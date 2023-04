«LANDSFADEREN»: – Til de i Rødt som fortsatt lurer på hva Einar Gerhardsen (Ap-leder og statsminister i til sammen 17 år) ville ha sagt: Han ville ha vært stolt av et parti som tar ansvar for å få til resultater for arbeidsfolk. Han ville ha vært stolt av Arbeiderpartiet, skriver Raymond Johansen.

Hva ville Gerhardsen sagt?

«Hva ville Gerhardsen sagt?» er et spørsmål som har opptatt flere i partiet Rødt de siste årene. Jeg føler meg ganske trygg på hva Gerhardsen ville tenkt om partiet Rødt: Han ville ikke vært imponert.

RAYMOND JOHANSEN, byrådsleder i Oslo (Ap)

Bare for ha sagt det: Arbeiderpartiet i byråd i Oslo har samarbeidet godt med Rødt i Oslo bystyre. Sammen har vi gjort Oslo til en bedre by. Som budsjettpartner har Rødt bidratt til dette.

Men byrådet i Oslo har også gjennomført en lang rekke politiske endringer uten støtte fra Rødt. Det er og har alltid vært tydelig ideologisk og politiske forskjeller på Rødt og Arbeiderpartiet. La meg nevne noen eksempler.

Arbeiderpartiet mener offentlige og brede fellesskapsløsninger er en forutsetning for god velferd. Kvalitet, resultater for folk, mottagere av tjenestene og ansatte er viktigst. At tjenesten fungerer til det beste for innbyggerne og de som jobber med å levere tjenesten er mer vesentlig enn eierskap.

Vi ser på offentlig eierskap som et middel for god og trygg styring – ikke som et mål i seg selv.

Rødt, derimot, gir uttrykk for nettopp dette: at offentlig eierskap alltid er et mål i seg selv.

For oss i Oslo Arbeiderparti er det at vi har tatt tilbake kontrollen over Oslos sykehjem først og fremst et spørsmål om kvalitet i tjenestene kommunen skal gi våre eldre.

BYRÅDSLEDER: Raymond Johansen.

I Oslo er Arbeiderpartiets politikk, slik Gerhardsens politikk var det, pragmatisk. Målet om gode, universellevelferdsordninger er det samme, midlene for hvordan vi oppnår dette forandrer seg med tiden.

Byrådet i Oslo har innført nyvinningen «Oslomodellen for et anstendig arbeidsliv». Dette er et tiltak som byrådet selv har utarbeidet sammen med fagbevegelsen og næringslivet.

En forutsetning for denne typen politiske resultater er vilje og evne til å ta politisk ansvar. Det har Oslo Arbeiderparti.

Slik jeg ser det, ønsker partiet Rødt i svært liten grad å ta ansvar for helheten i politikken. De vil bare ta ansvar for sine påplussinger i budsjettet, men i svært liten grad de omprioriteringer, kutt og nedskjæringer som også er en del av den politiske virkeligheten

RØDT-TOPP: Leder i Oslo Rødt, Siavash Mobasheri omtalte tidligere Ap-leder og statsminister Jens Stoltenberg som en «krigsforbryter» på Rødts landsmøte sist helg. Partileder Bjørnar Moxnes mente at det «må være greit å påpeke».

Gerhardsen, en overlevende fra tyske fangeleirer, forsto hva dette betydde. Eller som han sa i den berømte Kråkerøytalen i 1948:

«Det tsjekkoslovakiske folket står for oss som et frihetselskende folk, som tappert har kjempet mot overfallsmenn og undertrykkere av alle slag. Vi har følt oss i et merkelig slektskapsforhold til dette folket, sympatisert med det og høyaktet det. Derfor gjør det oss så inderlig ondt å være vitne til det som nå skjer.»

Det er bare å bytte ut Tsjekkoslovakia med Ukraina.

Gerhardsens regjering tok oss inn i NATO. Rødt vil ta oss ut.

NATO, som et sikkerhetspolitisk samarbeid, er en viktig forutsetning for å sikre vår egen og andres frihet. Det at vi er villige til å bidra militært for andre lands frihet er en svært sterk manifestasjon av internasjonal solidaritet.

En internasjonal solidaritet partiet Rødt vil nekte våre naboland Sverige og Finland etter at de som følge av en demokratisk prosess søker om medlemskap.

INTERNASJONALIST: – Gerhardsen ville ha sendt våpen til Ukraina umiddelbart, ikke ventet 14 måneder, skriver Raymond Johansen.

Så til de i Rødt som fortsatt lurer på hva Gerhardsen ville ha sagt:

Han ville ha vært stolt av et parti som tar ansvar for å få til resultater for arbeidsfolk; et pragmatisk parti som er mer opptatt av konkrete resultater enn ytterliggående utspill og dogmatiske markering.

Han ville ha vært stolt av Arbeiderpartiet.

Gerhardsen ville ha sendt våpen til Ukraina umiddelbart, ikke ventet 14 måneder.

Gerhardsen ville ikke ha vært imponert over en partileder som godkjenner at en tidligere statsminister fra Arbeiderpartiet blir kalt krigsforbryter for å gjøre jobben sin på vegne av stortingsflertallet.

Einar Gerhardsen var opptatt av en samlet demokratisk arbeiderbevegelse, både nasjonalt og internasjonalt.

