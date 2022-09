Kommentar

Dette er rent skuespill

ANGREP VESTEN: Vladimir Putin talte foran Kremls elite fredag. Det skulle handle om opptaket av fire ukrainske fylker i Russland. Mest tid brukte han på å angripe Vesten.

Vladimir Putin har stjålet en stor del av Ukraina. Og gjør alt han kan for å late som det er lovlig.

Teateranmelderne kunne ha kastet terningkast på forestillingen i Kreml fredag.

Under de tunge lysekronene i St. Georgs-salen tok den russiske presidenten pompøst imot «representanter» fra fire ukrainske fylker som kom for å be om å få bli med Russland.

– Dette er viljen til millioner av mennesker, sa Putin.

Han innvilget altså ønsket. Og hevdet det hele er hjemlet i grunnloven.

For en farse dette er.

SKAL HA «FOLKEFEST»: På den røde plass i Moskva feires annekteringen av 15 prosent av Ukrainas land. – Alle i Vesten skal huske at dette er våre borgere for alltid, sa Putin.

Putin som stadig forhåner de liberale, «svake» vestlige demokratiene, later selv som han er den store frigjøreren.

Han pynter seg med demokratiske, lånte fjær: folkeavstemninger, stemmesedler, urner, valgobservatører, internasjonale gjester, mediedekning.

Vesten derimot, angrep han blant annet for diktatur, grådighet, hykleri, russofobi, nynazisme og kolonialisme.

– De jakter på mennesker som dyr, sa han.

Det er hysterisk og falskt alt sammen. Akkurat som folkeavstemningene i de fire fylkene i Ukraina, som var avgjort på forhånd.

MENER DETTE ER LOVLIG: De ukrainske områdene Donetsk, Luhansk, Kherson og Zaporizjzja er Russland står det på denne plakaten på Den røde plass. Fylkene er kun delvis under russisk kontroll.

Ikke engang hele fylkene fikk si sin mening. Russland okkuperer bare deler av dem. Mens folkeavstemningene har pågått, har Ukraina tatt tilbake landområder her.

Valgpersonell har oppsøkt gamle mennesker hjemme med stemmesedler og tvunget dem til å si ja. Det er kommet ut at mange prøvde å låse døren.

Men det er ikke mye vi får vite. For frie medier er for lengst forbudt. Propagandaen dominerer. De internasjonale observatørene Putin skryter av, er ikke uavhengige.

Alt er en gigantisk fasade.

For hva?

«FOLKEAVSTEMNING» I LUHANSK: Frem til tirsdag kunne folk i dette og tre andre fylker i Ukraina stemme om tilknytning til Russland. Ikke overraskende ble det et valgskred. Valget er ikke fritt.

For Putin er fasaden viktig.

Han søker støtte hos de nøytrale landene utenfor Vesten, som ikke har blitt med på sanksjonene.

Og hjemme i Russland er det mange som tror på bildene i statskontrollert media av glade ukrainere som har lengtet etter å bli med i Russland og slippe «nazistene».

Putin truer dessuten med atomvåpen om disse områdene angripes. For dette er Russland nå, mener han. Han kan også bruke vernepliktige til å forsvare områdene, av samme grunn. Og han kan mobilisere dem som bor her til å krige mot Ukraina.

Det er så drøyt.

PRO-PUTIN: Putin som muskelmann i denne utstillingen fra mars 2015 i Moskva. Den handlet om Krims «hjemkomst» på årsdagen for folkeavstemningen på halvøyen.

I tillegg vil han lure Vesten med disse skinnprosessene. Det har han klart før.

Etter at Russland invaderte Krim, ble det også arrangert folkeavstemning om å gå inn i Russland. Svaret ble selvsagt ja.

Alternativet «forbli i Ukraina» fantes ikke på stemmeseddelen. På reklameplakater langs motorveien ble dette et valg mellom russiske flagg og flagg med hakekors.

Noe av det samme skjedde i Donbas i mai 2014, da folk «stemte» over frigjøring fra Ukraina.

Valgfusk og ufrihet preget det hele. Men vestlige medier rapporterte ofte om nøytrale folkeavstemninger der folket hadde sagt viljen sin.

– Folkeviljen må respekteres om krisen skal kjøles ned, skrev Martin Aagård i Aftonbladet om avstemningen på Krim. Han utelukket ikke at valget kunne være rigget, men slo fast at støtten til det russiske alternativet uansett var massivt og viste til de ukrainske høyreekstremistenes russofobi.

EN JUKSEAVSTEMNING: Valgpersonell i ferd med å telle opp stemmene etter folkeavstemningen på Krim om å bli med i Russland i 2014.

Den finske forfatteren Sofi Oksanen skrev nylig om hvor viktig folkeavstemninger i Baltikum var for sovjetregimet under Den kalde krigen.

Bilder av tilsynelatende ekte folkeavstemninger ble brukt i lærebøker og i den offentlige samtalen i årtier etter årtier for å spre den falske fortellingen om at folk med glede ble med i den sovjetiske familien.

Siden det ikke fantes ytringsfrihet, fikk dette dominere. Den påståtte frivilligheten dekket over overgrep og vold.

Det gjorde det lettere også for vestlige ledere å handle med okkupanten. I Oksanens hjemland Finland ble offentligheten preget av «finlandisering» og kritikk av Sovjetunionen sensurert.

FEIRET SEIERSDAGEN: 9. mai 2014 på Krim, like etter at den ukrainske halvøyen var blitt annektert av Russland feiret denne jenta seieren over nazistene i andre verdenskrig med Røde Hær-uniform.

Det er lett å bli opprørt og tidvis lattermild av det patetiske showet Putin kjørte i Kreml.

Løgnene er så frekke.

Men propaganda virker. Det vet Putin.

Nå er fire fylker ensidig stjålet fra Ukraina. Folkene som bor her har ikke noe valg.

Putin lovet folk veier og sykehus.

Men det er ingen grunn til å tro at livet blir lettere for folket som bor i disse områdene. Tvert om.

For det er en ting de aldri får. Og det er frihet.