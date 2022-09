Kommentar

Tapte finalen. Vant hjertene.

1 / 4 forrige neste fullskjerm

(Carlos Alcaraz-Casper Ruud 3-1) Drømmen lar dessverre vente på seg, men Casper Ruuds stjernestatus i internasjonal tennis har uansett tatt et syvmilssteg.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Den første muligheten i en Grand Slam-finale ble dessverre en vond opplevelse, da tidenes beste norske tennisspiller ble utklasset av Rafael Nadal i French Open i Paris.

Men det vi akkurat har sett i US Open var noe helt annet.

Dessverre var sluttresultatet det samme, nemlig at Casper Ruud røk i aller siste hinder på den store scenen.

Måten nordmannen inntok Arthur Ashe Stadium i New York på, vil det derimot for alltid stå enorm respekt av. Det samme gjelder intervjuet han ga på arenaen etter nederlaget. Verdig, reflektert, respektfullt. Responsen fra publikum viste med all tydelighet hvor mye de satte pris på innsatsen Ruud la ned.

Når 23-åringen fra Snarøya legger seg i kveld, vil han trolig vri og vende seg over det som skjedde på stillingen 6–5 i det tredje settet.

Da hadde han Carlos Alcaraz i kne. Hadde han klarte å bryte spanjolens serve og sette settballene, kunne alt vært så veldig, veldig annerledes. Men tennis på dette nivået handler om marginer.

På den andre siden sto tross alt et vidunderbarn som kan komme til å dominere sporten i en generasjon. Da Alcaraz omsider klarte å holde serven og sikre et tiebreak, var det noe nær en norsk kollaps vi var vitne til.

I det fjerde settet ble motstanden rett og slett for tøff.

1 / 2 forrige neste fullskjerm

Dermed må drømmen om å bli verdensener settes på pause inntil videre. Den posisjonen innehas nå av en tenåring. Og når du tross alt evner å fusjonere de sterkeste egenskapene til Federer, Nadal og Djokovic i én kropp, skal det litt til å vippe Alcaraz av tronen fremover.

Men det Casper Ruud uansett har bevist i denne turneringen, er at han er en kraft å regne med på aller øverste hylle i lang tid. Gitt den utviklingen vi fortsatt ser hos Ruud, ikke minst hva gjelder backhandsiden, har vi ennå ikke sett det beste av ham.

Der nordmannen tidvis er blitt kritisert for, ikke minst i sosiale medier, er at han kan fremstå litt kjedelig, maskinell og uten x-faktor. Den kritikken blir det nok lenge til noen kommer med igjen, etter det showet han var med på å skape i denne finalen.

Også her ser vi en spiller som tar steg i en mer og mer spennende retning. Det lover ekstremt godt for fremtiden.

Det er lov til å deppe litt akkurat nå over enda en gylden mulighet som glapp. Vi aner selvsagt ingenting om hvor mange flere anledninger han kommer til å få av denne karakteren. Men det er et helt realistisk håp at vi vil se ham i finaler igjen på Grand Slam-nivå, og at vi en dag vil se Casper Ruud ta det aller siste steget, selv om Carlos Alcaraz åpenbart kommer til å stikke kjepper i hjulene for de fleste på hans vei.

Det var leit at det endte som det gjorde denne søndagsnatten. Men først og fremst var det et gigantisk øyeblikk for norsk tennis.

Tidligere i turneringen ble det sagt at få amerikanere har et forhold til hvem Casper Ruud er. Det har han i alle fall gjort noe med.

Ruud tapte denne finalen mot et helt eksepsjonelt talent, men han spilte seg samtidig inn i tennishjerter verden rundt.

Akkurat det har en ikke ubetydelig verdi.