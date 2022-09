Kommentar

Kan bli ener. Er ikke best.

Casper Ruud slo Matteo Berrettini i kvartfinalen. Nå nærmer han seg toppen av rankinglisten.

Casper Ruud har to veier til toppen av verdensrankingen. Den ene er langt gunstigere enn den andre for hvordan posisjonen hans vil bli oppfattet.

Publisert: For mindre enn 1 time siden

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

I den norske idrettsoffentligheten kommer en førsteplass på rankingen i tennis til å bli mottatt med store overskrifter, pauker og kanoner.

Det er da også all grunn til å slå på stortrommen her hjemme, dersom en spiller fra et lite land snart troner øverst på en så prestisjetung liste.

Men vi kan ikke forvente at anerkjennelsen av Ruuds posisjon vil bli helt den samme internasjonalt.

Litt av historiefortellingen utaskjærs kommer uansett til å handle om en lett vei til toppen. Hva som skjer de neste dagene vil trolig avgjøre hvor stort fokuset vil bli på den ekstraordinære situasjonen.

«Best case-scenario» sett både med norske og sportslige øyne, vil være en duell mellom Casper Ruud og det spanske vidunderbarnet Carlos Alcaraz i finalen.

Da vil vi ha en fight der førsteplassen på rankingen ligger i potten for vinneren. Det vil forhåpentligvis påvirke oppfatningen om hvorvidt plasseringen er fortjent i positiv retning.

Dessverre inneholder «worst case-scenario» en variant som fort kan bli latterliggjort av mange, selv om Ruud overhodet ikke er å klandre for at spesielle forhold baner veien for ham.

Om Alcaraz skulle tape semifinalen mot Frances Tiafoe, mens Ruud vinner sin kamp mot Karen Khatsjanov, vil nordmannen være verdensener selv med finaletap.

I tilfelle oppstår den situasjonen at den som formelt topper rankingen, er en spiller som aldri har vunnet en av de største turneringene.

Det er spesielt, for å ty til et understatement.

I internasjonal tennis er turneringene inndelt etter nivå, basert på hvor mange «ATP-poeng» som er i potten.

Ruuds ni titler har kommet i Buenos Aires (2020 og 2022), San Diego (2021), Kitzbuhel (2021), Gstaad (2021 og 2022), Båstad (2021) og Geneve (2021 og 2022). Alle disse turneringene er såkalte «ATP 250»-turneringer, det laveste trinnet på stigen.

På større scener har Ruud som kjent spilt seg til finalen i French Open, der han ble utklasset av Rafael Nadal.

Han har også tatt seg til finalen i en «Masters 1000», der han tidligere i år tapte mot nettopp Carlos Alcaraz i Miami. Ruud har dessuten spilt seg til en plass i den årlige finaleturneringen med åtte kvalifiserte spillere.

Alt dette er «klype seg i armen-stoff» sett med norske tennisbriller, men det er logisk at det ikke imponerer fullt så mye utenfor landet.

Novak Djokovic har 21 Grand Slam-titler i beltet, og hadde nok under alle normale omstendigheter vært verdensener ennå. Men serberens vaksinenekt fratok ham muligheten til å spille i Australian Open og US Open.

Dessuten fikk han absurd nok ingen rankingeffekt av å spille Wimbledon-turneringen i sommer. Det var en konkurranse han vant, men feige tennisorganisasjoner strøk poengene fordi arrangøren utstengte russiske spillere.

Rafael Nadal har to Grand Slam-titler i år og 22 totalt, men poengsystemet gir veldig god uttelling for hvor mange turneringer du spiller. Det rammer en spiller med en tidvis kranglete kropp.

Casper Ruud er for øyeblikket nummer syv på listen med 4695 poeng. Alcaraz er nummer fire med 5100.

I US Open vanker det 2000 poeng til vinneren. Den som taper finalen får 1200, mens det gir 720 poeng å nå semifinalen. Systemet er slik at poengene fra fjorårets turnering erstattes av årets resultat.

Summen av alt dette gir altså et mattestykke der Casper Ruud kan innta toppen, ved å passere Medvedved, Zverev, Tsitsipas, Nadal, Alcaraz og Djokovic.

La oss håpe det skjer på den måten som gir mest mulig fokus på prestasjonen i finalen, og minst mulig på at omstendighetene er helt unormale.

Nordmenn skal få stå på stolene og juble vilt uansett om dette går veien, og ingen ytre faktorer kan frata Ruud æren for en av tidenes norske idrettsprestasjoner.

Men vi bør samtidig være ydmyke nok til å forstå at ikke alle vil synes det er like stas om en spiller blir verdensener uten å være verdens beste tennisspiller.

Ennå.