VG mener: Ikke alle hus kan gjenreises

Ikke alle oversvømte hjem eller rasutsatte eiendommer kan gjenreises på samme sted som de sto før naturkatastrofen rammet.

STORE SKADER: Flom har ført til store og kostbare ødeleggelser. På grunn av faren for mer ekstremvær i fremtiden er det mange hus som ikke kan bygges opp igjen der de sto før flommen. (Illustrasjonsbilde.)

Ekstremværet «Hans» og helgens oversvømmelser på Østlandet tvinger både kommuner og den enkelte flomrammede til å stille seg selv et vanskelig spørsmål:

Er det riktig å gjenoppbygge alt som før?

Svaret for mange må bli nei.

Tall fra forsikringsbransjen viser at flom og ras som følge av uværet de siste ukene tegner til å bli den dyreste naturkatastrofen som noen gang har rammet Norge.

Dokumenterte klimaendringer indikerer at det er værtyper vi vil oppleve mer av fremover. Det må vi forberede oss på.

I tillegg ser vi stadig oftere at overvann trenger inn i kjellere, oversvømmer gater eller graver over veier fordi kommunale rør- og ledningsnett ikke er dimensjonert for slike nedbørsmengder. I mange kommuner er ledningsnettet heller ikke dimensjonert for økt boligbygging.

Det må få konsekvenser, både for nybygg og gjenoppbygging av ødelagte boliger.

Etter «Hans» har forsikringsselskapene fått 9000 innmeldte skadesaker. I helgen påløp ytterligere tusen. Flere vil komme. Det totale erstatningsbeløpet kommer til å passere 1,7 milliarder kr, anslår Norsk Naturskadepool.

Selv om det enkelte forsikringsselskap ikke må svare for hele erstatningen overfor sine skadelidte kunder – noe dekkes også av den kollektive naturskadeerstatningen – så er kostnadene såpass formidable at selskapene allerede har varslet økte forsikringspremier.

Det betyr at forsikringskundene – folk flest – må ta regningen.

Dagens Næringsliv har satt søkelyset på kommuner som tillater utbygging i ras- og flomutsatte områder. Disse kommunene risikerer ikke bare utbedringsansvar hvis noe skjer, men også erstatningsansvar hvis det viser seg at bebygde områder er omregulert til for eksempel boligformål i strid med mulig flom- eller rasfare.

I så fall må skattebetalerne – igjen folk flest – ta også denne regningen.

Det er knyttet sterke følelser til et hjem som er knust av ras eller flom. Tanken på å gjenoppbygge huset akkurat slik det sto, kan gjøre det lettere å takle sorgen.

Men hvis hjemmet står i fare for å bli ødelagt av neste ekstremvær – som vi vet kommer – er det bedre både for den enkelte huseier og fellesskapet at det er gjenreist på tryggere grunn.

Så sent som i fjor ga Riksrevisjonen myndighetene kritikk for ikke å ha «sikret seg tilstrekkelig oversikt og iverksatt nødvendige tiltak for å sikre eksisterende bebyggelse og infrastruktur» for et klima i endring. Ifølge denne rapporten kan det «føre til at utbygging skjer i områder med naturfare».

Vi befinner oss midt i en kommunevalgkamp der ingen partier går til valg på vedlikehold av vei, vann og kloakk. Det er heller ingen som flagger et tydelig nei overfor utbyggere som vil «skape en sentrumsnær oase på elvebredden».

I Oslo har man sågar bygd nytt Munchmuseum på en kunstig fundert pir i vannkanten, vel vitende om både havstigning og flomfare.

Det er på tide å avslutte det semantiske ordkløveriet om vær-eller-klima og ta langtidsvarselet på ramme alvor.