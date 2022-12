REPLIKK: Det er altså ingen grunn for VGs kommentaravdeling å sette kaffen i halsen, skriver Ap-politikerne.

Eksamen er kommet for å bli, men kan alltid forbedres

Et godt råd før eksamen er å lese hele oppgaven, VG. Det samme gjelder for vedtak i Stortinget for å unngå misforståelser. Vår politikk ligger fast: Vi skal ha eksamen i ungdomsskolen og videregående.

TONJE BRENNA, kunnskapsminister (Ap)

ELISE WAAGEN, stortingsrepresentant (Ap)

Vi er likevel glade for budsjettenigheten med SV om å se på alternative sluttvurderingsformer. Det finnes et handlingsrom for lokalgitte eksamener, og allerede er det innført muntlig-praktiske eksamener i matematikk og naturfag på 10.trinn.

Samtidig må vi alltid være ute etter å forbedre skolesystemet, men det må skje på en kunnskapsbasert måte og i tett dialog med elever, lærere og skoleeiere. Når det nå er nye læreplaner i hele grunnopplæringen, er det også naturlig å se på om eksamensordningen kan forbedres med mål om å bli mer rettferdig, treffsikker og gjøre at flere elever får anledning til å vise sin fulle kompetanse.

Utdanningsdirektoratet jobber nå med innretningen på utviklingsprosjekter for eksamen. I hvor stor grad det vil være mulig for hver enkelt skole eller hver fylkeskommune å tilpasse utprøvinger eller forsøk til lokale forhold, er det for tidlig å si noe om.

Vi vil likevel understreke at det er viktig at slike forsøk gjøres på en måte som sikrer elevenes rettssikkerhet og rettferdige sluttvurdering, og som legger et godt grunnlag for deres vei videre i utdanning eller arbeid.

Utdanningsdirektoratet vil bruke forskningsmiljøer for å kunne legge opp til ulike utprøvinger, slik at det er mulig å hente erfaringer. De har sagt at de må ha tiden fram til 2025 for å få tid til å gjøre et forarbeid, gjennomføre prosjektene og vurdere dem. De vil gjøre arbeidet i samarbeid med både skoler, lærere og forskere. Dette vil gi oss et kunnskapsgrunnlag for eventuelle endringer i eksamen.

Eksamen er en viktig institusjon i norsk skole. Eksamen er en viktig del av vurderingssystemet og bidrar blant annet til at elevene får en mulighet til å vise sin kompetanse og bli vurdert av en ekstern sensor. Om vi skal gjøre endringer her, må vi ta oss tid til å være grundige for å ta de riktige, kunnskapsbaserte beslutningene.

Uansett må vi sikre at eksamen måler det den skal og at den ivaretar en mest mulig likeverdig og rettferdig vurdering av elevene. Vi kommer til å ha både eksamen og karakterer også i framtiden, slik dette er helt tydelig formulert i Hurdalsplattformen.

Det er altså ingen grunn for VGs kommentaravdeling å sette kaffen i halsen.

Vi håper på gode diskusjoner om hvordan eksamen kan bli bedre, mer rettferdig og treffsikker i tiden som kommer – både i 2023 og i årene etter det.