GIR HÅP: Etter at vi først aksjonerte har jeg blitt positivt overrasket over hvor mange som faktisk bryr seg, skriver samfunnsaktivist Ella Marie Hætta Isaksen.

Min tillit til staten er død

Én ting har jeg dog fremdeles: Tillit til folk.

FN har lagt noen retningslinjer for hvordan en stat bør oppføre seg i saker der de begår menneskerettighetsbrudd.

En slik rekkefølge er anbefalt: Anerkjenn menneskerettighetsbruddet, si unnskyld, sørg for at bruddet opphører, reparer og garanter mot gjentakelser.

I Fosen-saken har staten gått for en litt annen strategi:

Brånekt, nekt, nekt, anerkjenn til nøds menneskerettighetsbruddet, beklag, fortsett å bryte menneskerettighetene og inviter til omkamp om en høyesterettsdom.

23. februar i år, 500 dager etter at høyesterett slo fast at vindturbinene på Fosen var i strid med menneskerettighetene til reineierne i området, gikk jeg og 18 andre aksjonister inn i Olje- og Energidepartementet i protest.

Kravet var at de ulovlige vindturbinene på Fosen skulle rives, og landet tilbakeføres til reindriften.

Aksjonen vokste for hvert døgn vi tilbrakte i departementet, og ble til slutt til det største sameopprøret siden Alta-saken.

Konsekvensene av aksjonen var at statsminister Støre og Olje- og Energiminister Aasland anerkjente og beklagde det pågående menneskerettighetsbruddet for første gang.

Etter beklagelsen gikk aksjonsledelsen i møte med statsministeren.

Torsdag 2. mars, på den åttende aksjonsdagen, møtte vi Støre i Trefoldighetskirken i Oslo. I møtet utbrøt jeg: «Vi tåler ikke 500 nye dager!».

Til det svarte Støre: «Det blir det ikke, Ella. Det blir det ikke.».

Jeg fnøs inni meg av at det var den eneste tidsrammen vi hadde fått fra myndighetene: at menneskerettighetsbruddet skulle opphøre før 1000 dager var passert. En selvfølge tenkte jeg da. Lite visste jeg hvilke planer olje- og Energidepartementet hadde.

Vi er inne i en historisk tid. Torsdag 1. juni lanserte Sannhets- og Forsoningskommisjonen sin rapport om fornorskingspolitikkens konsekvenser, og uretten som er begått mot samer, kvener, norskfinner og skogfinner i Norge. Rapporten er vond lesing.

Det er vont å tenke på hvor mye det har kostet vitnene å fortelle, og det gjør vont å tenke på de som ikke lenger er her for å fortelle.

Rapporten understreker at det eksisterer en tillitskrise mellom det samiske folket og den norske stat, at den norske majoritetsbefolkningen har for lite kunnskap om samer og fornorskingspolitikken, og kanskje viktigst av alt: at fornorskningen fremdeles pågår.

Fosen-saken er det største beviset på at fornorskingsprosessen fortsetter.

Samme uke som Sannhets- og Forsoningskommisjonens rapport legges frem, går vi inn i det 600. døgnet med menneskerettighetsbrudd mot Fosen-samene.

Ingen fremskritt er gjort i saken, siden vi sist aksjonerte.

Tvert imot har Olje- og Energidepartementet totalt mislyktes i å oppnå enighet med reindriften og Sametinget.

Det samme spørsmålet går igjen som et ekko i det samiske samfunnet: Hvordan kan vi forsones, når staten fremdeles begår slike overgrep?

Vi vet det snart kommer et utredningsprogram fra Olje- og Energidepartementet. Reineierne på Fosen, og Sametinget er imot hele utredningen. Saken er jo allerede utredet gjennom alle landets forvaltningsorganer og domstoler.

Til og med en enstemmig høyesterett i storkammer har tatt stilling i saken. Sametinget mener man skal prioritere å få slutt på menneskerettighetsbruddet, mens departementet virker mest opptatt av å la vindturbinene stå. Dermed inviterer de reindrifta til omkamp om en høyesterettsdom.

I følge minister Terje Aasland vil utredningen ikke være klar før mars eller april 2024, altså rundt 900 dager etter at høyesterettsdommen falt.

Selv om det er regjeringens verste mareritt å rive vindturbinene på Fosen, så kan det komme til det.

Jeg skulle likt å se denne regjeringen få revet 151 vindturbiner og restaurert landet til sin opprinnelige tilstand på 100 dager. Støres løfter om at menneskerettighetsbruddet skal opphøre innen 1000 dager blir med andre ord bare tomme løfter.

I en tid med mye snakk om tillit og forsoning skal jeg innrømme at min tillit til den norske stat er død. Én ting har jeg dog fremdeles: Tillit til folk.

Etter at vi først aksjonerte har jeg blitt positivt overrasket over hvor mange som faktisk bryr seg, som ikke aksepterer det pågående menneskerettighetsbruddet, og som er villig til å ta til gatene for at det skal opphøre. Det gir håp når vi igjen mobiliserer til aksjon.

Vi kan ikke leve med en regjering som anerkjenner et menneskerettighetsbrudd, men så lar være å gjøre noe med det.

Reineierne på Fosen har stått i denne kampen i over 20 år. Det kan ikke lenger være samers oppgave å tviholde på håpet.

Nå er det storsamfunnets oppgave å handle. Det er storsamfunnets oppgave å våkne. Det er storsamfunnets oppgave å gi Fosen-samene landet sitt tilbake.