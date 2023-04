REGIMEENDRING? – Feilslåtte militære intervensjoner har gjort intensjonene med å spre demokrati langt mer krevende. – Men pågående demokratiprosesser bør støttes, skriver Sylo Taraku. Bildet er fra Jordans hovedstad Amman, der det var store protester mot Irakkrigen i 2003.

Arbeidet med å spre demokrati må fortsette

Vesten kan ikke spre demokratiet med makt, men vi bør prioritere å støtte allerede eksisterende demokratiprosesser.

SYLO TARAKU, forfatter og rådgiver i Tankesmien Agenda

Den feilslåtte invasjonen av Irak for 20 år siden og det pinlige nederlaget i Afghanistan etter 20 år med okkupasjon har med god grunn gjort regimeendringskriger svært upopulære.

Bakteppet for disse intervensjonene var angrepene 11. september 2001, men de ble også forsøkt legitimert med ønske om demokratisering.

Selv om Vesten ikke kan tvinge andre land til å innføre demokrati, er det fortsatt viktig å forsvare demokratiet og å støtte allerede eksisterende demokratiske prosesser.

Dette er nettopp hva vi gjør gjennom støtte til Ukraina, hvor vi ikke vil la Russland diktere hvem som skal lede landet og hvilke internasjonale bånd det skal ha.

Det sentrale begrepet her er «støtte». I normale situasjoner betyr det demokratistøtte gjennom tradisjonell bistand. Etter krigen vil for eksempel demokratistøtten til Ukraina endre karakter.

Det vil ikke lenger kun handle om å støtte Ukraina for å overleve som nasjon, men også å styrke landets demokratiske institusjoner og gjøre det egnet for integrering i EU i samsvar med landets egne ambisjoner.

Demokratistøtten er ment å fremme «good governance», frie og rettferdige valg, pressefrihet, respekt for menneskerettigheter og utvikling av det sivile samfunn.

PREMISSLEVERANDØR: USAs tidligere president Bill Clinton, her fra markeringen av 25-årsdagen for Langfredagsavtalen i Nord-Irland tidligere i måneden.

Demokratistøtten sto sterkt i vestlig utenrikspolitikk på 1990-tallet. Daværende USAs president, Bill Clinton, så ikke spredningen av demokrati som et mål i seg selv, men som et redskap for å fremme fred og stabilitet i verden.

«Den beste strategien for å sikre vår sikkerhet og bygge varig fred, er å støtte fremgangen av demokrati andre steder», sa han.

Men erfaringene er blandede. Det finnes ikke en enkel oppskrift til hvordan vi kan bistå med demokratiutvikling i ulike land i verden ettersom de har ulike forutsetninger. Det er mange lærdommer fra erfaringene så langt, men jeg vil fremheve disse tre:

Den første lærdommen er at demokratistøtte fungerer best når det allerede er en genuin vilje til demokratisering nasjonalt og pilene peker i riktig retning.

Allerede på slutten av 1990-tallet fastslo Verdensbanken i en rapport at bistand til institusjoner og styresett fungerer best når det er bevegelse for endring.

I slike situasjoner er det lettere å samarbeide med nasjonale myndigheter og gi dem den assistansen de trenger for å lykkes med reformarbeid.

Den andre lærdommen er at demokratisering ofte er avhengig av fredsarbeid. Hvis et land er preget av sterke konflikter kan demokratisering bli vanskelig uten å løse disse konfliktene først.

Selv om demokrati er en metode for fredelig konfliktløsning, kan demokratisering utløse konflikter ved å endre maktforholdene i et land. Irak er et eksempel på dette, der sunniene som tidligere var den dominerende gruppen, har opplevd at det nye systemet har gitt sjia-majoriteten for mye makt på bekostning av dem.

Regimeendringer fører til at noen vinner og andre taper, og hvis den tapende part ikke føler seg inkludert og anerkjent, vil arbeidet med å fremme et godt styresett ha liten effekt.

