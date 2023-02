Leder

Vi kan ikke la oss true til taushet

Oslopolitiets beslutning om å forby brenning av Koranen utenfor den tyrkiske ambassaden var på alle måter gal. Den sender også et dypt problematisk signal.

Ettersom tillatelsen til koranbrenningen ble trukket tilbake like etter at den norske ambassadøren til Tyrkia ble kalt inn på teppet i Ankara, er det skapt et inntrykk av at Norge lot seg presse av tyrkiske myndigheter til å avlyse demonstrasjonen i Oslo.

En nærliggende forståelse av det er at ytringsfriheten i Norge kan dikteres av regimer som ikke liker frie ytringer. Det er en utålelig tanke.

Nå vet vi at Oslo politikammer endret sin opprinnelige tillatelse som følge av en trusselvurdering fra Politiets sikkerhetstjeneste. Ifølge assisterende PST-sjef Hedvig Moe, kunne koranbrenning i en gate i Norges hovedstad – «i lys av hendelser i utlandet», slik hun uttrykte det i NRKs «Debatten» tirsdag kveld, «gjøre Norge til et terrormål».

Som om Oslopolitiets kuvending med feilaktig henvisning til Politiloven ikke var ille nok.

Vi har forståelse for PSTs utfordringer med å forutse truende scenarioer. Noen vil anføre at det nettopp er å vurdere slike forholdsregler som er jobben deres.

Vi mener likevel det er et oppsiktsvekkende brudd med helt fundamentale prinsipper som her legges til grunn; at demokratiske handlinger eller ytringer beskyttet av Norges grunnlov ikke bør finne sted innenfor Norges grenser, fordi noen i et annet land kan bli krenket.

Lar vi oss true til taushet én gang, har vi det gående. «Ytringsfriheten er ikke til salgs», poengterte Dagen-redaktør Vebjørn Selbekk i «Debatten» i et forbilledlig prinsipielt forsvar for det opplagte.

Frihet koster noe. Våre verdier koster noe, minnet han om. Dette må vi stå opp for. Vi kan simpelthen ikke gi etter for ytre press fra antidemokratiske krefter som bruker frykt og undertrykkelse i sitt eget maktpolitiske spill.

For president Erdogan i Tyrkia kom koranbrenningen i Sverige som enda en beleilig innvending han kunne bruke i sin løpende basarpolitikk om svensk NATO-medlemskap. Provokatøren Paludan har brent koraner før, uten at Erdogan lot seg affisere.

At dette nå utløser krise i forholdet til Ankara, er først og fremst et uttrykk for at den tyrkiske sultanen trenger ytre fiender for å styrke seg selv foran et presidentvalg han står i fare for å tape.

Det utelukker ikke at PST kan ha fanget opp bekymringsverdige signaler i andre miljøer. Uansett er det uaktuelt å legge seg flat for krefter som vil avskaffe ytringsfrihet og demokratiske verdier i Norden.

Å brenne bøker er en primitiv form for protest. Det vitner om fattig evne til å formulere saklige argumenter. Den historiske konteksten er også belastende.

Men bokbål er ikke forbudt. Det er ikke forbudt å skjende religiøse symboler heller. Å ytre seg kritisk, respektløst, eller til og med forhånende om en religion, vil i mange tilfeller være blasfemisk. Men ikke straffbart.

Det er hatefulle ytringer mot personer som kan være straffbare, ikke hatefulle ytringer mot religioner.