Vi bør heve pensjonsalderen

Dagens eldre er annerledes enn gårsdagens gamle. De lever lenger, har bedre helse og trengs i arbeidslivet. Derfor bør vi justere pensjonsalderen etter levetid.

HANS CHRISTIAN HOLTE, NAV-direktør

«Når du er gammel og ingen vil ha deg – sett deg i et tre og la kråka ta deg.»

Det gamle ordtaket har for lengst gått ut på dato. De har ikke akkurat fått beskjed om å sette seg i trærne og belage seg på å bli snappet opp av forbipasserende fugleflokker, dagens eldre arbeidstagere.

Men aldersgrensen for pensjon gir dem et tydelig signal om at de bør rydde pulten og tømme skapet på arbeidsplassen når de nærmer seg 67. Pensjonsutvalget mener vi bør gi eldre arbeidstagere et nytt signal ved å heve pensjonsalderen gradvis i takt med økende levealder. NAV støtter dette forslaget.

Vi ser nemlig at både arbeidstagere og arbeidsgivere handler i tråd med signalet. Mange av dem som passerer seksti begynner å planlegge tilværelsen som pensjonist og mange arbeidsgivere mister interessen for å ansette eller satse på arbeidstagere i sekstiårene. De skal jo snart gå av uansett.

I Sverige var pensjonsalderen tidligere 65 år. Der er det vanlig at arbeidstagere trekker seg tilbake når de når denne alderen. I Norge kan alle gå av med alderspensjon når de er 67 år. Her i landet er det vanlig å pensjonere seg når man når denne alderen, selv om man har mulighet til å gå av både før og etter.

En gradvis økning av pensjonsalderen vil ikke bare være et viktig signal til den enkelte om hva som er forventet lengde på yrkeslivet. Det vil også være en tydelig beskjed til arbeidsgivere spesielt og samfunnet generelt om at arbeidstagere ikke går ut på dato når de har passert midten av sekstiårene, men er en viktig ressurs i arbeidslivet og for fellesskapet.

Da jeg vokste opp, skulle pensjonistene hvile seg etter et strevsomt liv. Vi kalte dem ikke eldre da. Vi kalte dem gamle. Mange av de gamle hadde helseplager etter et langt yrkesliv, og vi som var unge den gang forventet ikke stort annet enn at de skulle hvile seg i dype lenestoler og nynne med når Erik Bye sang sjømannsviser på Ønskekonserten.

Da jeg vokste opp ble det oppslag i lokalavisene hvis noen fylte hundre år. Nå er det ikke lenger oppsiktsvekkende å fylle hundre og de færreste lokalaviser setter av spalteplass til jubilantene.

Dagens pensjonister lever i gjennomsnitt ti år lenger enn pensjonistene gjorde da jeg var ung og de har langt bedre helse. Arbeidslivet er ikke så fysisk belastende som det var tidligere. Befolkningen røyker mindre og spiser sunnere. Helsetjenestene og behandlingsmulighetene er bedre.

Derfor er mange i god form når de forlater arbeidsplassen for aller siste gang. De vil heller dra på rockekonsert og synge høylytt enn å slumre i lenestolen og nynne til Ønskekonserten. Dagens eldre er veldig annerledes enn gårsdagens gamle.

Økt levealder og bedre helse er noe av bakgrunnen for at pensjonsutvalget foreslår at pensjonsalderen økes i takt med levealderen. Vi blir stadig færre i yrkesaktiv alder og stadig flere eldre som står utenfor arbeidslivet. Mangelen på arbeidskraft er stor i mange bransjer.

Denne mangelen vil ikke bli mindre i årene som kommer. Ledigheten er rekordlav og antall arbeidssøkere ikke stort nok til å dekke behovet. Derfor er vi nødt til å hente arbeidskraft flere steder fra. En av løsningene er å få folk til å stå lenger i jobb.

