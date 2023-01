Arbeidslinjen har tjent oss innvandrere godt, skriver Sylo Taraku i sentrum-venstre-tankesmien Agenda. Forfatteren har bakgrunn fra Kosovo.

Arbeidslinjen er viktig for integrering

I stedet for å gjøres til klienter, bør innvandrergrupper myndiggjøres og løftes ut av fattigdommen.

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her

SYLO TARAKU, forfatter og rådgiver i Tankesmien Agenda

Kritikken som rettes mot arbeidslinjen har mye for seg. For eksempel at den individualiserer problemet med arbeidsledighet, at den noen ganger pålegger enkeltmennesker ydmykende krav om deltagelse og at den i noen tilfeller holder trygdeytelsene på et uverdig lavt nivå.

Jeg mener likevel at det er feil å skrote arbeidslinjen. En av konsekvensene kan være en større marginalisering av innvandrere, og da spesielt innvandrerkvinner. Arbeidslinjen har tjent oss innvandrere godt.

Ideen bak arbeidslinjen er at velferdsytelsene skal utformes slik at de stimulerer folk til å arbeide fremfor å leve på trygd. Det skal lønne seg å jobbe. Når arbeidslinjen legger så stor vekt på incentiver, så bidrar den til å individualisere problemene med manglende arbeidsdeltagelse. Som om problemet ligger i at trygdemottagere ikke ønsker å jobbe med mindre de må.

Dette er en legitim innvending mot arbeidslinjen, også når vi snakker om integrering. Når langt flere ikke-vestlige innvandrere enn øvrige nordmenn står utenfor arbeidslivet, så skyldes det verken religion, etnisitet eller manglende motivasjon til å arbeide.

Det skyldes først og fremst at mange innvandrere har et lavt utdanningsnivå. Da blir det ikke lett å finne seg jobb i det høyproduktive Norge. Uten nødvendige kvalifikasjoner, uten språkkunnskaper og uten nettverk blir veien inn i arbeidslivet lang og vanskelig.

Skoen trykker med andre ord på strukturelle forhold og ikke individuelle. Når for eksempel Frp sier at «nå vi må stille krav til innvandrere», så forenkler de problemene.

STRUKTURELLE UTFORDRINGER: – Når Frp sier at «nå vi må stille krav til innvandrere», så forenkler de problemene, skriver kronikkforfatteren.

Arbeidslinjen som prinsipp treffer ikke helt i analysen, men har likevel et riktig fokus. Den har arbeid som ideal og arbeidsdeltagelse som formål. Takket være arbeidslinjen blir ikke innvandrere møtt som hjelpeløse klienter uten sjanse til å komme seg ut av fattigdommen.

I stedet blir de anerkjent som individer som både har rett og potensial til å delta i samfunnet på lik linje med alle andre. De blir myndiggjort og ansvarliggjort. Og de blir møtt med rett og plikt til å delta i kvalifiseringstiltak som skal resultere i at de finner seg jobb og blir selvhjulpne.

Dette mener jeg er helt nødvendig for å unngå en varig marginalisering av minoritetene. Innvandrere trenger velferdsstaten og velferdsstaten trenger finansiering.

Jo flere som står utenfor arbeidslivet, jo vanskeligere blir det å opprettholde den norske velferdsmodellen. I denne sammenhengen blir arbeidsledighet et dobbelttap. I stedet for skatteinntekter, øker statens utgifter.

Velferdsmodellens bærekraft forutsetter høy sysselsettingsgrad, noe vi som har sittet i Brochmann II-utvalget har beskrevet grundig i NOU-en vi la frem i 2017. Utvalget har blant annet anbefalt å styrke dreiningen fra rene inntektsoverføringer til aktivisering for arbeid.

Aktivisering og kvalifisering fungerer for mange, men slett ikke for alle. Det kan skape frustrasjon både blant NAV-ansatte og deres brukere. Noe som eksemplifiseres godt i Fafo-rapporten «Når aktivering blir ydmykelse – En studie av møtet mellom somaliske innvandrere og NAV». Der beskriver forskerne hvordan somaliske brukere opplever ydmykelser i møte med systemet, mens NAV-ansatte opplever frustrasjon over «vanskelige» og «kravstore» brukere.

Disse reaksjonene blir gjensidig forsterkende og bryter ned tilliten mellom dem. I rapporten spør de om man burde gi opp arbeidslinjen for dem som står lengst unna arbeidsmarkedet og heller konsentrere tiltakene rundt de som står nærmest arbeidsmarkedet.

Jeg ville ikke anbefalt å gi opp arbeidslinjen for noen av gruppene, men NAV bør ha rom for kreativitet. Dessuten må tiltakene utformes slik at de ivaretar verdigheten til deltagerne og følgelig også tilliten til systemet.

Selv om man står langt fra arbeidsmarkedet og sannsynligheten for å lykkes med tiltakene er lave, så har arbeidslinjen og aktivitetstilbud andre viktige gevinster. Da tenker jeg ikke bare på helse, sosialisering og lignende, men først og fremst på kvinnenes deltagelse.

En viktig suksessfaktor for den norske velferdsmodellen – i tillegg til høy tillit – har nettopp vært den høye yrkesdeltagelsen blant kvinner. Men for kvinner fra Asia og Afrika er yrkesdeltagelsen for lav – i enkelte grupper så lav som rundt 20 prosent.

Det er ikke bare manglende kvalifikasjoner, men også et patriarkalsk tankesett kan utgjøre en barriere for kvinnenes deltagelse.

Les også Aps skvis mellom rike og fattige De aller rikeste og de aller fattigste i Norge har én ting felles: De føler hver på sin side at de ikke blir sett av…

Velferdsordninger bør ikke understøtte disse barrierene. Arbeiderpartiets sterke motstand mot kontantstøtten har nettopp handlet om den hemmer arbeidslinjen, likestillingen og integreringen.

I stedet for kontantoverføringer som holder kvinner hjemme, vil aktiviseringskrav bidra til økt samfunnsdeltagelse blant innvandrerkvinner. Slik kan de bli kjent med andre mennesker, bli mer selvstendige og på denne måten bryte med tradisjonelle kjønnsrollemønstre.

Når foreldre deltar i aktivitetstilbud, lærer norsk og lærer mer om hvordan det norske samfunnet fungerer, så kan de bli bedre i stand til å følge opp barna sine i skolen, noe som igjen er en god investering i andre generasjon.

Hva etterkommere av innvandrere angår, så er den sosiale mobiliteten lovende, spesielt blant jentene. Problemet er at altfor mange gutter faller utenfor skole og arbeidsliv.

Å hindre at fattigdom går i arv er en av de største utfordringene i sosialpolitikken. Antallet barn som lever i lavinntektsfamilier er sterkt økende. Det er derfor grunn til å frykte at klasseskillene vil bli stadig sterkere i årene som kommer, med alle de sosiale problemene det medfølger.

Vi har lav arbeidsledighet, men sysselsettingsgraden er synkende. I Norge har andelen i jobb sunket de siste 20 årene mens den har steget i andre vellykkede OECD-land.

I denne situasjonen bør hovedfokuset være å få flest mulig ute i arbeid, ikke å skrote arbeidslinjen og svekke velferdsstaten. Vi må ikke skape fattigdomsfeller, men heller styrke velferdsstatens evne til å løfte marginaliserte grupper ut av fattigdom.