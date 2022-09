UVANLIG SKOLEGANG: – Alle mine år på videregående har vært hemmet av unntakstilstand, i form av corona, og nå, en lærerstreik, skriver Rebekka Kjelsrud i dette innlegget.

«25 under 25»: Streiken bør påvirke eksamen!

To år med pandemi og nå lærerstreik: Bør jeg, som elev, bli stilt til ansvar for det?

REBEKKA KJELSRUD (18), skoleelev

Jeg er elev ved Gjøvik Videregående Skole i Innlandet fylke.

Etter to år med pandemi, nedstengelse og coronatiltak i første og andre klasse, skulle dette skoleåret bli det første «normale» skoleåret på lenge.

Men alle mine faglærere er rammet av den pågående streiken, og for min del er jeg nå inne i den fjerde uken med INGEN undervisning.

For meg er det selvsagt svært uheldig.

Likevel har andre elever på andre skoler i landet vært mer heldige: De har hatt mer undervisning, det er til og med en del elever som foreløpig er upåvirket av denne streiken.

Dette skaper store forskjeller blant elevene.

Det første det gjerne blir referert til i denne debatten, er året 2014, da det var en langvarig lærerstreik sist.

Argumentet er at disse elevene måtte opp i eksamen, så derfor må vi det også.

Jeg synes på ingen måte det er sammenlignbart med det jeg som tredjeklassing på videregående skole nå opplever og må forholde meg til.

Hadde de i 2014 hatt to år med pandemi før deres eksamen i norsk for eksempel?

Det er veldig individuelt hvordan enkeltlærere har løst fjernundervisning, og noen ble i større grad påvirket av corona enn andre.

Noe som er relevant for en eventuell vurdering av eksamen eller ei, er å se på hele skoleløpet som en helhet.

Alle mine år på videregående har vært hemmet av unntakstilstand, først i form av corona, og nå, en lærerstreik.

Bør jeg, som elev, bli stilt til ansvar for det og vurdert av en sensor?

Mye av det jeg har lært, har jeg måttet funnet frem til selv på grunn av manglende undervisning.

Lærerstreiken bør påvirke hvorvidt vi elever må ha eksamen eller ikke.

Poenget er at det vil bli for store forskjeller for elevene og deres vei til eksamen, at jeg synes hele opplegget bør bli avlyst!

