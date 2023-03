Kommentar

Auduns autopilot

GIR SEG PÅ TOPP: Audun Lysbakken etterlater seg et sterkt og samlet SV når han i morgen formelt går av som SV-leder etter 11 år.

Audun Lysbakken er ungdomsmarxisten som fører SV til Nato. Men i Europa-spørsmålet går partiet hans stadig på autopilot.

Kledd i sin sedvanlige hvite skjorte, forsiktig oppkneppet og uten slips, langet den avtroppende SV-lederen i sin siste landsmøtetale ut mot partiets favorittfiender – rikingene som «har utviklet en stadig større fascinasjon for landet Sveits.»

Ingenting er like populært på et SV-landsmøte som frisk og herlig unyansert harselas med skatteopprørere fra samfunnet høyt bemidlede klasser.

En strålende opplagt Lysbakken fortsatte derfor, med ironisk snert:

«Jeg vil forresten gjerne få sende en liten avskjedshilsen til Øystein Stray Spetalen og Jan Petter Sissener. Takk for all oppmerksomheten dere har gitt meg og SV gjennom alle disse årene. Det har virkelig hjulpet oss med å få fram poenget. Jeg glemmer dere aldri!»

Latteren satt ikke like løst da Lysbakken gjorde rede for SVs «tredje standpunkt» i Ukraina-spørsmålet.

Men partilederen, som i morgen gir stafettpinnen videre til Kirsti Bergstø var klar og tydelig: «Ukraina-krigen har vist hvor viktig det er at venstresiden ikke blir like enøyd. En antiimperialisme som har som rettesnor å alltid mene det motsatte av USA er ingenting verdt. Den vil overse, unnskylde eller i verste fall støtte overgrep begått av andre.»

Lysbakken fortsatte å hakke på kreftene på den norske venstresiden som ikke vil ta et tydelig standpunkt mot Russlands nådeløse aggresjon mot Ukraina, og heller ikke vil støtte våpenhjelp til de forsvarende ukrainerne.

«Putins seier er de autoritære kreftenes seier, hans nederlag er disse ideenes nederlag – langt utenfor Ukraina. Alt venstresiden er glad i står på spill.»

OVERTAR: Audun Lysbakkens nære politiske allierte Kirsti Bergstø.

Ukraina-krigen har utløst det klart mest dramatiske linjeskiftet på årets SV-landsmøte. For mest trolig sier SV nå altså farvel til en av den kanskje mest definerende grunnsetningen i partiets historie, nemlig at Norge må melde seg ut av Nato.

Lysbakken forsøkte å innramme den for SVs del dramatiske endringen som en slags forlengelse av det gamle standpunktet.

«Nato-kritikken og våre mål består. Men en norsk utmelding er ikke lenger den beste planen for å få det til. Når Sverige og Finland går inn i Nato forsvinner alternativet om en nordisk allianse på utsiden.»

Han la til: «Vi har tenkt nytt. Nå er det på tide at også konsensuspartiene i sikkerhetspolitikken tør å gjøre det samme, for Trump og DeSantis banker på døren i Washington.»

Men Lysbakkens utfordring til de andre partiene om å «skru av autopiloten i utenrikspolitikken», bør i aller høyeste grad også gå til hans eget parti.

For hva skjer hvis et USA ledet av guvernør Ron DeSantis eller Donald Trump, to politikere, og, som Lysbakken sier, deler mye av Putins verdensbilde om det «woke» Vesten – trekker støtten til Ukraina og den sikkerhetspolitiske geografien i Europa på nytt er i spill?

Hva vil det ha å si for Norge og norsk sikkerhet?

Bør ikke også vi i et slikt scenario gjøre som nettopp det Norden Lysbakken og SV holder så kjært, nemlig bli med i den europeiske institusjonen som også venstrepartiene i Danmark, Sverige og Finland sier de er lykkelige medlemmer av?

Men SV tviholder på EU-motstanden og vil attpåtil ta Norge ut av EØS-avtalen.

Hvorfor er SV stadig på autopilot i europapolitikken? Hvorfor er partiets analyse så grunnleggende forskjellig fra SVs søsterpartier i andre land når det kommer til EU?

Mens rikingene, Lysbakkens og SVs favorittprygelknabe, melder flytting til det steinrike landet som i likhet med steinrike Norge, blant annet på grunn av SVs innsatser, sier «nei nei nei» til å være med i det europeiske fellesskapet av liberale demokratier.