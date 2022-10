IKKE AVGJORT ENNÅ: «Jo bredere det blir i Stortinget, jo bedre», sa finansminister Trygve Slagsvold Vedum til Klassekampen i går. – Vi takker selvsagt ja til invitasjonen fra finansminister Trygve Slagsvold Vedum. Vi vil bidra til at et bredest mulig flertall kan samles om et forlik, skriver Høyre-representantene.

Strykkarakter til regjeringens lakseskatt!

Grunnrenteskatten bør bli gjenstand for den samme seriøse behandling som tidligere skattereformer.

LINDA HOFSTAD HELLELAND,

OLVE GROTLE,

HELGE ORTEN, stortingsrepresentanter (H)

Regjeringens forslag om å tredoble skatten på en konkurranseutsatt distriktsnæring savner sidestykke i moderne norsk politisk historie. Forslaget kom som lyn fra klar himmel uten den grundige utredning og involvering som har gått forut for alle store skattesystemendringer i Norge i moderne tid.

Saksbehandlingen står til stryk uansett hvilke kriterier man legger til grunn for karakterfastsettelsen.

Grunnrenteskatt på havbruk kommer på toppen av kraftige økninger i formues- og utbytteskatt, og en økning av arbeidsgiveravgiften som i sum rammer bedrifter og norsk eierskap særdeles hardt.

Norsk eierskap og flere hundre tusen småsparere opplever nå skatteøkninger på bred front, og store verdifall på sine investeringer i norske selskaper. Det er både vanlige og uvanlige sparere, pensjonister og bedrifter regjeringen hugger løs på.

Det virker som regjeringen har bestemt seg for at aller viktigste i dens regjeringstid skal være å jage fleste mulig industribyggere og eiere ut av Norge. Var det ikke noen som for et år siden gikk til valg på «Nei til salg av Norge»?

Vi kan være stolte av at vi i Norge frem til nå har hatt en politisk tradisjon som bygger på politisk stabilitet og forutsigbarhet for bedriftene som skaper arbeidsplasser og finansierer velferdsstaten. Investeringer i bedrifter og arbeidsplasser er et langsiktig arbeid som ikke har en fireårshorisont lik en stortingsperiode.

Skiftende norske regjeringer har holdt fast ved hovedtrekkene i skattesystemet etter den store skattereformen i 1992. Større systemendringer er gjennomført etter grundige utredninger som ved Skauge-utvalget i 2003 og Scheel-utvalget i 2014.

Endringene har basert seg på grundige utredninger og høringer, samspill med partene i arbeidslivet og bred forankring i Stortinget.

Dette har gitt en stabilitet og forutsigbarhet som har tjent Norge på en god måte. Det har bidratt til verdiskaping og sysselsetting. Det har også forhindret politisk risiko og gjort det attraktivt å investere i norske bedrifter. Regjeringen ga inntrykk av å ville videreføre denne tradisjonen da den i sin politiske plattform lovet «en forutsigbar og ansvarlig skattepolitikk overfor næringslivet».

Store deler av kysten er i opprør over grunnrenteskatten, ikke minst den måten den er fremmet på.

Selskaper som står sterkt forankret i kystsamfunnene kansellerer investeringer og underleverandører varsler permitteringer. Dette er folk som jobber som f.eks snekkere, elektrikere og rørleggere. Bedrifter som på grunn av oppdrag fra havbruksnæringene skaper arbeidsplasser og holder liv i lokalsamfunn i Distrikts-Norge.

Konsekvensene av innretningen på skatten gjør at aktivitet på land rammes hardt, også de som indirekte henter mye av sine kunder fra verdikjeden. Slik som butikker, kafeer og transportsektoren.

Vi opplever at havbruksnæringen er villig til å bidra mer til felleskapet, men at en økt skatt eller avgift ikke må ha en innretning som vil sette en stopper for utvikling, flere arbeidsplasser og en mer bærekraftig næring. De ber Stortinget om «en bred og inkluderende prosess» rundt behandlingen av lakseskatten.

Viktige LO-forbund som NNN og Fellesforbundet har også kommet med bekymringsmeldinger. Det mener vi regjeringspartiene bør lytte til.

Da havbruksskatteutvalget var på høring for tre år siden mente LO at det ikke forelå tilstrekkelig grunnlag for å vurdere hvordan en slik særbeskatning kan inngå i norske bedrifters skattegrunnlag. De ba om at grunnrentebeskatning måtte sees i sammenheng med helheten i det norske skattesystemet.

I NOU 2021:4 «Norge mot 2025» ble det samme foreslått. Det ble nedsatt et skatteutvalg for å foreta en slik helhetlig vurdering. Utvalget skal fremlegge sin innstilling 16. desember. Dessverre hadde ikke regjeringen tid til å vente på den.

Det er all grunn til å oppfordre regjeringspartiene til å komme tilbake på det grundige forutsigbarhetssporet som hittil har vært norsk tradisjon på dette område.

Det betyr at grunnrenteskatten bør bli gjenstand for den samme seriøse behandling som tidligere skattereformer.

Skatteutvalgets innstilling vil foreligge og kunne sendes på bred offentlig høring om kort tid. Det vil gi de beste forutsetningene for bred politisk forankring på Stortinget for den fremtidige modell og nivå for beskatning av norsk havbruk.

Et viktig og samlende nasjonalt mål bør være å sikre et skattesystem for landets nest største eksportnæring som kan stå seg over tid, og under skiftende regjeringer.

Høyre takker selvsagt ja til invitasjonen fra finansminister Trygve Slagsvold Vedum. Vi vil bidra til at et bredest mulig flertall kan samles om et forlik.

Men da må også Arbeiderpartiet og Senterpartiet være villig til å lytte til innspillene fra kyst-Norge og vise en vilje til å gjøre reelle endringer som sikrer vekst, verdiskapning og forutsigbarhet for en av Norges viktigste næringer.