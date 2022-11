Leder

Ubevæpnet politi som hovedregel

DET ENKLESTE ER PISTOL: Så sent som i 2017 konkluderte en offentlig utredning at våpen ikke kan erstatte tilstrekkelig politibemanning.

Det nye ekspertutvalget som har vurdert politiets maktmidler, foreslår generell bevæpning av norsk politi. Forslaget, slik vi ser det, er svakt begrunnet.

Fem av åtte utvalgsmedlemmer går inn for å bevæpne politiet på permanent basis. Flertallet legger til grunn at bevæpning ikke svekker tilliten til norsk politi.

Denne kunnskapen skal ha tilflytt utvalget via utvalgslederens Facebook-side, ifølge Aftenpostens avsløring.

Flertallet besto av fire politiansatte i tillegg til utvalgslederen, professor Pål Arild Lagestad, tidligere politihøyskolelærer.

Deres synspunkt er i tråd med oppfatningen til 85 prosent av de spurte i en fersk undersøkelse blant Politiets Fellesforbunds (PF) medlemmer.

PF har også et landsmøtevedtak fra 2012 om å arbeide for generell bevæpning.

Mindretallet – som mener at politiet i hovedsak ikke skal bære synlig våpen på hofta – besto av tre sivile representanter. De har i tillegg støtte fra praktisk talt hele Stortinget, unntatt Fremskrittspartiet, hvis justisministre ved to tidligere anledninger har forsøkt å snikinnføre generell bevæpning – i strid med gjeldende instruks.

Debatten om Norge er tjent med et politikorps som bærer synlig pistol, er ingenlunde ny.

Både politi og politikere drøfter jevnlig behovet for bevæpning, i lys av kriminalitetsutvikling og trusselbilde. Den løpende vurderingen bygger på så vel generelle trender som konkrete saker.

Dette inngir tillit, også overfor publikum.

Så sent som i 2017 konkluderte det daværende Bevæpningsutvalget i en offentlig utredning at våpen ikke kan erstatte tilstrekkelig politibemanning.

At Lagestad-utvalget begrunner avvik fra en forankret linje med selektert synsing innhentet blant venner og bekjente på Facebook, er imidlertid alt annet enn tillitvekkende.

Vi har gjentatte ganger tatt til orde mot en generell bevæpning av politiet. Norge har inntil nylig hatt verdens best bevæpnede ubevæpnede politi.

Etter anbefalinger fra blant annet Gjørv-kommisjonen, har politiet siden 2012 hatt såkalt fremskutt lagring som en permanent ordning. Det betyr at våpnene er lett tilgjengelig i politiets kjøretøyer.

Parallelt har Stortinget åpnet for såkalt punktbevæpning. Som er en beredskap knyttet til spesifikke objekter og steder, for eksempel Gardermoen. Den innebærer i praksis at politiet som hovedregel kan bære synlig våpen ved bestemte operasjoner.

I tillegg blir politiet nå utrustet med elektrosjokkvåpen. De er på ingen måte ufarlige, men utgjør likevel ikke samme risiko for de involverte ved pågripelser eller situasjoner som kan ramme en tilfeldig tredjepart.

Norge er et av få europeiske land der politiet ikke går med skarpladd våpen som en fast del av utrustningen. Den ordningen bør videreføres. I hvert fall inntil vi har troverdig forskningsgrunnlag som tilsier noe annet.

Vi har derfor vanskelig for å se at dagens fleksible ordning ikke ivaretar behovet for bevæpnet politi i de situasjonene som krever det.