverdig behandling av fødende kvinner.

Det er også business as usual.

Et uttrykk for mangeårig villet nasjonal politikk. En politikk som nedprioriterer kvinnehelse.

BARSELOPPRØRET: Det har vært kraftig kritikk mot stadige kutt i fødsels- og barselomsorgen. Dette bildet er tatt i Oslo 27. april i år under en demonstrasjon i regi av barselopprøret og bunadsgeriljaen.

De kaller det luksus

Å legge ned ABC-klinikken virker nemlig som en øvelse på hva som kommer. Enheten er planlagt nedlagt når Ullevål sykehus legges ned og Oslo får to nye sykehus i 2031.

Den jordmorstyrte klinikken som i sine glansdager har håndtert omtrent 1000 fødsler i året, tilbyr naturlig fødsel. En fødsel uten medikamentell bedøvelse, for friske kvinner som kvalifiserer til det.

Blant denne gruppen er det 20 prosent som ønsker fødsel ved ABC-klinikken.

Dette er landets mest populære fødested, både for kvinner som føder og for jordmødre som jobber der.

Men ikke alle fødende som ønsker, får plass ved enheten. Fordi den sakte, men sikkert er blitt nedprioritert. En jordmorstilling ble kuttet i 2019 – hvilket reduserte kapasiteten med 300 fødsler i året.

Hvorfor? Fordi gullstandarden for et godt fødselstilbud er blitt betegnet som et luksustilbud.

Så langt til beinet har man kuttet i driften av fødeavdelinger og barselomsorg at to grupper settes nå opp mot hverandre:

Syke fødende må gå foran friske fødende.

Og friske fødende skal i fremtidens to Oslo-sykehus, Nye Rikshospitalet og Nye Aker, bli oppfordret til å dra hjem 24 timer etter fødsel.

Effektiv drift

Det er hjerterått, for de aller fleste kvinnene. Friske, eller ikke. De er sårbare og slitne nok.

Men antagelig vil mange foretrekke å reise hjem etter 24 timer. Bare de får det ubehagelig nok på sykehuset.

I fullstappede fødeavdelinger, hvor mødre opplever seg mer som fødemaskiner. På et samlebånd. Hvor det er om å gjøre å bli skuffet fortest mulig ut.

Ikke fordi helsepersonell ikke ønsker å yte den omsorgen de er opplært til å yte. Men fordi det skal koste staten minst mulig at kvinner føder barn.

Utslitte jordmødre og fødselsleger i underbemannede avdelinger må løpe som pisket skinn mellom fødende.

Det er derfor det er jordmormangel. De orker ikke mer. Halvparten vurderer å slutte, mens færre vil utdanne seg til jobben.

Bemanningssituasjonen fikk alvorlig kritikk av Riksrevisjonen i 2019.

Fødeavdelinger legges ned, eller flyttes til større sykehus lenger unna der kvinnene bor. Vi har fått flere transportfødsler, som øker risikoen for mor og barn.

Det fødes færre barn i Norge i dag enn 1967, men fødslene er mer kompliserte fordi mødre blir eldre og flere har underliggende helseproblemer.

Samtidig som vi altså er i ferd med å effektivisere oss vekk fra den omsorgen en fødende og nybakt mor fortjener og har krav på.

FØDES FÆRRE BARN: Oversikt over antall barn født på Ullevål sykehus i Oslo i 2019.

Ingen å komme hjem til

Denne iskalde måten å tilby offentlig barselomsorg på hadde fungert om vi levde på 1800-tallet.

Den gang en hel landsby var med på å oppdra ungen. Det fantes storfamilier og kvinnefellesskap som tok seg av mor og barn de seks ukene barselperioden varer.

Slik det fortsatt er i patriarkalske kulturer. Hvor bestemødre, tanter og nabokjerringer steller mor og barn, lager mat og vasker tøy for den nybakte moren i ukevis.

Men vi skal ikke tilbake dit.

I 1880 døde 350–650 norske kvinner per 100 000 grunnet fødsel. Nå er tallet knappe to mødre per 100 000.

Vi har det beste innen medisinsk behandling, svangerskapspermisjon, og barnehagedekning. Det er blant annet grunnene til at Norge er et av verdens mest likestilte land.

Men kvinnene har ikke lenger et system å komme hjem til. De har bare barnefaren.

Trenger et barselopprør

Da kvinner gikk ut i arbeid her i Norge, var det under forutsetningen av at staten er den nye landsbyen. At det er det offentlige som er det nye kvinnefellesskapet.

Det er ikke bare oljepengene, men også kvinner i arbeid som har skapt den velferdsstaten vi nå forsøker å opprettholde.

Kvinner betaler skatt for at nabokjerringen skal erstattes av staten. De får stadig mindre igjen for skatten.

De får ikke lenger føde i ro og mak og under oppsyn av kyndige fagfolk. Slik kvinner selv ønsker.

Vi kan ikke bare se på lav mødredødelighet, og slå oss på brystet med det. Vi må også se på hva den fabrikkmessige barselomsorgen gjør med nybakte mødre.

Psykiske plager etter fødsel er nær doblet på 15 år. Den frivillige organisasjonen Ammehjelpen nedringes av desperate mødre som ikke får til amming.

Barselomsorgen i Norge er blitt en vits.

Norske kvinner har sittet stille lenge nok. Nå er det på tide å kreve det vi betaler for. En verdig behandling i norsk helsevesen.