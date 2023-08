KOMMER MED RÅD: – Lær deg å si nei når du trenger det. Man kan ikke være over alt på en gang, skriver Hedda Smidesang.

Deler sine beste tips til studenter: − Jeg skulle ønske jeg sa mer nei

Lær deg å si nei, kjøp bøkene brukt og lag gruppe-chatter! VG har spurt unge om å komme med sine beste tips til skole- og studiehøsten.

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til debatt@vg.no

HEDDA SMIDESANG, Student, statsvitenskap, sentralstyremedlem i Grønn Ungdom.

Det jeg skulle ønske at jeg visste før jeg begynte å studere, var hvordan man prioriterer godt, og sier «nei» til invitasjoner uten å få dårlig samvittighet.

Kunsten å si «nei», har jeg erfart at virkelig er en ferskvare. Å si ja derimot, er jo så mye enklere, også slipper man å føle seg som en byrde.

Men man kan heller være et såkalt «ja»-menneske. Likevel - med en slik strategi, blir man fort utbrent ved å pådra seg en nokså god arbeidsmengde.

I tillegg har jeg også lært at ingen vet hvor mye man har å gjøre eller hvor mye kapasitet man har, slik at man alltid blir nødt til å sette de grensene selv. Og man må kommunisere dem kontinuerlig, til arbeidsgiver, venner, kollegaer og romkameratene sine.

Til tross for at videregåendelivet var travelt, var det likevel mer oversiktlig enn studenttilværelsen. Ettersom at man kun har én sosial arena å forholde seg til, og én akademisk arena å prestere på.

Mens studenttilværelsen imidlertid preges av flere innslag av sjonglering. Den preges av en konstant sjonglering mellom ulike prioriteringer. Studier, å tjene nok penger - og med litt flaks: henge med venner.

Man får også mer økonomisk ansvar - spesielt etter pandemien har vi studenter fått merke på økonomisk usikkerhet. Det fører til mye stress når man ikke er sikker på om stipendet strekker til neste leie.

Derfor er mitt råd til studietiden: Lær deg å si nei når du trenger det. Man kan ikke være over alt på en gang.

TA VARE: Pass på den psykiske og fysiske helsen din, og vær en inkluderende og åpen person, skriver Tamina Sherifdeen Rauf i sine råd til nye studenter.

Kjøp bøker brukt, og velg forlesninger med omhu!

TAMINA SHERIFFDEEN RAUF, ferdig med master i adferds- og nevrobiologi, aktiv i Arbeiderpartiet.

For seks år siden tok jeg de store stegene inn i studiehverdagen. Og med hundrevis av forelesninger, tonnevis av timer på en dårlig stol på lesesalen, og tre grader innabords, kan man trygt si at jeg har lært et par ting om studielivet.

Her er mine beste tips:

1. Kjøp bøkene dine brukt. Sjekk ut pensumlista med en gang du melder deg opp til emner og få oversikt over bøkene du trenger. Ikke kjøp dem på bokhandleren, lommeboka kommer til å svi om du gjør det.

Derfor anbefaler jeg heller å raide finn.no, Tise, iBok.no eller egne pensum kjøp- og byttesider på Facebook knyttet til ditt studiested eller fakultet.

2. Les før forelesning og velg forelesninger med omhu. Du bør faktisk lese oppsatt pensum før forelesningene. Du vil få langt mer ut av de ellers tørre powerpoint-gjennomgangene som på glorifisert språk kalles «forelesninger». De lærde strides om hvorvidt man bør prioritere å dra på absolutt alle forelesningene eller ei, så dette må du nok føle deg frem til etterhvert.

3. Vær åpen sosialt. Folk er fryktelig mottakelige for å møte nye folk og skaffe seg venner. Så tør å snakke med naboen i forelesningssalen, legg de til i faddergruppen på sosiale medier og lage gruppechatter for å etablere gjenger. Den som tar initiativ er faktisk den kuleste i gjengen.

4. Ta vare på deg selv og de rundt deg. Pass på den psykiske og fysiske helsen din, og vær en inkluderende og åpen person. Det kan være overveldende å starte å studere, for plutselig er du bare én i mengden og du får ikke lenger en tett oppfølgning. Derfor er det ekstra viktig med struktur, disiplin og gode sosiale relasjoner. Dersom alt dette ikke faller på plass med en gang, fortvil ei - for mange av oss ble vi først komfortable i studentlivet langt uti studieløpet.

MASTER: Marius Vigen er sosiolog ved NTNU, og har skrevet masteroppgave om fadderuken. Her er hans beste tips til nye studenter.

Mellom party og pensum

MARIUS VIGEN, Stipendiat i sosiologi ved NTNU, forsker på urbane fellesskap og har skrevet masteroppgave om fadderuken.

Nettopp flyttet hjemmefra, kvitt fraværsgrensa, og sjef over egen hverdag. Hjemmekontoret frister etter studentpilsen kvelden før, og foreleser har lagt til rette for undervisning «streamet» hjemmefra.

«I dag trenger jeg ikke å gå ut døren, en gang», tenker man kanskje, og puster lettet ut.

I overgangen til livet som student er det mye å sette seg inn i.

Den nye tilværelsen mellom «party» og pensum kan føles både frigjørende og overveldende. Bortsett fra enkelte obligatoriske oppmøtetidspunkter opplever mange for første gang å styre tiden sin helt selv. Og dette SKAL nytes.

Dra på togafester, by-rebus, parksamlinger, pubquiz og alt det studiestarten har å by på. Fadderukene, som en rekke frivillige og studentdrevne arrangementer, tar nettopp sikte på å innlemme studenter i deres nye studentfellesskap.

I tillegg utvikler man en studentkompetanse som innebærer alt fra hvilke busser som er best å ta til campus, hvordan man får tak i de billigste pensumbøkene, til hvor medstudenter trener, spiser, og jobber med fag.

Fadderuka handler på den måten ikke kun om fest og fyll, men om å tilegne seg praktiske og sosiale ferdigheter i hvordan studentlivet kan leves på en god måte.

Når fadderukene etter hvert er ferdige blir det tilsvarende viktig å ta med seg engasjementet fra park og byliv, videre inn på campus, på grupperom, og i forelesningssaler.

Istedenfor det avslappende hjemmekontoret man lett kan la seg friste av, ønsker jeg å oppfordre til å videreutvikle relasjonene fra fadderuka fysisk til stede på campus.

I en tid hvor ensomhet dokumenteres som et vedvarende problem i samfunnet, ikke minst blant studenter (viser tall fra Studentenes helse- og trivselsundersøkelse fra 2022), vil jeg fra sosiologisk hold rette oppmerksomheten mot tapte fysiske arenaer og anledninger til samarbeid.

Pandemien inviterte til ulike varianter av digital hjemmeundervisning, men når semesteret igjen starter i august bør studentkompetansen aktivt brukes til å skape gode grunner til å oppholde seg på campus.

Ved å oppsøke studiemiljøet i hverdagen kan man slik ivareta en fellesskapsbygging blant studenter som strekker seg utover de to ukene fadderuka varer.