Polarisering, mistillit og konflikt vil gjøre demokratisering umulig. Derfor er fredsarbeid og demokratiarbeid to sider av samme sak.

REVOLUSJON: Bildet er fra en demonstrasjon mot daværende president Ben Ali i Tunisia i 2011.

Den tredje lærdommen er at det er viktig å støtte det sivile samfunnet, men støtten bør gis til en mangfoldig gruppe av organisasjoner som representerer ulike samfunnslag.

Sivilsamfunnsorganisasjoner kan spille en viktig rolle i å fremme demokratiske verdier, og de kan være pådrivere for endring nedenfra. Men mange sivilsamfunnsorganisasjoner har begrenset mobiliseringskraft.

Ikke-statlige organisasjoner som består av grupper av intellektuelle eller urbane aktivister som snakker engelsk er fortsatt viktige partnere, men vi må ikke glemme organisasjoner som representerer mennesker fra rurale strøk eller arbeiderklassen, som fagforeninger.

I Tunisia spilte fagbevegelsen en nøkkelrolle i overgangen til demokrati etter den arabiske våren. Der fikk vi illustrert viktigheten av inkluderende transisjonsprosesser for å sikre stabilitet i en kritisk tid.

Inkluderingen av Muslimbrødrene i de demokratiske prosessene var også avgjørende i Tunisia, i stedet for at de blir mistenkeliggjort, utestengt og forfulgt av myndighetene.

Når vi ser tilbakeslag i for eksempel Tunisia, så er det en påminnelse om at demokratistøtte må kombineres med økonomisk støtte til landet, for det er viktig at borgere opplever konkrete forbedringer parallelt med demokratiprosesser.

Det er også verdt å merke seg at arbeidet med å spre demokrati skjer i en ny global kontekst. Vi er ikke på 1990-tallet lenger. De mange mislykkede militære intervensjonene har ikke bare bidratt til å svekke Vestens omdømme, men også vår makt og innflytelse.

Det er ingen global bølge for demokratisering, men heller mange stabile hybride regimer, i tillegg til de rent autoritære. Det er til og med eksempler på demokratisk tilbakegang i enkelte land.

Likevel finnes det også eksempler på land som har ambisjoner om å bli mer demokratiske, som Ukraina, Georgia, Moldova og noen av landene på Balkan som ønsker å bli en del av EU.

I slike land er det lettere å oppnå resultater med demokratistøtte enn andre steder.

MER DEMOKRATI: Land som har ambisjoner om å bli mer demokratiske, som Ukraina, Georgia, Moldova og noen av landene på Balkan, ønsker å bli en del av EU. Bildet er fra en pro-Europa-demonstrasjon i Georgias hovedstad Tbilisi i april.

Norge driver med bistand mange steder i verden, men vi må ikke glemme freds- og demokratibygging i østeuropeiske land som har uttalt ønske om å orientere seg mot Vesten.

I tilfellet Ukraina er det nå nødvendig å prioritere å hjelpe dem med å forsvare sitt demokrati mot russisk aggresjon. Det meste av bistanden som gis til Ukraina gjennom det femårige Nansen-programmet er for øyeblikket rettet mot militær støtte og nødhjelp, noe som er en riktig prioritering.

Etter at konflikten er over, vil fokus måtte være på gjenoppbygging, og da vil det være viktig å også inkludere demokratistøtte som en sentral del av bistanden.

Samtidig som vi jobber med å forsvare og forbedre demokratiet her i Europa, må vi også prøve å fremme demokratiet globalt. For å være troverdige i det arbeidet, må vi først være gode eksempler selv.

Promoteringen av demokratiet ute starter på hjemmebane. Det er slik vi styrker demokratiets attraktivitet i konkurranse med mer autoritære modeller. Ellers må vi være på tilbudssiden i stedet for å forsøke å tvinge regimeendringer utenfra.

Dette har vi lært på den harde måten gjennom mislykkede militære intervensjoner i Irak og Afghanistan.

