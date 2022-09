FELLES(OPP)HAVET: – Når nordiske trebåter navngis som verdensarv handler det ikke om at båtene ble oppfunnet av oss, at vi er bedre enn noen andre, men snarere at vi er en del av resten av verden og at båten i seg selv er det fremste symbolet for det vi alle har felles, skriver kronikkforfatteren.

Vi er alle i samme båt

Kulturarv og kulturminner handler ikke om å konservere det sær-nasjonale, men snarere forstå oss selv som del av resten av verden. Kan det typisk norske være det europeiske? Studerer vi «det norskeste av det norske» – båten – blir dette tydelig.

TOROLF E. KROGLUND, forfatter, aktuell i høst med boken «Historien om båten – fra skog til hav med farkosten som endret verden»

To nye filmer viser på ulikt vis Norge som kystnasjon. Kanskje vises også det paradoksale i at vi ikke selv ser kystkulturen så sentral som den faktisk er. Når vi debatterer norsk kultur handler det oftest om dal og fjell, brunost og «hjemme» i en slags nasjonalistisk trangsynthet.

Norge har verdens nest lengste nasjonale kystlinje hvor de aller fleste av oss bor, og hele vår historie og samtid er preget av sjøfart og samkvem med verden utenfor.

Vikingene erobret, men drev også aktivt med handel. De etablerte handelsrutene som Hanseatene fra Tyskland og senere hollendere utnyttet enda bedre enn oss. Det var båtene som ga støtet til det vi i dag tar for gitt: globaliseringen.

I filmen «Utvandrerne» blir vi minnet på at vi en gang var fattige og hadde få ressurser og at vi da reiste ut i store mengder som «lykkejegere». Det er interessant at vi stadig kaller oss selv utvandrere i motsetning til dem vi i dag kaller innvandrere!

På 1700 og 1800 tallet var vi helt avhengige av eksport og import. Det var derfor vi hadde hungersnød når handelen ble blokkert av krig. Vi er fremdeles svært avhengig av samkvemmet med resten av verden, både på godt og vondt.

Men det er uansett dette som er det typisk norske – og det har vært slik lenge.

Filmen «Krigsseileren» viser oss de rette fakta: nesten halvparten av norske liv som gikk tapt under krigen var på sjøen – og de som opprettholdt kontakten med De britiske øyer holdt livslinjen åpen til verden. Noe som kanskje er mindre kommunisert enn for eksempel «gutta på skauen».

Filmene Krigsseileren og Utvandrerne kan bidra til et bredere perspektiv, på samme måte som jeg har prøvd med min bok i høst «Historien om båten – fra skog til hav med farkosten som endret verden» – på hvordan båt, kystkultur og utaskjærs samkvem er knyttet til vår identitet.

UNESCO, FNs organ for kultur, kategoriserte ved årsskiftet nordisk klinkbåtbygging som immateriell kulturarv. Men dette har du neppe hørt om i de store mediene.

Det var vikingene som perfeksjonerte klinkbygde båter – og de som bygger slik fremdeles ivaretar en svært gammel arv. Men arven kan ikke overleve bare med frivillighet.

Norge som stat må faktisk prioritere dette som den sentrale delen det er av folkesjelen.

Når nordiske trebåter navngis som verdensarv handler det ikke om at båtene ble oppfunnet av oss, at vi er bedre enn noen andre, men snarere at vi er en del av resten av verden og at båten i seg selv er det fremste symbolet for det vi alle har felles.

Båten er et kommunikasjonsmiddel og et symbol – på noe som holder oss. Som vi alle har et forhold til. Det heter jo at vi «alle er i samme båt»; og alle som har vært i båt vet at den banale forholdsregelen er at man ikke skal forstyrre båtens likevekt, slik at den kantrer. Fordi da drukner vi alle, ikke bare den ene som direkte forårsaket kantringen.

Det er ikke så langt fra båtkirkegården i Lampedusa til vår egen kyst og det er det samme havet som ligger imellom (det er jo bare ett hav). Alle trebåter har dessuten i seg møtet mellom klodens to lunger – en grønn og en blå; skogen og havet – og dermed en sterk kobling til naturbruk og miljøvern.

Nordmenn er IKKE født med ski på beina. De fleste av oss har vokst opp ved kysten – og der er det ikke skiføre. Vi er vel heller født med føttene i fjæra og har et nærere forhold til båt enn ski kanskje.

Det var Nansen som skapte bildet av nordmenn som skigåere. Vi tenker på ham som en nasjonsbygger og helt. Men han hadde jo også et lidenskapelig forhold til båt og studerte hele livet nettopp havet, og dessuten mennesket som et naturlig migrerende vesen.

I år er det 100 år siden han fikk Nobelprisen, blant annet for sitt arbeid med Nansen-passet.

Siden vi vandret ut av Afrika for et par hundre tusen år siden til i dag har båt-farkostene fulgt føttene, helt til dagens båtflyktninger. Migranter, flyktninger, utvandrere og innvandrere.

I norsk litteratur er det et uforholdsmessig stort fokus på «reisen hjem» og «heime». Kanskje det er på tide å løfte blikket ut fra navlen og koble seg på resten av verden.

Og morsomt nok med det som er «det norskeste av det norske» – båten, kystkulturen og reisen ut.

Det aller mest komiske som finnes er vel hvordan nasjonalister (mis) bruker viking-estetikk. Vikingene var langt mer utadrettet og verdensvant enn mange av oss er i dag.

Man får håpe at det nye vikingskipsmuseet på Bygdøy kan ta opp i seg det.