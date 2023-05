Kommentar

De kjører på med elektrifisering

OPPRØRET FORSVANT: God stemning på Arbeiderpartiets landsmøte fredag, hvor den nye ledelsen enstemmig ble valgt inn. Fra venstre Jonas Gahr Støre, Tonje Brenna, Kjersti Stengseng og Jan Christian Vestre.

Kraftopprøret i Arbeiderpartiet blåste over. Nå skal regjeringen elektrifisere Melkøya.

I over et år nå har Norge kranglet om strøm. Og før Arbeiderparties landsmøte fryktet mange et internt strømopprør.

Men det kokte bort i kålen. Fredag gikk Trond Giske på scenen, krevde nasjonal kontroll over kraften, og det var det.

Et samlet parti vil bygge mer kraft, elektrifisere og holder døren på gløtt for atomkraft.

SKAL BLI GRØNT: Gassanlegget i Hammerfest har store utslipp Jonas Gahr Støre og Ap vil gjøre anlegget helelektrisk og grønt. Men det viktigste er kanskje å øke mengden gass som kan hentes ut og forlenge aktiviteten her til 2050.

Den vanskeligste fremover blir elektrifisering. For både ordførere, stortingspolitikere og industri er kritiske.

Men planen til regjeringen er klar. Før sommeren vil energiminister Terje Aasland godkjenne Equinors søknad om å elektrifisere Melkøya.

Dette er en sak som ikke må innom Stortinget. Regjeringen kan bestemme selv.

Og de vil si ja.

På Melkøya gjøres gassen fra Snøhvit flytende slik at den kan sendes ut i verden på skip.

I dag driftes anlegget med gass. Selskapet vil over på fornybar kraft fra 2028.

VIL SI JA: Energiminister Terje Aasland har søknaden fra Equinor på sitt bord. Venstre har foreslått alternativet karbonfangst- og lagring på Melkøya, noe Equinor mener blir altfor dyrt.

Motstanden mot elektrifisering er sterk i Finnmark, som har opplevd at annet næringsliv ikke får kraft.

Og Senterpartiet vedtok nylig et nei til elektrifisering av Melkøya med kraft fra land.

Men krefter i regjeringen mener de skal få med seg både egen opposisjon og Senterpartiet.

Måten er å gi Finnmark noe annet.

Det snakkes om mer nett, mer støtte, vindkraft på land eller mest luftig: en konsesjon for havvind.

Vannet er så dypt her at det trengs flytende havvind. Og det rekker de ikke.

Equinor sa nylig at Trollvind med flytende havvind i Nordsjøen ikke var mulig å få på plass i 2027. Prisene har gått så mye opp.

En tanke da er å la gassturbinene på Melkøya bli stående noen år ekstra frem til man har nok kraft.

Men det mest realistiske virker å være kraft fra land, pakket inn i løfter om at det kommer mye ny kraft.

LEDET RESOLUSJONSARBEIDET: De to nye nestlederne Tonje Brenna og Jan Christian Vestre ledet hver sin redaksjonskomité. – Vi er blitt enig om at elektrifisering av sokkelen skal skje på en slik måte som ikke svekker fastlandsindustriens vekst og muligheter, sa Vestre fredag.

De som støtter elektrifisering er ikke så synlige, men de er sterke. Du finner dem stadig oftere i oljebransjen og fagbevegelsen.

En grunn til at de vil ha det, er at det er dyrt med utslipp.

For Equinor lønner det seg å gå over til ren kraft, slik at de slipper å kjøpe utslippskvoter som øker i pris.

De kan velge å fortsette som i dag, å betale for utslipp så lenge det går.

Men selskapet peker på at Snøhvit vil legges ned tidligere om man ikke elektrifiserer. Og at det betyr milliardtap for statskassen.

Trusler finnes og: Finnmark får ikke nytt nett om de ikke går med på elektrifisering. Equinor skal betale en del av de kraftlinjene.

Også var det klima da. Stortinget har pålagt seg selv ekstra strenge klimakrav. De vil halvere oljebransjens utslipp. Og regjeringen har vedtatt å ta alle kuttene i Norge.

KREVER NASJONAL KONTROLL: Trond Giske gikk på talerstolen og krevde nasjonal kontroll over kraften. Og det fikk han skriftlig. I det nye vedtaket står det at Ap skal sikre nasjonal kontroll og eierskap.

Og slik havnet vi altså her: Petropolitikere er de fremste forkjempere for et dyrt klimatiltak som ikke betyr stort for global oppvarming.

For gassen som spares på Melkøya, vil uansett selges og brennes i utlandet.

I tillegg vil kraftnettet som trengs, komme i konflikt med reindriften.

På toppen av det hele er utslippene fra Melkøya allerede omfattet av EUs kvotemarked. Myndighetene trenger ikke ta ansvar for kutt her for å innfri sine internasjonale klimaløfter i 2030.

SA NEI: Senterpartiets ledelse ble overkjørt av flertallet på landsmøtet som tidligere i år sa nei til elektrifisering av Melkøya med landkraft. Bildet vise Trygve Slagsvold Vedum i samtale med Marit Arnstad.

Så er kanskje ikke dette et klimatiltak.

Elektrifisering selges på bakrommet inn som en forlengelse av fossilalderen.

Så kan de som vil vektlegge klima, gjøre det. Men det kan hende det klimaopptatte AUF snart begynner å protestere.