Klart vi må ha olje!

Hanne Skartveit Politisk redaktør. Podcasten «Skartveit» finner du på PodMe og VG+

Er det noe vi har lært dette siste året, så er det at energipolitikk er sikkerhetspolitikk. Derfor er det så alvorlig dersom Norge bremser sin produksjon av olje og gass.

For øyeblikket snakker vi mest om strøm. Om kabler og strømpriser. Vindkraft, og til og med atomkraft.

Strømmen splitter regjeringen. Og splittelsen går tvers gjennom Arbeiderpartiet. Hvordan Jonas Gahr Støre skal greie å ro dette i land frem mot Aps landsmøte i mai, er ikke lett å se.

Bidens proteksjonisme

Denne uken la Energikommisjonen frem sin rapport. Dens viktigste anliggende er at vi må sørge for at vi har nok energi i fremtiden. At vi har nok strøm, rett og slett. For det er ikke selvsagt. Norge kan gå mot et energiunderskudd allerede i 2027, hvis ikke vi bygger ut mer.

Vi trenger EU, også i energipolitikken. Fordi vi tidvis trenger strøm fra Europa. Og av hensyn til vår egen trygghet. Vi trenger venner og allierte i urolige tider. Å kutte i strømmen til EU-land som også sliter akkurat nå, kan slipe ned den velviljen vi trenger fra resten av Europa.

Ikke bare i energipolitikken. Men også i det store bildet. USAs president Joe Biden har vist seg som mer proteksjonistisk enn noen hadde trodd på forhånd. Han har blant annet fått vedtatt en stor grønn investeringspakke for USA, der amerikanske bedrifter får store fordeler, mens andre land stenges ute. Også bedrifter i Europa.

Mindre industri

Nå er det forhandlinger mellom USA og EU. Siden vi ikke er medlem, er vi avhengige av at EU tar hensyn til oss, slik at vi også blir del av en mulig avtale. Å skulle endre eksporten av strøm til Europa samtidig som vi trenger EU for å beskyttes mot USAs nyvunne proteksjonisme er dumskap. Intet mindre.

USAs president Joe Biden beskytter amerikansk industri og stenger andre ute fra det amerikanske markedet med sin nye grønne pakke.

Energikrisen fører til at det blir dyrere å drive industriproduksjon i Europa. Med dagens energipriser spår mange at det blir mindre europeisk industri og færre arbeidsplasser. At mye av det som produseres i vår del av verden i dag, vil bli produsert andre steder. En avindustrialisering i Europa kan skape politisk og sosial uro, og nøre opp under ytterliggående krefter.

Det er bred enighet om at vi trenger mer strøm i Norge. Vi finner ikke den samme enigheten når det gjelder utvinning av olje og gass. Særlig ikke olje.

Men også oljen er viktig. Verden trenger energi - av ulike slag. Det må være nok. Vi kan ikke ha et globalt underskudd på energi. Det får store konsekvenser. En verden uten nok energi skaper også klimakriser. Vi ser nå hvordan kull igjen har blitt en viktig energikilde. Den mest forurensende av alle.

Russland og Saudi-Arabia

Mange trekker frem beregninger fra Det internasjonale energibyrået, og påstår at byråets fremskrivninger innebærer at vi ikke trenger mer olje i fremtiden. Det er ikke riktig.

Byrået beskriver hva som må skje for at verden skal nå de vedtatte klimamålene. Men dette forutsetter at alt det som må gjøres for at målet skal nås, faktisk skjer. At det i årene fremover blir investert massivt i fornybare energiformer. Kort sagt - at det blir nok annen energi, slik at olje og gass blir nærmest overflødig.

Vi kommer uansett til å trenge mindre olje og gass enn i dag. Det er helt nødvendig at verden i fremtiden må bruke mindre energi basert på fossile kilder. Fornybar og grønn energi må ta plassen til mye av den fossile energien vi bruker i dag. Men det er ikke dette som er spørsmålet vi må ta stilling til.

Det grønne skiftet

Det vi må diskutere, er om vi virkelig ønsker at fremtidens behov for olje og gass bare skal dekkes av autoritære stater som kan utnytte sine posisjoner som dominerende i markedet. For eksempel Russland, Iran, Saudi-Arabia og Venezuela. Eller om også demokratiske, stabile nasjoner som Norge skal være et alternativ, slik at resten av verden slipper å bli avhengig av slike verstingregimer.

Vi kan ikke la verstingregimene ta over all oljeproduksjon. Her Sleipner A-plattformen i Nordsjøen.

Det grønne skiftet er avgjørende for verdens fremtid. Det er det bred enighet om. Men ting må skje i riktig rekkefølge. Både sol og vind er væravhengig. Når det er vindstille eller overskyet, må annen energi fylle tomrommet. Det vil bli utviklet batterier som kan lagre energi etter hvert. Men det vil ta tid.

Det er en naivitet rundt dette. Vi må snakke om disse problemstillingene ut fra fakta på bakken, ikke moralsk indignasjon eller frykt for at verden skal gå under. Det er grunn til å være redd. Men det betyr ikke at det er frykten som skal styre våre handlinger. Der er fornuften en bedre venn.

Når nye energiformer tar over, vil etterspørselen etter olje og gass avta. Steinalderen tok ikke slutt fordi det ikke fantes mer stein, men fordi andre materialer tok steinens plass.

Ga etter for SV

Vi kan ikke kvitte oss med fossile brensler før de andre energikildene er gode nok. Ellers risikerer vi at verden igjen blir avhengig av regimer som ikke vil oss vel. Slik Tyskland var avhengig av russisk gass før Ukraina-krigen.

Derfor må det føres en politikk som gir forutsigbarhet og trygghet for oljenæringen. Frem til nylig har det vært bred enighet mellom de store ansvarlige partiene om hovedlinjene i norsk oljepolitikk.

Har Ap-leder Jonas Gahr Støre og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum forlatt den stabile og forutsigbare oljepolitikken?

Både Ap og Sp har vært garantister for en ansvarlig, balansert og langsiktig oljepolitikk. Nå kan det være i ferd med å endre seg. I forbindelse med budsjettforhandlingene i fjor høst ga de to regjeringspartiene etter for krav fra SV om at de skal droppe 26. konsesjonsrunde gjennom hele denne stortingsperioden.

Det betyr at det ikke skal legges ut noen nye leteområder til oljeselskapene frem til 2025. Det er oppsiktsvekkende.

Forutsigbar energipolitikk

Det er synd dersom også dette skal bli et felt der skillelinjene i politikken blir skarpe mellom høyresiden og venstresiden. Når Frp blir den ivrigste forkjemperen for oljebransjen, så ivrig at bransjen selv kan føle det blir litt mye, og ganske klamt, er det ikke bra.

Norge er tjent med en forutsigbar og fremtidsrettet energipolitikk. Vi kan ikke bare være opptatt av nasjonale utslipp. Tvert om. Vi må forstå at vår olje og gass går inn i verdens totale energimiks. Det gir oss et ansvar for mer enn oss selv.

