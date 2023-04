Leder

Straff er ikke frivillig

Det er uholdbart at 3 av 10 som er idømt ungdomsstraff i Oslo ikke gjennomfører den. Myndighetene trenger bedre oversikt over hva som skjer med dem som avbryter opplegget.

Tanken er god bak innføringen av ungdomsstraff. Siden 2014 har en slik ordning i mange tilfeller erstattet ubetinget fengsel for mindreårige gjerningsmenn som har begått alvorlige eller gjentatte lovbrudd.

Gjennom en ungdomsplan med åtte tiltak skal det jobbes tverrfaglig for å ruste vedkommende til et liv uten kriminalitet.

Tanken er en helhetlig oppfølging, som blant annet inneholder jevnlige samtaler med en politikontakt. Det er et krav at den domfelte har tilstått forholdet og at vedkommende selv ønsker denne reaksjonsformen.

Ifølge konfliktrådet viser erfaringen at de som gjennomfører ungdomsplanen begår mindre kriminalitet etterpå. Men hva skjer med dem som ikke fullfører opplegget slik som det er avtalt og forutsatt?

Det har hverken konfliktrådet eller justisminister Emilie Enger Mehl klart å svare konkret på, etter at NRK kunne avsløre at så mange som 3 av 10 i hovedstaden bryter ungdomsstraffen.

Selv om det er viktig å hjelpe unge mennesker på riktig vei, er det helt uakseptabelt dersom det er mulig å undergrave en ungdomsstraff uten at det får konsekvenser.

Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp).

Det bør være lav terskel for å ty til fengsel dersom en som har begått alvorlig kriminalitet ikke følger opp den muligheten en ungdomsstraff innebærer.

Emilie Enger Mehl sier til statskanalen at det trengs mer kunnskap, og at det jobbes med grep som skal gjøre ungdomsstraffen mer effektiv.

Det fremstår nødvendig.

Det er nødt til å følge konsekvenser med å avbryte ungdomsstraffen, og det er viktig at myndighetene har tilstrekkelig oversikt over hvor ofte dette skjer – og ikke minst hva som skjer med de domfelte som ikke oppfyller forpliktelsene overfor samfunnet.

Det er flere grunner til at samfunnet reagerer med straff overfor lovbrudd.

Aller viktigst er det a folk flest skal avskrekkes fra å begå lovbrudd, ved å bli minnet på følgene det kan få.

Dessuten er det et poeng – såkalt individualprevensjon – at de negative konsekvensene for en lovbryter skal få vedkommende til å holde seg på rett side av loven fremover.

Dersom dette systemet skal fungere etter intensjonen, er det helt avgjørende at ingen opplever at de kan komme unna å gjøre opp for seg ved å sabotere opplegget.

Hvis det etterlatte inntrykk er at en idømt straff er frivillig å fullføre, vil et velment system virke mot sin hensikt.

En straff må faktisk straffe den som har brutt loven.

