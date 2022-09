Kommentar

Mahsa Amini (22) døde i moralpolitiets klør

Mahsa Amini (22) før hun dro på besøk til Teheran sammen med sin familie. Hun ble arrestert av moralpolitiet på tirsdag og døde på fredag.

To politibiler kjører opp til butikksenteret. Frykten sprer seg hurtig. Moralpolitiet er på jakt. Kvinner er fritt vilt.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Fire politifolk gjennomsøker butikkene og finner snart et offer. De fører med seg en ung kvinne. Jeg spør hva hun har gjort. Jeg blir forklart at hun ikke er anstendig. Hun brukte et belte.

Hun blir offentlig ydmyket av regimets nidkjære tjenere. Hun må snarest bringes i varetekt for å bli omskolert.

I helgen ble jeg minnet om det jeg så i Teheran for mange år siden. Fredag døde den 22 år gamle Mahsa Aminis i moralpolitiets varetekt.

Hun var blitt arrestert i Teheran tre dager tidligere for å ha brutt regimets strenge kleskode for kvinner, angivelig ved feil bruk av hijab.

MARSJERER: Protestene mot dødsfallet til 22 år gamle Mahsa Amini har spredd seg til flere land. Her fra en demonstrasjon i Istanbul denne uken.

Myndighetene hevder at hun ikke ble slått eller mishandlet i deres varetekt. De påstår at hjertesykdom gjorde at hun havnet i koma og senere døde.

De som kjenner Mahsa Amini best sier hun var en sunn og frisk 22-åring.

Regimet blir ikke trodd, ikke i Iran og heller ikke utenfor landets grenser.

FNs høykommissær for menneskerettigheter, Nada Al-Nashif, reagerer sterkt på Mahsa Amids død og mot sikkerhetsstyrkenes voldsbruk mot demonstranter de siste dagene.

Det vises til rapporter om at Mahsa Amini skal ha blitt slått i hodet med en batong og at hennes hode deretter ble slått mot en bil fra moralpolitiet.

Iranske kvinner verden over klipper av seg håret i det som skal være protester mot dødsfallet til Mahsa Amini.

Human Rights Watch skriver om en annen kvinne som i sommer ble arrestert på samme grunnlag.

Hun ble angivelig slått i fengselet og brakt til sykehus med indre blødninger. Deretter ble hun tvunget til å stå frem på statlig TV og be om unnskyldning.

Dette er et regime som trakasserer, truer og banker kvinner til lydighet.

Protest i Teheran etter Mahsa Aminis død. Det meldes om demonstrasjoner i mange byer i syv regioner.

Jeg har tidligere sett hvordan opprørspolitiet har slått fredelige, kvinnelige demonstranter med batong i Teherans gater, og hvordan paramilitær milits på motorsykler terroriserer gatene for å bryte opp alle tilløp til protest.

Ingen vet bedre enn iranerne selv hva regimet er i stand til. Mange har ingen tillit til regimets bortforklaringer.

I byer og landsbyer har det de siste dagene vært demonstrasjoner etter Mahsa Aminis død. Noen brenner sin hijab. Andre klipper av seg håret. På Universitet i Teheran roper demonstrantene: Kvinner. Liv. Frihet.

I TYSKLAND: Også utenfor den iranske ambassaden i Berlin samler folk seg for å demonstrere.

Mahsa Aminis død har tent et raseri mot et kvinnefiendtlig system.

Det er sorg og sinne, men også en fornyet motstandskraft. Emneknaggen #MahsaAmini er blitt en av de mest delte eller omtalte noensinne på Twitter i Iran, mer enn to millioner ganger.

Engasjementet bekymrer ganske sikkert vokterne av høy moral.

Som vanlig bruker regimet jernneven mot indre uro. Reuters melder om at fem ble drept da sikkerhetsstyrkene åpnet ild mot demonstranter i den kurdiske regionen.

Protestene har spredt seg fra de kurdiske områdene, som Amini kom fra, til byer over store deler av landet. Myndighetene vedgår at det har vært demonstrasjoner i mange byer i syv provinser.

Kvinner i Den islamske republikken er påbudt å dekke til håret og bære lange, løstsittende klær.

De som bryter den iranske sharialoven kan bli arrestert, påtvunget omskolering og dømt til å betale bøter.

I tilfellet Mahsa Amini endte det i døden.

I den islamske republikken er diskriminering av kvinner satt i system. I rettsvesenet veier en manns ord dobbelt så mye som en kvinnes vitnemål.

Kvinner mottar bare halvparten av den arv en mann mottar. Det er enkelt for en mann å få skilsmisse og desto vanskeligere for en kvinne.

Irans president Ebrahim Raisi har gitt ordre om at landets hijab- og kyskhetslover skal håndheves enda strengere enn før. Å underlegge landets kvinner streng kontroll er åpenbart en høyt prioritert oppgave for regimet.

Iranske kvinner demonstrerer for like rettigheter i Teheran 12. mars 1979, før hijabpåbudet ble innført etter revolusjonen.

Iranske kvinner er mer aktive i samfunnslivet enn mange av sine søstre i Midtøsten. Universitetsstudier ble åpnet for kvinner på 1930-tallet.

Det er i dag flere kvinner enn menn som studerer ved landets universiteter. Kvinner fikk stemmerett i 1963 og de spilte en viktig rolle under revolusjonen i 1979 som veltet sjahens styre.

Den blodige maktkampen som fulgte etter revolusjonen ble vunnet av de religiøse fundamentalistene. Da ble det påbudt for kvinner å bruke hijab og følge en bestemt kleskode.

Det finnes mange konservative religiøse kvinner i Iran, men også mange liberale kvinner som ønsker reformer. Det er modige aktivister som åpen trosser myndighetene, selv om det kan innebære forfølgelse og mange år i fengsel.

Samtidig som myndighetene strammer inn på reglene for kvinners antrekk er det voksende bevegelse for å fjerne påbudet.

Og denne bevegelsen kan forene iranere på tvers av politiske og religiøse skillelinjer.

Nå protesterer også en enkelte kvinner som selv velger å bruke hijab. Noen få politikere og enkelte sjiamuslimske skriftlærde støtter også kravet.

Den islamske revolusjonens voktere frykter imidlertid hva som kan skje hvis kvinner får frihet. Kvinnene kan komme til å utgjøre en drivkraft for store positive forandringer i Iran.

De gamle revolusjonære er blitt ultrakonservative forsvarere av det bestående. De beskytter seg selv og den makt de har over det iranske folk.