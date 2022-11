Kommentar

Dette er farlige tanker

Miljøaktivist Joachim Skahjem sjokkerte sine meningsfeller på direkten på NRK.

Han har deltatt i flere aksjoner for klima, stanset trafikken og anmeldt politiet. I forrige uke kastet han maling på Monolitten i Frognerparken.

Torsdag stilte klimaaktivist Joachim Skahjem i Debatten på NRK, sammen med andre representanter fra miljøbevegelsen.

Der klarte han å sjokkere sine meningsfeller med følgende setning:

– Det jeg definitivt ikke kan utelukke er at vold vil skje, og det tror jeg kommer til å skje, sa Skahjem.

Bellonas Frederic Hauge buldret tilbake:

– Jeg blir ordentlig trist over at vi har fått denne type holdninger i klimakampen, sa Hauge, som krevde klar og tydelig avstandtagen fra vold.

Den erfarne aktivisten skjønner selvsagt at dette ikke er veien å gå. Og at ekstremisme skader miljøkampen.

KASTET MALING PÅ MONOLITTEN: Aksjonistene Joachim Skahjem og Anne Klenge fra Stopp oljeletingen griset i forrige uke til Monolitten i Vigelandsanlegget.

Skahjem på sin side nevnte Nelson Mandela og de norske motstandsmennene Gunnar Sønsteby og Max Manus for å rettferdiggjøre sivil ulydighet og bruk av vold. Han påpekte at disse er elsket i Norge.

Vel, Joachim Skahjem kommer aldri til å bli elsket av Norge om han fortsetter i dette sporet. Han blir ikke en motstandshelt.

De han nevner, ville om de hadde levd i dag, protestert kraftig mot å være hans forbilder.

For de kjempet for friheten mot illegitime regimer som holdt folket nede med makt.

Nettopp deres innsats for demokratiet, gjør at Skahjem kan si og mene hva han vil, så lenge han ikke skader omgivelsene.

Men selvsagt må han tåle motargumenter. Og i Norge er det ingen folkelig støtte for å kaste maling på Monolitten.

Det er ikke engang flertall for å stanse oljeletingen. Men dette er en sak flere politikere jobber for via demokratisk kanaler.

– Man kan bli så kreativ man vil, om man vil bruker molotov cocktails eller fyrstikk er jeg ikke så opptatt av, sa Skahjem, som beskrev Equinor som «et massedrapsprosjekt støttet av staten».

Dette er hårreisende og sjokkerende uttalelser.

Men noen har tydeligvis inspirert ham. Klimaaktivisten viste til FNs generalsekretær António Guterres, som nylig sa at det var galskap å investere i ny fossil infrastruktur.

Og han snakket om professor og klimaaktivist Andreas Malm som mener man kan lamme virksomheter, som å punktere SUV-er, sabotere rørledninger og infrastruktur.

Dette illustrerer hvor uklokt det er for opinionsledere å snakke slik. For andre hører på. De får ideer. Og de er villig til å gå mye lenger.

Det finnes en understrøm av voldsfanatisme i klimabevegelsen. Tanken er at det haster så mye å redde klima, at vi ikke har tid til å vente på demokratiet.

Men derfra er veien kort til å mene at klimasaken er viktig nok til å frata andre ytringsfrihet, undertrykke meningsmotstandere og demontere demokratiet.

Heldigvis er det få som støtter slike syn.

Og all honnør til Frederic Hauge, den gamle aktivisten. På Debatten lot han dem som flørtet med voldstanker stå skolerett.