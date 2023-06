Kommentar

Wagner-gruppen: De bruker frykt som våpen

Jevgenij Prigozjin

Wagner-gruppen og dens leder Jevgenij Prigozjin har lenge brukt frykt som våpen. Nå kan de ha lykkes i å snu våpenet mot Putin selv.

I flere år har Wagner-soldatene herjet i ulike afrikanske land, utført massehenrettelser, voldtekter, og en rekke torturhandlinger.

Nathalia Duncan i den amerikanske antikorrupsjons-organisasjonen The Sentry, kaller i Sky News Den sentralafrikanske republikk for Wagners gruppens terror-laboratorium.

De er også kjent for sin brutale fremferd i Syria, der de kjempet sammen med styrker som støttet hæren.

VAR VENNER: Jevgenij Prigozjin sammen med president Putin.

I april 2022 kom fotograf Kyrre Lien og jeg kjørende inn i Butsja rett etter at russerne hadde trukket seg ut av byen. Vi fikk ved selvsyn se soldatenes grusomheter på nært hold.

De fleste likene var fjernet fra gaten, men ikke alle. Blodsporene og kulehullene i biler med flyktende barnefamilier, var fortsatt ferske.

De overlevende bar på historier det gjorde vondt bare å lytte til. Overgrepene mot sivile, kvinner og barn i Butsja sjokkerte en hel verden.

Ifølge tysk etterretning hadde Wagner-gruppen en ledende rolle i byens massakrer.

Gull og diamanter

Wagner-soldatene har vært sendt som en hjelpende hånd fra Russland, til regimer i konfliktherjede land som kjennetegnes ved lite eller intet demokrati, autokratiske ledere og enorme naturressurser.

Selv om folket lever i fattigdom, finnes det store forekomster av gull, diamanter, ettertraktede mineraler og metaller. I Syria kontrollerer de deler av oljefeltene.

Info Dette er Wagner-gruppen: Wagnergruppen er et privat, militært selskap med leiesoldater. Gruppen har sin base sørvest i Russland, nær den annekterte Krim-halvøya.

Wagner-gruppen begynte sommeren 2022 å rekruttere soldater fra russiske fengsler.

Wagner-gruppen har tidligere deltatt i konflikter i land som Syria, Libya, Mali, Den sentralafrikanske republikk, Sudan og Mosambik – og ikke minst Ukraina.

Gruppen ble grunnlagt av den tidligere GRU-offiseren Dmitrij Utkin og ledes av oligarken Jevgenij Prigozjin. GRU er den militære etterretningen.

Prigozjin omtales som «Putins kokk» fordi han ble rik på gode cateringavtaler med Kreml og andre statlige organisasjoner.

Prigozjin startet også en fasjonabel båtrestaurant som Putin i sin tid tok med seg sin franske kollega Jacques Chirac til. Vis mer

Russernes fremferd i Butsja i Ukraina, gikk hardt utover sivile.

I Den sentralafrikanske republikk har Wagner-gruppen på få år tatt kontroll over landets politiske, økonomiske systemet og kommandolinjer.

Det er en vinn-vinn-situasjon for Putin og Prigozjin, eller Putins kokk, som han også kalles. Gevinsten er store pengesummer ved å kontrollere verdier fra naturressursene. De går både til Putin og hans krigføring i Ukraina, og til Wagner-sjefen som lønn for strevet.

I tillegg kan Putin oppnå velvillighet ved stemmegivningen i FN, som et takk for hjelpen.

Metoden

Wagners fremferd i land som Libya, Mali, Sudan, Syria og Den sentralafrikanske republikk, viser at frykt som våpen virker.

Du trenger ikke den største hæren med de beste våpnene når du kan trekke ut negler på folk, kutte av armer og bein og helle bensin på levende mennesker og tenne på. Ifølge en rapport fra The Sentry, er det slike metoder Wagner-gruppen skal ha lært bort til soldater og militser i Den sentralafrikanske republikk, ifølge Sky News.

Slike handlinger får oppmerksomhet langt utenfor landsbyen der de skjer, og gjør folk vettskremte og lydige.

Medlemmer av Wagner -gruppen under et oppdrag i Mali.

Mobbere i skolegården, hooligans, ekstremister, terrorister og diktatorer, har en ting til felles: De bruker frykt for å ta kontroll.

Nå kan Putin og hans nærmeste kunne komme til å føle på den samme redselen de har vært med på å påføre andre.

Etter det mislykkede mytteri forsøket til Prigozjin, har frykten lagt sin klamme hånd over Kreml. Den sterke mann har blitt utfordret, og han har ikke taklet det spesielt bra.

Det skaper usikkerhet, frykt og en alles kamp mot alle for å ikke miste innflytelse.

Wagner-soldater i den russiske byen Rostov-na-Donu 24. juni i år.

Jevgenij Prigozjin er nå i Belarus med et ukjent antall av sine egne soldater. Hva blir hans neste trekk?

Russlands utenriksminister Sergej Lavrov opplyste denne uken at Wagner hæren vil fortsette sin virksomhet som normalt i Mali og Den sentralafrikanske republikk, tross helgens opprør.

Hvem kan stole på hvem?

I russisk historie har frykten for folkelig oppreisning alltid vært sterk. Med god grunn. Historieinteresserte Putin har i taler selv pekt på den russiske revolusjonen in 1917, som avsatte den forhatte tsarfamilien fra tronen.

Nå må han selv se seg over skulderen. Kanskje gjør ikke folket opprør først, men han kan heller ikke stole på eliten han omgir seg med etter Prigozjin angivelige kuppforsøk.

Anonyme amerikanske etterretningskilder og flere eksperter mener Prigozjin umulig kan ha gjort det han gjorde uten å ha støttespillere sentralt i maktapparatet.

President Putin overrekker medalje til general Sergej Surovikini desember 2022. Nå skal han være arrestert.

Torsdag melder The Moscow Times om at Prigozjin -vennen, general Sergej Surovikin, er arrestert. Surovikin skal, ifølge The New York Times, ha kjent til den Prigozjins planer om kuppforsøk. Er det andre som står for tur?

Putin er svekket. Vil noen våge et nytt forsøk? Kan de stole på støtten de eventuelt skaffer seg før et forsøk på maktovertagelse? Hvem kan Putin stole på? Er hans indre krets så lojale som han håper?

Nå vil de følge sine rivalers handlinger og med falkeblikk i enda større grad enn før.

Det gjelder å ikke bli sittende igjen med svarteper og selv ryke ut, hvis en av de andre lykkes i å overta.

De må tenke på hvordan de skal posisjonere seg for å kunne bli mulige arvtagere etter Putin.

