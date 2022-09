Leder

Opprørende rapport om uigurene

OVERGREP: Ny FN-rapport slår fast at kinesiske myndigheter utsetter landets uigurer for menneskerettighetsbrudd. Dette bildet av en uigur-pike er tatt under en demonstrasjon mot Kina i Istanbul i Tyrkia 31. august.

Kina utsetter den muslimske minoriteten uigurene for systematiske menneskerettighetsbrudd, viser FN-rapport. Men kinesiske myndigheter fortsetter å benekte det som antagelig er forbrytelser mot menneskeheten.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

Varslene om grov undertrykking av uigurene og andre muslimske minoriteter er troverdige. Det sier FN etter å ha brukt år på å ettergå påstandene.

Kina har begått alvorlige brudd på menneskerettighetene i sin «antiterror- og anti-ekstremismekampanje», sier rapporten.

Blant annet systematisk bruk av tortur og mishandling, inkludert medisinsk tvangsbehandling. Og ved å tvinge uigurene i interneringsleirer hvor de holdes mot sin vilje og er satt til å utføre tvangsarbeid.

De fem siste årene skal ufattelige en million mennesker ha blitt satt i interneringsleir.

Selv kaller kineserne det arbeid med «avradikalisering» og «yrkesfaglig utdanning og treningssentre» – som ifølge kineserne har ført til stabilitet i den terrorisme-utsatte Xinjiang-provinsen.

Påstandene om seksualisert og kjønnsbasert vold er også troverdige, mener FN.

Funnene er skrekkelige – og endelig er de offentlig anerkjent og bekreftet av verdensorganisasjonen.

Håpet er at det vil øke presset mot kinesiske myndigheter. For overgrepene er pågående. Og det er verdens felles ansvar å komme den muslimske minoriteten, som teller 12 millioner mennesker, til unnsetning.

Overgrepene er blitt rapportert i lang tid. Både av den internasjonale pressen, organisasjoner og uigurene selv. De få som har klart å komme seg ut.

Men det har ikke vært enkelt. Hverken for FN eller andre institusjoner som har forsøkt å dokumentere forholdene.

Kina, som bedyrer sin uskyld har nektet innsyn. Området er nærmest hermetisk lukket for utenforstående.

Selv FN-rapporten var det knyttet stor spenning til om i det hele tatt skulle se dagens lys.

Bokstavelig talt i tolvte time, minutter før midnatt og avslutningen av fireårsperioden til FNs høykommissær for menneskerettigheter, Michelle Bachelet, ble uigur-rapporten publisert.

I fire år har Kina forsøkt å holde høykommissæren unna Xinjiang-provinsen, hvor overgrepene foregår. Hun ble den første høykommissær for menneskerettigheter på 17 år som til slutt fikk besøke Kina.

Da hun endelig fikk besøke området var hun under konstant oppsyn. Hun fikk presentert en striglet versjon, og fikk ikke selv snakke med uigurene. Hele turen var en fadese og høykommissæren ble kraftig kritisert for å bidra til hvitvaskingen av Kinas overgrep mot minoriteten.

De internerte, hvis eneste «skyld» er at de er muslimer og uigurer, må slippes fri. Kina må også gi svar på hvor det har blitt av alle de utallige som har forsvunnet.

Etter at Erna Solberg ga etter for presset og fikk Norge ut av den kinesiske fryseboksen ved å inngå en såkalt «normaliseringsavtale» med Kina i 2016, kan ikke våre myndigheter dukke. Tvert om. Det påhviler Norge et særlig ansvar for å være tydelig i møte med et stadig mer autoritært Kina.