OMSTRID KRAFTKILDE: Bildet er fra Ringhals, det svenske kjernekraftverket i Varberg, seks mil sør for Göteborg.

Ola Borten Moe: − Vi må få mer kunnskap om kjernekraft

Men kjernekraft er ingen snarvei til å få nok utslippsfri energi i Norge.

OLA BORTEN MOE, nestleder i Senterpartiet

Etter krigen var forskning på atomenergi og kjernefysikk en av Norges tyngste satsinger innenfor offentlig forskning og kompetansebygging. Vi bygde forsøksreaktorer i Halden og på Kjeller, og det som i dag er Institutt for Energiteknikk ble etablert.

Det sies at Norge er et av få land som har etablerte tung kompetanse på området uten at teknologien ble tatt i bruk til militære formål. I nyere tid er reaktorene tatt ut av drift og er i dag et stort fjernings og oppryddingsprosjekt. Med kostnader i timilliardersklassen.

Kjernekraft har alltid vært omstridt. Sikkerhet, avfallshåndtering og pris har vært valide argument for ikke å bygge kjernekraft mange steder i verden. I Sverige har konflikten rundt kjernekraft vært ett av de definerende spørsmålene i svensk politikk gjennom generasjoner.

Etter ulykkene ved Three Mile Island, Tjernobyl og Fukushima bestemte mange seg for å fase ut sin kapasitet, eller ikke å investere i nye anlegg. Både Sverige og Tyskland er eksempler på dette.

SKREKKEN: Ulykken ved atomkraftverket i Tsjernobyl i Ukraina ga en hel verden atomangst og bidro til Sovjetunionens fall.

I Norge har vi i moderne tid ikke hatt behov for å forholde oss til teknologien som en del av norsk kraftforsyning. Vi har hatt nok tilgang på stabil og rimelig energi fra andre energikilder, først og fremst vannkraft og ulike former for fossil energi.

Det har også preget forholdet vårt til forskning og kunnskapsinnhenting på feltet de siste tiårene; fra å satse planmessig og systematisk i tiårene etter krigen er vår kompetanse og kapasitet på området nå redusert.

Kombinasjonen av lett tilgang på energi fra andre kilder og politisk tøvær etter murens fall har gjort at vi som nasjon til en viss grad har sluppet å forholde oss til atomkraft og atomvåpen på samme vis som før.

Nå er imidlertid ting i ferd med å endre seg av to årsaker:

1. Vårt felles mål om å redusere klimagassutslippene gjennom redusert bruk av fossil energi gjør behovet for alternative energikilder enormt. Det er også en erkjennelse av at alle samfunn har behov for energi når sola ikke skinner og det er vindstille; alle moderne samfunn trenger grunnlast i store mengder.

Videre har forsyningssikkerhet igjen kommet på dagsorden som en naturlig konsekvens av Europas altfor høye avhengighet av Russland og sistnevntes bruk av tilgang på energi som et virkemiddel i krig. Som en konsekvens satses det igjen planmessig på utbygging av kjernekraft i mange land rundt oss.

2. Russlands invasjon av Ukraina, gjentatte trusler om bruk at atomvåpen og bombing/krigshandlinger i store kjernekraftanlegg viser at vi som land må forholde oss til kjernefysikk enten vi vil eller ikke.

FORSKNINGSREAKTOR: Jeep II-reaktoren på Kjeller ble i 2019 vedtatt nedlagt.

I Norge opplever jeg at debatten rundt kjernekraft i hovedsak er drevet frem av tre forhold som alle er viktige:

1. Prisen på energi har blitt for høy, og mange spør seg derfor hvordan vi kan få mer energi inn i markedet.

2. De fleste ser de betydelige dilemmaer mer fornybar kraft representerer i forhold til bruk av norsk natur. Det er mye bra å si om vannkraftverk og vindmøller, men de vises og endrer ofte naturen betydelig der de er.

3. Vi har alle et ønske om å redusere klimagassutslippene og erkjenner at dette vil kreve enormt mye mer utslippsfri energi om vi ikke skal redusere velferd og verdiskaping.

Norsk energidebatt har til en viss grad alltid båret preg av at vi peker på den neste teknologien som svar på hvorfor vi ikke vil utnytte den vi allerede bruker. SV var for eksempel tilhengere av gasskraftverk på 1980-tallet for å slippe å bygge flere vannkraftverk. Vindmøller var populære helt til de ble bygd. Og thoriumkraftverk figurerer fra tid til annen som en teknologi vi bør satse på.

Senterpartiet har vært motstandere av å bygge ut kjernekraft i Norge. Det skyldes bekymringer for sikkerheten ved anleggene og det enorme skadepotensialet om noe skulle gå galt, problematikk knyttet til lagring av svært farlig avfall over svært lange perioder og kostnadene.

Det har ikke vært en rimelig kilde til energi, og i tillegg har vi hatt nok av annen energi.

Dette er fremdeles riktige innvendinger for oss her i Norge. Men vi ser også at verden er i endring: behovene for utslippsfri og stabil energi er enorme, vi har store behov for å redusere utslippene våre og vi vil ta vare på norsk natur. Vi vil heller ikke redusere norsk velferd og verdiskaping.

På vårt landsmøte i Trondheim i mars vil vi derfor behandle en resolusjon der vi tar til orde for å innhente mer kunnskap om kjernekraft slik den er i dag. Vi trenger igjen å satse planmessig på forskning, utdanning og beredskap innenfor området med den begrunnelsen som er gitt ovenfor.

I dag har vi som samfunn sannsynligvis verken kompetanse, kunnskap eller regulatorisk rammeverk til å ta en debatt om kjernekraft utover det rent konseptuelle.

Uansett må vi erkjenne at dette verken vil komme raskt eller bli billig. Finland brukte 13 år på å bygge sitt siste kjernekraftverk, og det med betydelige kostnadsoverskridelser.

Og de har holdt på med dette i mer enn 50 år.