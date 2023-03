Kommentar

Krigens kritiske øyeblikk

Konfrontasjonen mellom russiske kampfly og en amerikansk drone over Svartehavet er en påminnelse om at krigen i Ukraina kan utvikle seg til noe langt større og farligere.

Flere hendelser kan utløse en storkrig. En fare er at misforståelser eller provokasjoner kan gjøre at spenningen eskalerer og at situasjonen kommer ut av kontroll. Jo lengre krigen varer desto større blir risikoen.

Det pågår en grufull krig på bakken i det østlige Ukraina. Det er store tap av menneskeliv hver eneste dag, uten at frontene flytter seg nevneverdig. Russland fortsetter å angripe ukrainske byer, langt fra fronten, med dødbringende missiler.

STYRTET: En amerikansk drone av denne typen, MQ-9, styrtet i Svartehavet tirsdag, angivelig etter å ha blitt truffet av et russisk jagerfly.

Da en liten polsk landsby, seks kilometer fra den ukrainske grensen, i november ble truffet av missiler ringte alle varselklokker. Hadde Russland rettet et dødelig angrep mot et Nato-land? I så fall, hvordan ville Nato svare?

Snart kom signalet for faren over. Det var ikke et russisk missil. Etter alt å dømme var hendelsen forårsaket av ukrainske luftvernraketter på avveie.

Tirsdag kveld kom det en ny urovekkende melding. En amerikanske drone hadde styrtet i Svartehavet, angivelig etter å ha blitt truffet av et russisk jagerfly. Et slikt amerikansk-russisk sammenstøt har ikke tidligere skjedd etter at Russland angrep Ukraina.

Ikke siden den kalde krigen har et amerikansk luftfartøy styrtet etter å ha blitt truffet av russisk militærfly. Det blir særlig dramatisk denne gang fordi det skjer samtidig med at krigen raser på bakken i Ukraina.

ALLIERTE: Vladimir Putin mottok Syrias diktator Bashar al-Assad i Moskva 15. mars. Assad støtter Putins krig.

Norge avskjærer rutinemessig russiske jagerfly i internasjonalt luftrom, når de flyr nær vår kyst. Slik andre land gjør i sitt luftrom. For første gang har britiske og tyske jagerfly gjennomført en felles operasjon for å avskjære et russisk militærfly nær Estlands luftrom. Det er ikke uvanlig at amerikanske og russiske luftfartøy kommer i nærkontakt.

Det spesielle denne gang var at et direkte treff førte til at den ubemannede dronen styrtet, ifølge USA. Russland har en helt annen versjon. Det var ikke noe sammenstøt, men en brå manøver som gjorde at dronen styrtet.

I den russiske fortellingen bruker USA og vestlige land krigen for å ødelegge Russland. Amerikanerne forsyner Ukraina med våpen og de overvåker luftrommet over Svartehavet. I Kremls versjon var det hele USAs skyld.

I virkelighetens verden er dette Vladimir Putins fulle og hele ansvar.

VIDEOMØTE: Den amerikanske forsvarsminister Lloyd Austin (t.h) og generalstabens sjef, Mark Milley, deltar på et møte i kontaktgruppen for Ukraina 15. mars.

Den alarmerende hendelsen i Polen i november skjedde fordi Ukraina måtte forsvare seg mot russiske missiler. Konfrontasjonen over Svartehavet skjedde fordi Russland uopphørlig angriper Ukraina.

Vestlige land advarte Putin mot å angripe Ukraina og har siden forsøkt å hindre at krigen sprer seg. Spenningen har økt dramatisk i Europa fordi Vladimir Putin gikk til krig mot et naboland.

Så lenge denne krigen pågår vil det oppstå kritiske situasjoner. Disse må håndteres ansvarlig for å unngå en utilsiktet opptrapping, slik partene klarte i spente øyeblikk under den kalde krigen. Misforståelser må aldri få lede til storkrig.

Ordkrigen er hard og uforsonlig etter sammenstøtet over Svartehavet. Forholdet mellom USA og Russland er kanskje dårligere enn noensinne. Men ingen av landene er tjent med en ytterligere eskalering.