INGEN BEVEGELSE: – I en debatt mellom Harald Eia og ME-debattant Nina Steinkopf i Dagsnytt 18, undret Eia seg over hvorfor man er så redd for å se på psykologiske og psykosomatiske aspekter ved ME. Steinkopf på sin side hevdet at «ingen» forskning tilsier at ME kan knyttes til psykiske symptomer. Debatten ble dermed stående fast i påstand mot påstand, skriver kronikkforfatteren.

ME-debatten: Et kunstig skille mellom hode og kropp

Harald Eia har hisset på seg mange ME-pasienter med sitt siste stunt. Men hvorfor er motstanden så stor mot psykosomatiske forklaringer på ME? Og er det mulig å få en mer åpen debatt om helseforskning med respekt for berørte pasientgrupper i bunn?

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her

VETLE NORDLI SYVERUD, statsviter og helsebyråkrat

I en episode av «Tore og Haralds podkast» (kan høres på PodMe-plattformen) hevder komiker Harald Eia at flere norske forskere og behandlere som utforsker mulige psykologiske årsaker og behandlingsmetoder for kronisk utmattelsessyndrom (ME) velger å tie om dette.

Grunnen skal være det harde debattklimaet og mange ME-pasienters skarpe avfeiing av at psykisk helse spiller inn.

I innslaget får Eia sin kollega og «kommandosoldat» Tore Sagen til å ringe ME-debattant Frøydis Lilledalen og utfordre henne på synet om at ME utelukkende er somatisk betinget.

Selv om Sagen viste seg som en noe nølende kommandosoldat ble innslaget tatt ille opp blant mange ME-syke. Dette førte til en debatt mellom Harald Eia og ME-debattant Nina Steinkopf i Dagsnytt 18.

Eia understreket her at han ikke ønsket å såre noen. Han undret seg samtidig over hvorfor man er så redd for å se på psykologiske og psykosomatiske aspekter ved ME, og viser til det han mener er anerkjente forskere som bruker slike forklaringsmodeller.

Steinkopf på sin side hevdet at «ingen» forskning tilsier at ME kan knyttes til psykiske symptomer. Debatten ble dermed stående fast i påstand mot påstand, og ble i seg selv et eksempel på det harde debattklimaet som Eia snakker om.

Måten denne debatten oppsto på er nok noe av problemet. Selv om jeg oppfatter Eias engasjement som ekte, var utgangspunktet like fullt et spissformulert underholdningsinnslag. Han innrømmer også at han har en trang til å røre litt i gryten. Dette setter tonen i debatten og det er forståelig at berørte ME-pasienter blir såret og går i forsvarsmodus.

Med dette drukner noe av hovedpoenget til Eia, som jeg i utgangspunktet mener er godt:

Hvorfor er det så galt å diskutere mulige psykologiske årsaker til ME?

Jeg tror denne skepsisen henger sammen med tradisjonelle fordommer rundt psykisk helse. Selv om dagens befolkning er mer bevisste og åpne om psykisk helse, finner vi fortsatt disse fordommene blant enkeltpersoner og som en underbevisst del av dagligtalen.

Antydninger om at ME «bare er psykisk», at ME-pasienter er hypokondere og at de egentlig bare kan «skjerpe seg litt» eller «tenke seg friske» forekommer fortsatt litt for ofte.

I tillegg kan skepsisen fra denne pasientgruppen skyldes dårlige erfaringer med å få den «psykiske merkelappen» på seg i helsevesenet, for eksempel ved at fastlegen avfeier det som stress.

Tatt i betraktning at dette er en svært sårbar pasientgruppe, tenker jeg at «strategien» i Eias innslag er noe feilslått. Imidlertid betyr ikke dette at bastante utsagn om forskning og behandlingsmetoder burde stå uimotsagt.

Personangrepene Eia ble utsatt for på sosiale medier i etterkant er også helt uakseptable. Vi må finne måter å diskutere dette saklig på og med gjensidig respekt for berørte parter.

Les også Monas desperate håp På vei til operasjonen i Barcelona triller pappa Hans Petter datteren inn på flyplassen.

Ett viktig poeng er å øke bevisstheten rundt hvordan vi diskuterer helseforskning og tolker forskningsresultater. Ofte fremheves ulike enkeltstudier av motpartene. Generelle betraktninger som at «all forskning viser» eller «ingen forskning tyder på» er også mye brukt.

Slik argumentasjon undergraver at vi snakker om svært avanserte fagfelt, og at det krever fagkunnskap og innsikt i forskningsmetode for å forstå kompleksiteten, nyansene og forbeholdene i publiserte resultater.

For å fange opp dette, tenker jeg det er viktig med aktiv deltagelse i debatten fra forskningsmiljøene og behandlere. Disse var fraværende i debatten på Dagsnytt 18. Om det skyldes en redaksjonell avgjørelse eller det harde debattklimaet som Eia beskriver er uvisst.

Det er likevel bra at folk uten forskningsbakgrunn engasjerer seg i et fagfelt og henviser til forskning i sin argumentasjon. Men vi må være bevisste på hvordan vi gjøre dette.

Man kan for eksempel i større grad benytte seg av metastudier og systematisk oppsummert forskning som kunnskapsgrunnlag fremfor enkeltstudier, og unngå å være for bastante om komplekse årsakssammenhenger.

Slik jeg forstår det vet man fremdeles ganske lite om årsakene til ME og behandlingsmetodene har ofte dårlig effekt.

Da burde forskning for å utvikle bedre behandling tilpasset ulike sykdomsforløp være av interesse for alle parter – uavhengig om man ser på fysiske eller psykiske årsaker.

Som i mange andre sammenhenger blir dette et kunstig skille mellom hode og kropp, og jeg mener vi må være flinkere til å unngå dette i samfunnsdebatten og dagligtalen.

Det viktigste er at ME-pasienter blir tatt på alvor og får god behandling og oppfølging, uavhengig om de følger et somatisk eller et psykologisk behandlingsløp, eller en kombinasjon.

– –

( «Tore og Haralds podkast» kan høres på PodMe-plattformen.)