LIKE GODE FORTSATT: – Ifølge Norsk seniorpolitisk barometer sier 79 prosent av arbeidsgiverne at ansatte over 60 har minst like gode arbeidsprestasjoner som dem under 60, skriver kronikkforfatteren.

Vi vet at mange eldre ønsker å fortsette å jobbe etter at de har nådd pensjonsalderen. Men det er ikke tilstrekkelig at mange ønsker å stå lenger i jobb. Det må legges bedre til rette for det. Pensjonsutvalget peker på at både aldersgrenser og andre faktorer skyver eldre arbeidstagere ut av arbeidslivet.

Selv om synet på eldre arbeidstagere i stort har utviklet seg til det bedre, er skepsisen til seniorer fortsatt stor blant en del arbeidsgivere og på en del arbeidsplasser.

Ifølge Norsk seniorpolitisk barometer er arbeidsgivere i privat sektor noe mer skeptiske til å ansette seniorer enn arbeidsgivere i offentlig sektor.

Men barometeret byr også på oppløftende tall når det gjelder holdninger til eldre arbeidstagere. 79 prosent av arbeidsgiverne sier at ansatte over 60 har minst like gode arbeidsprestasjoner som dem under 60.

Trivsel på arbeidsplassen betyr mye. Et godt arbeidsmiljø er den viktigste enkeltfaktoren når en arbeidstager skal bestemme seg for å gå av med pensjon eller jobbe lenger, viser det seniorpolitiske barometeret.

Pensjonsutvalget peker på at aldersstereotypier og det som oppleves som forventninger fra omgivelsene kan virke inn på motivasjonen. Hvis sjefen spør en eldre arbeidstager når vedkommende har tenkt å pensjonere seg, kan det fort oppfattes som en forventning om å gå av, selv om det ikke er ment slik.

Eldre arbeidstagere må få mulighet til å holde seg oppdatert. På mange arbeidsplasser er det mest vanlig å tilby kurs og kompetanseheving til juniorene og ikke seniorene, fordi man forventer at de snart kommer til å gå av med pensjon.

Det kan føre til at eldre arbeidstagere er mindre oppdatert enn sine yngre kolleger.

Derfor er det viktig at arbeidsgiverne sørger for at seniorene får kompetanseheving som gjør det mulig å henge med i svingene. Her har den enkelte arbeidstager også et ansvar selv!

«Hva med meg», vil de spørre, de som har stått i belastende jobber i lang tid, kjenner knærne eller ryggen svikte, og ikke har mulighet til å stå lenge i arbeid. De som ikke har helse til å jobbe, skal selvsagt ikke gjøre det.

Men dette viser at vi har en jobb å gjøre på arbeidsplassene våre. Vi kan ikke ha et arbeidsliv som ødelegger helsen til arbeidstagerne og som gjør at de må slutte i jobb lenge før de når pensjonsalder. Vi må ha et fleksibelt arbeidsliv som tilrettelegger og gir arbeidstagerne andre oppgaver lenge før knærne eller ryggen sier takk for seg.

Hvis helsen likevel svikter, må vi ha trygge ordninger å støtte oss på. Derfor er det bra at Pensjonsutvalget foreslår at vi øker den øvre aldersgrensen for sykepenger og uføretrygd. NAV støtter også dette forslaget.

Arbeidslivet er i stadig endring. Nye jobber oppstår og gamle forsvinner. Det er ikke lenger slik at vi kan ta en utdanning som gjør oss kvalifisert for en bestemt type jobb resten av livet.

Vi må hele tiden oppdatere og utvikle kompetansen vår. Kanskje vi må skaffe oss en helt ny kompetanse og en helt ny jobb. Både arbeidstagere og arbeidsgivere blir nødt til å tenke nytt og være mer fleksible i årene som kommer.

Jeg håper de også vil tenke nytt om seniorene som ressurs i fremtidens arbeidsliv. Det er ingen grunn til at eldre arbeidstagere skal ta plass i nærmeste tre og vente på kråka fordi ingen vil ha dem.

Vi vil ikke bare ha seniorene. Vi trenger dem også.